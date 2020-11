Výroba vlajkové lodi Škody v ČR definitivně skončí, v Turecku ale vznikat nebude před 3 hodinami | Petr Prokopec

Dlouho se mluvilo o tom, že Češi jsou příliš drazí na to, aby vyráběli téměř všechny Škody pro Evropu a výroba alespoň části z nich se musí přesunout jinam. Mělo to být do Turecka, nebude.

Ještě na přelomu loňského a letošního roku Škoda řešila palčivý problém. Její produkty byly stále žádanější a přestože továrny jely na maximum, poptávku pokrýt nezvládaly. Němci navíc neměli být spokojeni s tím, že práce Čechů je stále dražší, proto měl vzniknout zcela nový koncernový podnik, v němž by kromě Superbu byl vyráběn také spřízněný Volkswagen Passat. Tím by se uvolnily existující montážní linky zejména v Kvasinách, kde by následně byla navýšena produkce některého z firemních SUV. Tehdejší šéf značky Bernhard Maier uvedl, že Škoda by klidně prodala o 100 tisíc kusů modelu Karoq více, kdyby je uměla vyrobit. Náklady na produkci by navíc zamířily dolů.

Jenže kdeže loňské sněhy jsou. Letošek se v automobilovém světě nenese ve znamení poptávky převyšující nabídku, právě naopak. S jarní koronavirovou vlnou prodeje prudce poklesly a jakkoliv se pozdější měsíce nesly v optimističtějším duchu, meziroční poklesy jsou pořád drastické. Podzimní vlna pandemie situaci též nezlepší a vyhlídky do dalších let nejsou dobré - vše zmíněné bude mít dlouhodobé ekonomické dopady a může trvat rok, než se Evropa vzchopí.

Pokud si dáme dvě a dvě dohromady, výsledek je jasný - ona nová továrna už není potřeba. To si uvědomilo i vedení koncernu VW a nový podnik, který měl vzniknout v Turecku, odpískalo. Informují o tom kolegové z Auto News s odvoláním na sesterský magazín Automobilwoche, který vyzpovídal šéfa VW Group Herberta Diesse v exkluzivním rozhovoru.

Podle Diesse koronavirus změnil kapacitní požadavky a koncern další továrnu nepotřebuje. Místo toho tedy bude investovat zhruba jednu miliardy Eur (cca 26,4 mld. Kč) do existující fabriky v Bratislavě, kde už vzniká řada koncernových modelů. A nově k nim přibudou právě nové generace Škody Superb s Volkswageny Passat, jakmile se za těmi současnými zavře voda.

Dá se tedy předpokládat, že po následující zhruba dva roky není stěhování na programu dne, po dokončení úprav továrny se ale stane nevyhnutelným. Diesse pochopitelně mrzí, že továrna v Turecku nevznikne, neboť to negativně ovlivní vnímání VW v této zemi, trhu s do budoucna enormním potenciálem. „Zůstává nevýhodou, že nemůžeme lépe rozvíjet naši pozici na trhu skrze továrnu v Turecku,” řekl Diess, ale co se dá dělat. Za výše popsané situace je „nestavět” jediným rozumným řešením.

Výroba Škody Superb se nakonec skutečně přestěhuje, ovšem jen na Slovensko. Nová továrna VW Group v Turecku nevznikne.

