Výrobce elektromobilů prodělává peníze tak moc a tak dlouho, že už to i na bohaté Araby může být příliš, aby ho dál drželi nad vodou
Petr MilerVývoj tímto směrem míří už nějaký ten pátek a firma nyní přiznává, že má peníze na zajištění vlastního provozu jen do poloviny příštího roku. O tom, co se bude dít pak, rozhodne hlavní akcionář. A tomu už by skutečně mohla dojít trpělivost.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Výrobce elektromobilů prodělává peníze tak moc a tak dlouho, že už to i na bohaté Araby může být příliš, aby ho dál drželi nad vodou
před 7 hodinami | Petr Miler
Vývoj tímto směrem míří už nějaký ten pátek a firma nyní přiznává, že má peníze na zajištění vlastního provozu jen do poloviny příštího roku. O tom, co se bude dít pak, rozhodne hlavní akcionář. A tomu už by skutečně mohla dojít trpělivost.
Elektromobily jsou hlavním předmětem zájmu automobilových firem nejméně dobrých 10 let, kdo na nich ale dokáže i po takové době vydělávat? Prakticky nikdo. Tesla, ta to aspoň proklamuje, nad jejím zřetelně kreativním účetnictvím se ale velké otazníky vznáší už roky. Koho tu máme dál? Vedle Američanů má jít už jen o tři čínské firmy, také v jejich případě se ale musíme ptát, čemu lze vlastně věřit. Tesla je aspoň pod drobnohledem a zpochybňování jejích výsledků je dohad, Číňané zjevně ohýbají i to, co nemohou, aby navenek vypadali úspěšní.
Všichni ostatní jsou hluboko v červených číslech.
Nejzřetelněji je to Ford, který o těchto autech účtuje odděleně a prodělává přes milion na autě, kumulativně jde za poslední roky už o stamiliardy. Také VW poznává, že čím víc těchto aut prodá, tím víc prodělá, pro takovou Hondu to bylo 16 miliard za poslední kvartál a i „zapadlé” účetní jednotky velkých automobilek, jako je Škoda, jsou v červených číslech a ani nedoufají, že se to změní. Tahle auta jsou jeden velký provar po všech stránkách, které vás napadnou. A pokud někdo nepřiznává ztráty, je to obvykle jen tím, že za ně nepřímo inkasuje (popř. nemusí platit, výsledek je stejn) něco skrze z podstaty neudržitelné přerozdělovací mechanismy, jejichž zásah opravdu není znakem reálné efektivity výroby a prodeje takových věcí.
Tohle se ví a i pro velké firmy to přestává být legrace, jak dnes zjišťují hlavně Němci, pořád ale mají ziskovou část portfolia, která to všechno drží nad vodou. A mají se k čemu vrátit - kdyby zítra VW škrtl celý elektrický program a začal znovu dělat auta, jaká od něj někdo žádá, vrátí se při předchozích zefektivněních v jiných ohledech k masivním ziskům během dvou tří let nejpozději. Tuhle možnost začínající automobilky orientované jen na elektrické modely nemají.
I když začínající... Tady je to trochu jako v průmyslu pro dospělé, kde jste nejdřív ambiciózní teenagerka a pak máma, která stojí za hřích, nic mezi tím. Také zde se o prakticky o všech výrobcích mluví jako o startupech, dokud jim nezačne téct do bot a nestane se z nich zkrachovalá firma. Je to i případ společnosti Lucid Motors, jíž založili někdejší „zrádci Tesly”. Ale kdy to bylo? V roce 2007! Je to už 18 let, tohle startup stejně jako si váš plnoletý syn může říkat kojenec.
Tak či onak, ani po takové době se Lucid nedokáže dostat z červených čísel, i když dávno prodává svůj sedan Air a na trh hrne SUV Gravity. Písničku s textem „všechno to platím” si tentokrát pouští Arabové, konkrétně Saúdové z PIF, saúdského státního investičního fondu, kteří lijí peníze do společnosti jako zběsilí, neboť jí z 60 % ovládají. Byli to oni, kteří byli vždy považování za jistotu, že Lucid nepadne, ale každé ucho od džbánu se jednou utrhne - i když s ním budete přenášet „jen” bankovky.
