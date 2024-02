Výrobce jediného elektromobilu, který neselhal při testu zimního dojezdu, zastavil výrobu a zavřel obchody před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: HiPhi

V Evropě si sotva stačil udělat jméno. A už to může zabalit. Ačkoli firma hovoří o tom, že zastavení výroby je dočasné a potrvá půl roku, nedokážeme si dost dobře představit, jak podobná společnost přežije 6 měsíců v hibernaci a pak se vrátí na scénu v plné zbroji.

Asi před dvěma týdny jsme vám přinesli výsledky testu reálného dojezdu elektromobilů v zimních podmínkách. Byly téměř do jednoho tragické, neboť přes energeticky co nejméně náročnou jízdu ukázaly, že uváděné dojezdy elektrických vozů automobilkami jsou přehnané až o 194 km. Výjimku tento stav neměl žádnou, aspoň jeden vůz v testu ale vyloženě neselhal, když dosáhl „jen” o 5,9 procenta a 33 km nižší než uváděný dojezd.

Šlo o vůz u nás prakticky neznámé, ale v Evropě už působící čínské značky HiPhi. V té souvislosti jsme se hned museli ptát, za jakou cenu takového stavu Číňané dosáhli. Bezprostřední odpovědí bylo: Musíte dát nejméně 2,6 milionu korun za podivně stylizované elektrické auto neznámého výrobce. Tou méně bezprostřední pak může být: Za cenu krachu?

Otazník je na místě, neboť bankrot výrobce elektromobilů HiPhi zatím nevyhlásil, evidentně k němu ale směřuje. Firma se totiž rozhodla s okamžitou platností zastavit výrobu ve svém jediném výrobním závodu poblíž Šanghaje. A byť je odstávka údajně jen dočasná, zastavení produkce rovnou na 6 měsíců nevěští nic dobrého. Původně jen spekulativní zpráva byla nyní potvrzena samotnou čínskou automobilkou i tamními médii.

Podle oficiálního komuniké mají zaměstnanci dokonce výslovně zakázáno vstupovat do prostor firmy, jejich lednové výplaty pak zatím nebyly uhrazeny. To má být napraveno do konce měsíce, do 18. března pak budou lidé dostávat 70 procent své obvyklé mzdy, po 18. březnu už jen zákonem stanovenou minimální gáži, pakliže tedy nebudou propuštěni. Myslí si snad někdo, že budou další 4 měsíce čekat, až je HiPhi resp. jeho mateřská firma Human Horizons vezme na milost? Pochybujeme o tom, navíc další ránou loajalitě je zrušení všech mimořádných odměn slíbených už ke konci roku 2023.

Společnost se potýká s nedostatkem zájmu, přes pomalu globální působení loni prodala jen 4 829 relativně drahých aut s cenami od 339 000 CNY (přes 1,1 milionu Kč), zmíněný sedan Z je ještě podstatně dražší, jak už padlo. Firma se tak nezdá být konkurenceschopnou, čemuž nasvědčuje i uzavření obchodů v Čcheng-tu a Kantonu. Něco nám říká, že o HiPhi uslyšíme už jen jednou - až vyhlásí bankrot, popř. se vydá do rukou některému z úspěšnějších soupeřů.

HiPhi Z se prodává i v Evropě a nedávno se ukázalo být jednookým mezi slepými testu dojezdu elektromobilů v zimě. Za jakou cenu? Možná i krachu, ukazuje aktuální dění. Foto: HiPhi

Zdroje: Jiemian, Car News China, HiPhi

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.