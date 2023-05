Výrobce modýlků aut otočil hru, ukázal svůj první skutečný vůz vzešlý právě z miniatury před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tamiya

Kdybychom vám ukázali jen fotky samotného auta a přidali jméno výrobce, pomyslíte si asi cosi o další zmenšenině. Jenže fotky s cyklistou odhalují celou pravdu. Tamiya tak trochu otočila hru a ze slavného modýlku známého už skoro 40 let udělala skutečné auto.

Společnost Tamiya patří mezi nejznámější a hlavně nejstarší výrobce zmenšených modelů na světě, založena byla již v roce 1946. Původně šlo o pilu a dodavatele dřeva, nicméně v roce 1947 přišla na svět i divize zabývající se výrobou dřevěných zmenšenin lodí a letadel. Její sortiment se nicméně postupně začal rozšiřovat, stejně jako se měnil i materiál, ze kterého byly modýlky vyráběny. Celosvětovou slávu jí přitom přinesla hlavně pozornost věnovaná detailům, kdy i takové hlavičky šroubů vypadaly ve zmenšeném měřítku jako skutečné a nikoliv pouze jako výstupek u konkurence.

Tato posedlost detaily vygradovala v roce 1976, kdy Tamiya dokonce koupila skutečné Porsche 911, které rozmontovala na prvočinitele, aby mohla stvořit skutečně věrnou repliku v měřítku 1:12. Vůz na dálkové ovládání měl značný úspěch, ještě větší nicméně přišel o devět let později, kdy firma vyrukovala s off-roadovou buggynou Wild One. Pomalu totiž neexistovalo dítě, které by si nepřálo zmenšit se a nasoukat se do kokpitu. Že na takový zázrak jednou skutečně dojde, tehdy jistě nikdo netušil.

Tamiya se nicméně aktuálně rozhodla skutečně vstoupit mezi výrobce reálných aut, a to právě se zvětšeninou zmíněné buggyny. Pomocnou ruku jí přitom podala britská společnost The Little Car Company, která již lidem nabízí Bugatti Type 35, Ferrari Testarossa a Aston Martin DB5 v poloviční velikosti. Wild One nicméně bude vyrábět v imaginárním měřítku 1:1. Vycházet pak bude z prototypu, jenž byl představen předloni. Obě společnosti nicméně v reakci na podněty zákazníků udělaly pár změn.

Sériové provedení se totiž rozšířilo o 100 milimetrů na 1,9 metru, díky čemuž 3,6 metru dlouhá buggyna pobere dvě sedačky místo jedné. Její zadní kola obutá do pneumatik Maxxis Bighorn bude roztáčet elektromotor. Výkon prozatím specifikován nebyl, stejně jako dojezd. Počítá se nicméně s osmi vyjímatelnými pakety o celkové kapacitě 14,4 kWh. To sice nezní jako přílišná porce, Wild One však váží jen 500 kg. Jako takový se tedy má rozjet na 96,5 km/h.

Buggyna bude uvedena na trh (včetně zemí EU) v rámci kategorie L7e, tedy jako čtyřkolka schválená k silničnímu využití. Dá se nicméně předpokládat, že díky světlé výšce 270 mm či nájezdovým úhlům 34,1 stupně vpředu a 50,8 stupně vzadu budou majitelé doma spíše v terénu. Na kolik je nicméně tato sranda vyjde, je v tuto chvíli rovněž ve hvězdách. Tamiya prozatím pouze vybírá vratnou zálohu ve výši 100 liber (cca 2 750 Kč) a zmiňuje rozjezd výroby v příštím roce.

V první fázi vznikne 100 exemplářů úrovně MAX Launch Edition, jenž disponují skořepinami Cobra se čtyřbodovými bezpečnostními pásy, pětipalcovou digitální obrazovkou palubního systému, kotoučovými brzdami Brembo ve všech rozích či pružinami Eibach a tlumiči Bilstein. Dorazit nicméně mají i další varianty, u nichž se bude lišit zaměření - některé mají být luxusnější a komfortnější, jiné pro změnu výkonnější či schopnější v terénu.

Aktuálně jsou v plánu jarní a letní testy, po jejichž absolvování by mělo dojít na živý debut a upřesnění veškerých technických specifikací včetně ceny. Ta ale nízká nejspíše nebude, třeba zmenšené Bugatti v karbonové verzi vychází na nějakých 80 tisíc Eur (cca 1 893 000 Kč). Jeho maximálka je přitom nižší než u buggyny, vedle které se zmenšený Type 35 nechytá ani v terénu. Většina chtivého publika tak nejspíše dál zůstane pouze u snění.

Původní buggynu představili Japonci již v roce 1985, před jedenácti lety se dočkala opětovného uvedení do prodeje. Pokaždé však šlo o provedení v imaginárním měřítku 1:10. Nyní se ovšem konečně chystá skutečný Wild One, jenž bude moci jak na silnice, tak do terénu. Foto: Tamiya

Zdroj: Tamiya

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.