Výrobce Mercedesů se rozpadl na dvě firmy, nejspíš v očekávání hubených let | Petr Prokopec

/ Foto: Daimler

Automobilka to může prezentovat lecjak, je ale těžké nevidět za tímto krokem něco jiného než snahu získat více peněz díky samostatné veřejné obchodovatelnosti obou entit, z nichž jedna bude té druhé náležet pouze částečně.

Historie Mercedesu se začala psát už v roce 1885, kdy Karl Benz přišel s tříkolkou poháněnou spalovacím motorem. Ta je považována za první automobil světa, byť na logo třícípé hvězdy si firma musela počkat až do roku 1909. Pod názvem Mercedes-Benz pak automobilka začala vyrábět vozy až v roce 1926, kdy došlo na sloučení společností zmiňovaného Karla Benze a Gottlieba Daimlera. Její oficiální název pak nesl příjmení obou německých géniů, přičemž odkaz na dámu jménem Mercedes Jellinek se v něm po celou dobu existence firmy neobjevil - v posledních letech zněl Daimler AG.

To se ale nyní změní, neboť akcionáři koncernu schválili rozdělení firmy na dvě samostatné části, z nichž jedna bude mít na starosti nákladní vozy a autobusy a druhá osobní vozy. Není to ale tak, že by byly zcela samostatné - první část s označením Daimler Truck Holding AG bude majoritně ovládaná druhou nazvanou Mercedes-Benz Group AG. Obě ale budou samostatně zalistovány na frankfurtské burze a je těžké vnímat krok jinak než jako částečný prodej nákladní a autobusové divize, ze kterého bude pochopitelně profitovat nově vzniknuvší Mercedes Group.

Z pohledu laika se zase tak moc nemění, Mercedes dnes firmě stejně většina lidí říká. Formálně jde ale o poměrně zásadní krok, a to i proto, že v názvu firmy nebude figurovat Daimlerovo příjmení vůbec poprvé v historii. Šéf automobilky Ola Källenius říká, že jde o „historický moment“ a vysvětluje jej trochu jinak než snahou zásobit Mercedes-Benz Group penězi na léta, kdy bude cpát peníze do elektromobilů z popudu regulací EU a čekat, jestli je někdo koupí. Podle něj obě entity míří kvůli elektrifikaci osobních každá svou cestou, mají specifické konstrukční postupy i specifické zákazníky, a proto nemá smysl držet obě části dále pod jednou střechou.

Tento krok by měl ale tak jako tak přinést zvýšení společné hodnoty obou částí dnešního Daimleru na akciových trzích. Ostatně, čím více toho máte pod jednou střechou, tím méně je do hodnoty promítnut potenciál jednotlivých součástí. V tomto smyslu je trochu tragikomické, že celý současný Daimler AG má asi 1/8 hodnoty Tesly, přičemž jen nákladní divize je největším výrobcem těchto aut na světě s prodeji okolo půl milionu vozů za rok.

Toto už je zkrátka hotová věc - k faktickému rozdělení dojde už letos, kdy proběhne také zalistování divize nákladních vozidel jako samostatné firmy na burze. Přejmenování mateřského Daimleru na Mercedes-Benz Group ale proběhne až v únoru 2022.

Nebojte, Mercedesy (na fotkách Mercedes-Maybach S Edition 100) budou dál Mercedesy, jejich výrobcem už ale nebude koncern Daimler, nýbrž automobilka Mercedes-Benz Group AG. Jméno Daimleru ponese nadále jen samostatná firma zaměřená na výrobu nákladních aut nazvaná Daimler Truck Holding AG. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Daimler AG/Mercedes-Benz Group AG