A právě k tomu se možná schyluje, jak probírají kolegové z Jalopniku. Lucid tento týden oznámil své kvartální výsledky za druhé letošní čtvrtletí a je to zas jednou velká tragédie - ztráta v přepočtu 18 miliard korun při obratu pouhých 5,5 miliardy je sekera jako blázen. Z 3 309 prodaných aut také nikdo na zadek nepadne a zachování plánu na letošní prodej 18 až 20 tisíc vozů zní jen jako snaha uchlácholit „krysy” z řad investorů, kterým v uších zní otřepané: „Titanic se potápí, bárka jde ke dnu.”
Firma nepůsobí dojmem, že by na svých autech byla schopna něco vydělat, cena jedné akcie klesla na směšných 2,13 dolaru (i když tržní kapitalizace přes 6,5 miliardy zní pořád jako hodně přehnaná vzhledem k reálné výkonnosti společnosti), takže i možnosti financovat další chod z prodeje akcií se tenčí. Z dřívějších prodejů má mít firma k dispozici 5 miliard dolarů likvidity, ovšem jen 2 miliardy v hotovosti. A sama říká, že když věci půjdou takto, v půlce roku 2026 je na suchu.
Pokud se nestane zázrak, budou to muset být hlavně Arabové, kdo otevře portmonky, pustí si Lucii z reproduktorů a krev z žil, ale stane se to? Jednou to bude naposledy. Držet Lucid nad vodou pro PIF není extra drahé, ale na nikam nevedoucím byznysu nikdo nebude chtít prodělávat věčně. A zvlášť vzhledem k současnému dění, kdy hlavně pro Lucid domácí Spojené státy mocně velí k odklonu od nařizované elektromobility, může být tahle firma dost snadno ve slepé uličce, ze které už není návratu.
Spoluzakladatel Lucidu a jeho dlouholetý šéf Peter Rawlinson se může smát, ten potápějící se loď opustil včas s mocně naditými kapsami. Jeho dočasnému nástupci Marcu Winterhoffovi zjevně do smíchu není. Foto: Lucid Motors
Zdroje: Lucid Motors, Jalopnik
Bleskovky
- Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
před 7 hodinami
- První majitel najel s novým Volvem za 21 let přes 1 milion kilometrů. Celou dobu jezdil k jednomu dealerovi, toto ho u něj čekalo za odměnu
včera
- Poslední sbohem: Pět ostrých kompaktů se spalovacími motory si to rozdalo ve sprintu, dva z nich hrají svou vlastní ligu
5.8.2025
Nové na MotoForum.cz
- Marek Červený vyhrál po crashi Najmana úvod v Hořicích 10:06
- Závod v Hořicích bez největšího favorita, ale s Maurerem včera 15:29
- Casey O´Gorman nahradí Lucu Lunettu včera 10:00
- Joe Roberts (American Racing): „Věk je blbost!“ 7.8.2025
- Statistiky MotoGP 2025: Čísla nelžou 7.8.2025
Nejnovější články
- VW bere svým autům poslední zbytky identity, tato novinka by mohla být skoro čímkoli v nabídce kohokoli
před hodinou
- „Bugatti pro chudé” by podle experta mohlo být na nejnáročnějším okruhu světa ještě o 10 sekund rychlejší, to by teprve bylo něco
před 2 hodinami
- Někdo to říct musel: Stesky nad cly jsou přehnané, radši se ptejte, jestli vaše auta za něco stojí, dráždí šéf BMW
před 4 hodinami
- Vybíjení nových dieselů je na trhu ojetin znát stále víc, teď dokonce rostou na ceně i tam, kde ojeté léta stály pakatel
před 5 hodinami
- Muž skončil v poutech za to, že si „ukradl” své vlastní auto poté, co mu bylo ukradeno
před 7 hodinami
Živá témata na fóru
- Toyota obecně 08.10. 10:06 - pavproch
- Řidiči, co to mají v ruce... 08.10. 01:06 - Truck Daškam
- Pneu koutek 08.09. 19:02 - Brus
- whitelist & blacklist 08.09. 17:33 - řidičBOB
- Policejni Passaty, Superby a neoznacena merici vozidla #2 08.09. 09:24 - řidičBOB
- Politický koutek 08.08. 20:53 - jerry
- Onboard videa 08.08. 16:36 - abgx1
- Policejní kontroly a měření 08.08. 10:00 - řidičBOB