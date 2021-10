Výrobce plastových dílů pro třetinu všech aut řeší úplně opačný problém, ukazuje dnešní chaos před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Výrobci aut jeden po druhém zastavují výrobu nových vozů s ohledem na nedostatek komponentů, problémem současného automobilového průmyslu ale není jen to, že je něčeho málo. Problémem je spíše to, že ničeho není tak akorát.

Žijeme v době, jejíž obraz se nepochybně stane významnou součástí učebnic ekonomie a souvisejících disciplín. Až nepříjemně názorně totiž ukazuje, jak křehkým soukolím se globální ekonomika stala a jak malé vidle do ní stačí zapíchnout, aby se celý systém začal hroutit. Na jednu stranu je to pochopitelné, tlak na maximální efektivitu přirozeně vede k eliminaci jakýchkoli rezerv. Pro některé ale může být obtížně pochopitelné, jak nepříjemné to má následky a kam to až může zajít.

Prakticky po celý letošní rok píšeme o nedostatku čipů a dalších komponentů pro výrobu aut, který má přes veškerou snahu jej řešit stále drtivější dopady. V případě České republiky zašel tak daleko, že Škoda už v říjnu ví, že letos nevyrobí téměř žádné další nové auto, což je nepochybně tristní. Podobné problémy se navíc netýkají zdaleka jen čipů, netýkají se zdaleka jen aut - pokud jste v poslední době něco kupovali, víte, že málo je kde čeho.

Tento převládající stav ale nechává trochu zapomenout na trochu jiný problém a současně vytváří podhoubí pro jeho budoucí. Komplikací není ani tak to, že je všeho málo, tak to vnímáme jako spotřebitelé, problémem je spíše to, že ničeho není akorát. Dodavatelsko-odběratelské řetězce byly současně zasaženy tolika šoky z tolika stran, že vlastně nikdo pořádně netušil a stále netuší, čeho bude kolik třeba. A tak toho prostě dělá nevhodné množství - ať na jednu nebo druhou stranu -, což logicky celý problém jen prohlubuje.

Připomíná to situace francouzského Novaresu, výrobce plastových dílů, který obsluhuje asi třetinu světového trhu s auty. Šéf firmy Pierre Boulet si nyní vylil srdce pro agenturu Reuters a postěžoval si zejména na některé zákazníky z řad velkých automobilek, že nedrží dohody a neodebírají smluvené množství dílů. Je to z jejich strany do značné míry logické, protože co by třeba Škoda dělala s díly pro 100 tisíc aut za měsíc, když jich kvůli jiným chybějícím komponentům vyrábí třeba 50 tisíc? Současně ale chápeme i Novares, že nemá problém vyrábět, odběratel mu včas neřekl, že něco nebude potřebovat, a tak to vyrobil a pak neví, co se zbožím dělat.

Boulet si tak stěžuje na nespolehlivé odběratele, vyhrožuje pokutami a hovoří o sobectví některých. Neřešme, kdo má v tomto případě pravdu, není to až tak podstatné, klíčový je celkový pohled na věc - zatímco některých věcí se vyrábí málo, jiných se vyrábí moc, což dále snižuje efektivitu fungování celých ekonomik a maluje nepěkný obrázek do budoucna.

Současné patálie totiž neskončí tím, že jednou bude dost čipů, auťáky se vyrobí a mír zavládne v srdcích nás všech. Současné patálie skončí tak, že čipů bude v jednu chvíli moc, protože teď všichni nahazují jejich výrobu. I aut bude v jednu chvíli moc, protože za dnešního stavu nikdo vlastně ani neví, jaká je celková poptávka - možná si lidé objednali auto u více firem naráz a přeberou nakonec jen jedno. A plastových dílů od Novaresu může být zase málo, protože Pierre Boulet se nebude dva roky dívat, jak na sklad vyrábí statisíce nárazníků pro Octavii, které nikdo nechce a produkci omezí. A tak by se dalo pokračovat donekonečna.

Situace se zkrátka neuklidní jedním tahem, bude to to taková sinusoida s klesající amplitudou. Věci si budou lidovět řečeno sedat a postupným omezováním přebytků tam či onde se jednou dojde k nějakému vyváženému stavu. Předpoklad, že problémy budou trvat snadno do roku 2023, tak není přehnaný - spíše budeme rádi, když si věci do té doby skutečně sednou.

Výroba Škody Octavia dnes prakticky stojí nedostatku čipů. Úplně jinde ale pro změnu vzniká příliš mnoho plastových dílů. Problémem současného automobilového světa je celková nekompatibilita aktuální nabídky s aktuální poptávkou a bude trvat ještě hodně dlouho, než se vše uklidní. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Reuters

Petr Miler

