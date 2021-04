Výrobce mobilů odhalil své první auto, s jeho jménem by se ČR měl raději vyhnout před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Huawei

O vstupu výrobců mobilních telefonů mezi výrobce automobilů se hovoří už dlouho, zejména pak v souvislosti s Applem. Nakousnutému jablku ale nakonec vypálil rybník čínský Huawei.

Apple už dříve přiznal, že vstup firmy mezi výrobce aut prosazoval ještě před svým úmrtím i Steve Jobs. Nakonec však „iCar“ zamířil k ledu a momentálně není jisté, zda se jej dočkáme jako celku, či zda Apple vyrukuje jen s dílčími technologiemi, které nabídne ostatním značkám. To však v tuto chvíli není podstatné, neboť ať už se firma s nakousnutým jablkem ve znaku bude snažit sebevíc, stále bude druhá.

Se svou prvotinou totiž na autosalonu v Šanghaji vyrukovala firma Huawei. Něco takového je překvapivé, neboť o aktivitách čínské společnosti na tomto poli jen málokdo věděl. Huawei přitom doufá, že s elektromobilem s prodlouženým dojezdem dokáže zabodovat tam, kde zavedené značky selhaly. Zákazníkům totiž za cenu lépe vybavené Škody Octavia hodlá nabídnout SUV o velikosti Audi Q5, které má zvládnout stovku za necelých pět sekund a na jedno natankování/nabití ujede přes tisíc kilometrů.

Novinka je oficiálně nazvaná Seres Huawei Smart Selection SF5, takže vychází ze Seresu SF5 a drží si jeho označení. To přinejmenším z českého pohledu není úplně šťastné, neboť vůz značky takto znějícího jména by tu koupil asi málokdo, ať už bude auto samo povedené sebevíc. Stroj měří 4 700 milimetrů na délku, 1 930 mm na šířku, 1 625 mm na výšku a 2 875 mm v rámci rozvoru, takže velikostně odpovídá Škodě Kodiaq. Hnací ústrojí pak tvoří 1,5litrový benzinový čtyřválec, který ovšem neroztáčí kola. Místo toho slouží jako generátor energie, která je ukládána v bateriích zatím neznámé kapacity. Číňané nicméně dodávají, že čistě na elektřinu dokáže SF5 urazit 180 kilometrů. S pomoci spalovací jednotky však dojezd přesahuje oněch 1 000 km.

Je třeba dodat, že realita nebude až tak růžová, neboť Číňané nadále měří dojezd s pomocí metodiky NEDC a dokud neodhalí veškeré parametry, můžeme o schopnostech tohoto upraveého Seresu pouze pochybovat. Zvláště když o základní variantě se ví pouze tolik, že dostane do vínku pouze jeden elektromotor, jenž bude roztáčet pouze jednu nápravu. Toto provedení by přitom mělo stát 216 800 čínských yuanů (cca 720 tisíc korun), zatímco za čtyřkolku dáte 246 800 CNY (819 000 Kč).

Vrcholné provedení tedy není příliš drahé, zvláště v kontextu s technickými parametry. Dvojice pohonných jednotek totiž nestojí jen za elektrickým pohonem všech kol, ale také za souhrnným výkonem 551 koní a točivým momentem 820 Nm, které SUV katapultují na stovku již za 4,7 sekundy. Pokud se nicméně vůz nepohybuje, může se v generátor změnit on sám - z jeho baterií lze totiž napájet nejen veškeré domácí spotřebiče nebo mobily, ale i elektromobily.

Jelikož nicméně onen elektrický dojezd činí velmi optimistických 180 km, lze u baterií počítat se zhruba 15 kWh. To na přečkání mnohahodinového blackoutu asi stačit nebude, na druhou stranu kafe a polívku si uvaříte. V samotném voze byste si pak měli užívat nebývalého klidu, neboť Huawei věnovalo nemalou pozornost potlačení hluku a vibrací. Stejně tak Číňané zatlačili na strunu luxusu, pročež uvnitř nechybí dřevěné či kovové dekory.

Součástí standardu je jsou rovněž přední sedadla s klimatizací a masážním strojkem či systém Huawei HiCar, který propojuje mobilní telefon majitele s vozem. Jde nicméně o poněkud vyšší úroveň, než jaká je známa ve spojitosti s funkcí MirrorLink. Obě strany se totiž dovedou spárovat tak rychle, že vůz dokáže přehrávat prakticky ihned hudbu, kterou jste doteď poslouchali v telefonu. Nechybí mu pak ani interaktivní hlasové ovládání.

Huawei svou prvotinu vyrábět pochopitelně nebude, o to se postará konglomerát DFSK Motor, za nímž stojí firmy Dongfeng a Sokon Industry Group, výrobce samotných Seresů. Prodej bude probíhat v butikách značky, přičemž první vlna počítá pouze s Čínou. Posléze by ovšem SF5 chtělo vtrhnout do celého světa, kde Číňané mají přes 60 tisíc prodejních míst.

Seres Huawei Smart Selection SF5 je automobilovou prvotinou čínského výrobce modelů vzešlou ze Seresu SF5. Pod kapotou počítá s kombinací 1,5litrového benzinového čtyřválce a jednoho či dvou elektromotorů, přičemž spalovací jednotka slouží pouze k výrobě energie. Foto: Huawei

Zdroj: Huawei

Petr Prokopec