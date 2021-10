Výroba nových Škod pro letošek prakticky skončila. Díly došly a další už nebudou před 3 hodinami | Petr Miler

S až šokující zprávou se dnes vytasila největší česká automobilka. Ačkoli do konce roku zbývají skoro tři měsíce, firma prakticky odpískala snahy vyrábět nová auta, zaměstnance tak nejspíše čeká další snížení mezd.

„Byly, budou, ale nejsou.” Tuto frázi má zafixovanou snad každý, kdo se v Československu před rokem 1989 pokusil koupit něco, co nebylo běžně k dostání. Čas od času ji v žertu v obchodech slýchám i nyní, minimálně v případě prodeje nových aut už je ale do smíchu málokomu. V dealerstvích Škody určitě ne.

Když jsme se minulý týden doslechli, že některá velká česká zastoupení škodovky začala propouštět část prodejců, říkali jsme si, že buď jednají unáhleně, nebo ví něco, co my ne. Druhá možnost se ukázala být pravdivou, neboť Škoda dnes oznámila, že pro letošek prakticky končí s výrobou nových aut. Na další už prostě nemá díly, zejména pak čipy.

„Následky tvrdě zasáhly celý automobilový průmysl, některé konkurenční značky své závody již kompletně uzavřely do konce roku 2021. Této globální krizi se nedokáže vyhnout ani společnost Škoda Auto. Také my budeme muset výrobu výhledově od 42. kalendářního týdne do konce roku výrazně omezit, případně úplně zastavit,“ řekl k věci vedoucí komunikace Škody Tomáš Kotera.

Automobilka se tak už ani netváří, že by se situací dokázala něco udělat - výrazná omezení či úplné uzavírky se týkají všech tří českých fabrik. Není to ale tak, že by všichni lidé zůstali doma - snahou části z nich bude dokončit desítky tisíc aut (hovoří se o 30 až 50 tisících vozech), která se v různé fázi rozpracovanosti nachází v okolí výrobních hal. Obvykle jim chybí právě čipy a situace se zjevně stala tak neřešitelnou, že automobilka dále nežije v představě, že bude v dohledné době schopna současně vyrábět nové vozy a vedle toho dokončovat ty staré.

Jde nepochybně o další těžkou ránu pro už tak zkoušenou Škodu - její prodeje jsou v posledních měsících velmi nízké a ztrácí pozice na všech svých významných trzích. Je sice pravdou, že se potýká s globálním problémem, potýká se s ním ale hůře než velká část konkurentů. Například klíčový soupeř v podobě korejského Hyundai takové problémy nemá, a to ani v české fabrice v Nošovicích. „Bojujeme. Problémy registrujeme, ale zatím jsme nemuseli rušit žádnou směnu,“ uvedl k věci mluvčí nošovického Hyundai Petr Michník.

Jsme tedy zvědavi na další vývoj, nevyužití zaměstnanci škodovky ale ze situace radost patrně nemají. Dnes dostávají jen 85 % své obvyklé mzdy a podle odborů je na stole další snížení na 80 %. Škoda jako taková zůstává optimistická směrem k příštímu roku, to už ale automobilky byly i směrem k druhé polovině toho letošního. A kde jsme nyní, vidíme dobře.

