Výrobce náklaďáků říká, že toto je poslední nový diesel, který kdy vyrobí. Tomu se říká ztráta smyslu pro realitu

/ Foto: Archiv Autoforum.cz

Na úvod kontrolní otázka s možnostmi. Značka MAN je součástí: A) koncernu Volkswagen, B) koncernu Volkswagen, C) koncernu Volkswagen. Asi jste trefili. Dokonce i v případě výrobce náklaďáků to stačí k podlehnutí elektrické iluzi, navzdory veškerému dosavadnímu vývoji.

Na první pohled může elektrifikace nákladní dopravy dávat větší smysl, než je tomu v případě osobních aut. Řidiči kamionů jsou totiž nuceni dodržovat povinné přestávky, které přichází po maximálně 4,5 hodinách jízdy a musí trvat přinejmenším 45 minut. Znamená to tedy, že dotyčný s ohledem na nejvyšší povolenou rychlost 80 km/h nezvládne ujet víc než 360 km, což by i elektrické kamiony mohly zvládat. Následující pětačtyřicetiminutovka by pak teoreticky mohla stačit na doplnění energie potřebné na další obdobou štreku nejen pro řidiče, ale i pro jeho stroj.

Výše popsané ovšem znamená, že je zapotřebí mít extrémně hustou síť dobíjecí stanic s enormními výkony prakticky na každému rohu, protože každý během oněch 4,5 hodiny pojede odjinud jinam a jinou rychlostí. A když se do hry přidá víc kamionů, které přece jen skončí na stejném místě, nebo dva řidiči, kteří naopak de iure nemusí zastavovat nikdy, jde výše zmíněná teorie do kopru zcela.

Pokud je tedy něco opravdu utopické, pak je to představa o elektrifikaci právě nákladní dopravy. Ta je vzhledem k velikosti a hmotnosti dnešních kamionů extrémně energeticky náročná, čemuž nefandí baterky, infrastruktura, nic. Například dobití 500kWh baterie za 40 minut by při 90% efektivitě dobíjení (které bude dnes při takovém výkonu velmi těžké dosáhnout) by znamenalo nutnost dobíjet kamion výkonem přes 830 kW. Zaparkuje jich na stejném místě pět a máte asi 4,2 MW - už představa jedné takové dobíjecí stanice je utopií. A kolik bychom jich potřebovali celkem? Bez dieselových kamionů je v jakkoli dohledné době zkrátka nemožné zajistit veškerou logistiku, o kterou se dnes starají.

O to směšnější nám přijde poslední tiskové prohlášení značky MAN. Ta totiž oznámila, že začala vyrábět vůbec poslední nový turbodiesel ve své historii. Její šéf Alexander Vlaskamp pak uvádí, že „do roku 2030 každý druhý vůz, který dodáme našim zákazníkům, bude bezemisní“. A mluví jen o bateriové elektromobilitě. Jinými slovy tak pouští do světa ještě absurdnější vize než výrobci osobních aut, kteří od podobně rychlých přesunů už ustupují, protože se nedokážou dostat ani ke zlomku takového stavu. A to před nimi stojí lehčí úkol.

MAN sice elektrické verze svých nákladních aut v nabídce má už dnes - ostatně kdo nemá -, ovšem když se podíváme na jejich parametry, asi stěží je lze považovat za plnohodnotnou náhradu těch spalovacích. Baterie o využitelné kapacitě 480 kWh totiž odpovídají asi 120litrové nádrži na naftu, která by osobákům bohatě stačila, v případě kamionů však stačí maximálně na relativně krátké přesuny ve výše popsaném duchu. Ty dieselové mají klidně dvě nádrže o celkovém objemu 850 litrů. A i takové přitom dotankujete za pár minut oproti snadno nekonečnému dobíjení prakticky kdekoli, kdykoli a v jakémkoli počtu.

Pokud tedy MAN nehodlá dál investovat do dieselového pohonu, dost možná si podkopává stoličku, na které sedí. Už jen proto, že nikdo opravdu neví, co bude zítra či na sklonku letošního roku, natož pak na konci dekády. Daný posun navíc nebyl vyžádán zákazníky ani jiným racionálním faktorem, nýbrž politiky, jejichž technická erudice leckdy končí někde u „závětrných” elektráren. Vlastně by tak nebylo překvapivé, kdyby za pár let přišlo oznámení o vývoji dalšího nového dieselu.

Ten stávající s označením D30 pokryje výkonem a točivým momentem pásmo od 380 do 560 koní a od 2 100 do 2 800 Nm. Ve srovnání s předchozím dieselem pak došlo na redukci spotřeby a emisí CO2 o 5 procent, zatímco efektivita ústrojí narostla na víc než 50 procent. MAN v továrně v Norimberku hodlá vyrábět 50 tisíc jednotek ročně, načež by tedy logicky měl za pouhých pět let produkovat 25 tisíc elektrických kamionů ročně, pokud chce zůstat na svém.

Něco takového snad ani není reálně možné. Tedy, vyrobit lze leccos, ale prodat to a použít? To je jiná. Ostatně MAN dnes kalkuluje s tím, že jeho bateriové kamiony zůstanou na silnicích po 1,6 milionu ujetých kilometrů či 13 let provozu. Bereme si popcorn a chceme to vidět.

Motor D30 má být posledním nově vyvinutým dieselem ve firemní historii. Nějak tomu ale nevěříme. Foto: MAN

Zdroj: MAN

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.