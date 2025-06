Výrobce elektromobilů, ve kterém VW utopil už 66 miliard, letos čeká ještě nižší prodeje. Zaplácne je novými obligacemi 7.6.2025 | Petr Prokopec

/ Foto: Rivian

Dosáhnout v jeho pozici dlouhodobé životaschopnosti bude zvlášť vzhledem k současnému vývoji v USA velmi obtížné, a to přesto, že do něj VW lije obrovské peníze. Nyní si tak Rivian musel říct o dalších 27 miliard, akcie to logicky posílá dolů.

Automobilová branže aktuálně prochází zřejmě nejsložitějším obdobím v celé své historii. Dáno je to více faktory, tím klíčovým ale zůstává neschopnost či spíše neochota klíčových aktérů počínat si na trhu jako... na trhu.

Zákazník dávno přestal hrát pro velké výrobce hlavní roli, své cíle tak postavili okolo z prstu vycucaných, často ideologických cílů ignorujících reálnou poptávku. A díky vazbám na politiky se jich snaží docílit hlava nehlava i proti vůli těch, kteří by za jejich produkty měli platit. Postupně ale zjišťují, že bez zákazníka to tak nejde. A ti, kteří na něj nikdy zcela nezanevřeli, se pro změnu musí potýkat s uměle vytvořenými překážkami, které jsou jim při tom kladeny do cesty. Dobré řešení zkrátka neexistuje - buď děláte to, „co se má”, pak je ale velmi obtížné to prodat. Anebo byste raději dělali to, co by se prodalo, pak je ale stejně obtížné se s tím vejít do regulacemi nastavených mezí a učinit to vůbec legálně či ekonomicky snesitelně prodejným.

Velké automobilky tak nezřídka sedí jedním zadkem na dvou židlích. A žádnou neokupují pořádně. Na jedné straně tedy nabízí protežované elektromobily, které ale ani s dumpingovými cenami neprodávají v dostatečně velkém počtu. Na té druhé nabízí chtěná spalovací auta, která ale musí zdražovat jednak kvůli jejich rozličným přerozdělovacím mechanismům a jednak kvůli tomu, aby vůbec něco vydělali.

Aby toho navíc nebylo málo, politiky tlačená elektrifikace přilákala do oboru i množství nových hráčů. Ti se musí s těmi starými dělit o stále stejné hřiště, což situaci dál komplikuje. Takoví navíc nemají k dispozici zboží, kterým by mohli sanovat své churavějící účetnictví, a tak jim vlastně nezbývá nic jiného, než vytloukat jeden dluhový klín druhým, jak momentálně předvádí Rivian.

Ten byl založen již před 16 lety, o vyloženého nováčka tedy opravdu nejde. Po většinu času byl ale živen vírou investorů. A zdálo se, že oprávněně, neboť když 10. listopadu 2021 zamířil na burzu, dočkal se záhy v průběhu obchodování tržní kapitalizace ve výši neskutečných 149 miliard dolarů (skoro 3,2 bilionu korun). Vůbec první exemplář elektrického pick-upu R1T přitom firma předala 28. září téhož roku, tedy jen krátce před prvotním úpisem akcií.

Od té doby až do konce prvního letošního kvartálu bylo vyrobeno 146 659 aut, majitele si ovšem našlo podstatně menší množství, navíc často za pomoci nemalých slev. Na každém prodaném voze tak ještě loni Rivian prodělával přes 30 tisíc dolarů, tedy více než 650 tisíc korun. A prodejem vlastních akcií si už moc nepomůže, neboť optimismus je pryč, cena akcií klesla ze 130 dolarů na necelých 14 a hodnota firmy se smrskla na pořád absurdních, ale přesto zlomkových 15,8 miliardy USD (asi 327 miliard Kč).

Nikoho tak asi nepřekvapí, že Rivian má na kontě nemalé dluhy. Jeden z nich ve výši 1,25 mld. USD (27,1 mld. Kč) je přitom splatný příští rok. A jakkoli automobilka aktuálně má dostatek hotovosti, kterou přihazuje hlavně Volkswagen je to pro ni problém bez jednoduchého řešení. Rivian totiž na letošek snížil odhad prodejů na 40 až 46 tisíc aut.

To znamená, že očekává horší výsledek než loni. Dál tedy bude pálit volné finanční prostředky, přičemž je vskutku otázkou, jak moc se chytnou modely R2 a R3, které mají přijít v příštím a přespříštím roce. Značka se tedy snadno může ocitnout bez peněz, pročež se rozhodla, že vydá dluhopisy za výše zmiňovaných 1,25 miliardy dolarů. Ty pak spolu s víc než 5procentním úrokem chce splatit do roku 2031.

Bude ovšem Rivian tou dobou ještě mezi živými? Nejsme si tím příliš jisti, navzdory oné nemalé finanční investici ze strany Volkswagenu. Ten má dnes nakonec dost problémů sám se sebou a kouli u nohy může v nevhodný čas odříznout. Během nadcházejících let se zkrátka bude oddělovat zrno od plev, a pokud do hry vstoupí i konec amerického přerozdělování peněz ve prospěch podobných projektů, o které aktuálně usiluje Donald Trump, slabší subjekty nemohou přežít. Aby Rivian nebyl jedním z nich...

Od předání prvního R1T letos v září uplynou již čtyři léta, automobilka přesto není v situaci, kdy by byla schopna podnikat bez dluhového financování. Vydat tak musí nové dluhopisy, aby pokryla starší závazky a zůstala nad vodou. Foto: Rivian

Zdroj: Rivian

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.