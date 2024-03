Výroba stojí, obchodování s akciemi též, jednání o miliardové investici se zhroutila. Fisker je na hranici bankrotu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Fisker

Nemáte déja-vu, Henrik Fisker má nakročeno k tomu, aby se stal jedním z mála lidí, kterým se pokus o vlastní automobilku podaří zpackat hned dvakrát. „Nový Fisker” má na kahánku a nedokážeme si v tuto chvíli představit, co by ho mohlo zachránit.

Pokud jste dost staří na to, abyste si pamatovali, co se v automobilovém světě dělo kolem roku 2013, víte, že tohle není poprvé. Henrik Fisker tehdy pohřbíval svou automobilku Fisker Automotive poté, co se nedokázala prosadit s hybridním modelem Karma. Dánského designového guru ale ani toto fiasko neodradilo od toho, aby do stejné řeky o několik let později vstoupil znovu s firmou Fisker Inc. A nyní to vypadá, že z ní stejným způsobem i odejde - s kalhotami na půl žerdi.

Henrik F. tak na vlastní kůži dokonale poznává ošidnost podnikání v automobilové branži. Je to podle nás ten nejnáročnější obor vůbec, neboť jako jediný spojuje ohromnou kapitálovou náročnost, nízké marže, obrovský tlak na technologickou vyspělost a nutnost úspěšné marketingové komunikace s nespočtem jednotlivých potenciálních kupců. V čem jiném se tohle všechno spojuje? Jiné obory jsou aspoň méně kapitálově náročné, odměňují vyšší marží, nenutí k tak vysokým investicím do vývoje nebo aspoň dovolují pracovat s hrstkou korporátních klientů. V automobilovém světě nic takového nemáte. A buď zvládnete všechno najednou, nebo končíte.

Fisker to zjevně „nedal” a po řadě problémů nedávno zastavil výrobu a otevřeně varoval před hrozbou bankrotu. Spásou se měl stát vstup nového investora, významné automobilky, podle spekulací Nissanu, který by do firmy nalil miliardy korun a tím ji spasil. Ale proč by to dělal? Fisker dnes nemá nic, co by si jiná společnost nemohla vyrobit sama. A akcie malé automobilky klesly tak nízko, že je možné ji levněji převzít nepřátelsky než přátelsky.

Tato jednání se tedy zhroutila, jak informuje sám Fisker, další detaily přidává Reuters. Podle agentury došlo v návaznosti na tuto zprávu k zastavení obchodování s akciemi společnosti, což zní jako preludium k ještě méně příjemným oznámením. Fisker ostatně uvedl, že jeho pokus získat až 150 milionů dolarů dodatečných prostředků na finančních trzích rovněž selhal. Firma má v tuto chvíli dvěma slovy prázdné ruce.

Vše tedy nasvědčuje tomu, že vyhlášení bankrotu je spíše otázkou hodin než dnů. Je velmi pravděpodobné, že se firma pokusí o restrukturalizaci, ale jaké jsou její reálné šance na úspěch? To už je pravděpodobnější, že se zakladatel firmy přejmenuje na Henrika Fiaskera, jak krutě žertují někteří komentující.

Fisker je na hranici totálního kolapsu, pick-upu Alaska už se stěží dočkáme. Firma se zjevně dostala do slepé uličky. Foto: Fisker

Zdroje: Fisker, Reuters

Petr Miler

