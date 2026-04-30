Výrobce vysavačů přidal svému autu tryskové motory, slibuje akceleraci na stovku pod 1 sekundu
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Schopnosti aut akcelerovat z místa se v posledních letech skokově zlepšily, stovka kolem dvou sekund rázem není jen sen. Může vše zajít ještě dál? Může, jen je třeba se myšlenkově odpoutat od přenosu výkonu skrze kola a silnici, tam už jsme blízko hranici rozumně možného.
Co přesně znamená „ultra-tast“? Toto spojení nezná žádný ze slovníků, stejně jako tápe i Google a další vyhledávače. Přesto se objevilo v novém videu společnosti Dreame Technology. Ta byla až do loňského roku známa jen jako výrobce fénů či vysavačů, nicméně lákat ji začala i automobilová branže. Do té se rozhodla skočit rovnou po hlavě, bohužel však typický čínským způsobem. Nejprve totiž představila klon Bugatti, než se pochlubila obrázky SUV připomínajícího Rolls-Royce Cullinan.
Letos v lednu v Las Vegas sice Číňané přišli s něčím trochu jiným, než na co předchozí měsíce lákali, znovu však nebyli dvakrát originální. Jejich supersportovní Nebula si totiž kromě Bugatti „vypůjčila“ designové prvky také od Ferrari či Lotusu. Pod kapotou by pak měla disponovat čtyřmi elektromotory produkujícími celkově 1 903 koní. Na ukázku jejich cvalu ovšem došlo pouze na videích, neboť vůz, který se ukázal na veletrhu spotřební elektroniky CES, nebyl pojízdný.
Nyní se společnost Dreame pochlubila novou verzí JET Edition, která do značné míry připomíná někdejší sliby Elona Muska. Šéf Tesly totiž již devět let láká na příchod nového Roadsteru, který by ve vrcholné verzi měl kromě elektromotorů dostat také tryskový pohon. S jeho pomocí by tak zrychlení na stovku mělo klesnout na přibližně 1,1 sekundy. Paket zvaný SpaceX měla přitom automobilka vyvinout ve spolupráci se stejně nazvanou Muskovou vesmírnou firmou. Zatím se na něj ale jen čeká, ostatně jako na samotný Roadster.
Číňané nyní slibují prakticky totéž, jen s tím rozdílem, že jejich Nebula JET Edition se na stovku dostane dokonce už za 0,8 sekundy. Její pohon se pak má vyznačovat odezvou během pouhých 150 milisekund, což je podle Dreame „ultra-tast response time“. Tedy tak to alespoň značka prezentuje na novém videu, které pochopitelně neukazuje reálné auto, ale jen jeho vizualizaci. Ať už jej ale dělal kdokoli (nebo cokoli?), zjevně neumí moc dobře anglicky, jinak by uvedl správné označení „ultra-fast“.
Je to jistě jen drobná chybka, v prezentačních materiálech jakékoli automobilky by se ale vyskytnout neměla. A dál podrývá kredibilitu celého projektu. I když tedy uvěříme tomu, že základní Nebula se příští rok do prodeje dostane, na verzi s tryskovými motory bude třeba zapomenout. Ostatně při udávaném zrychlení, které je třikrát lepší než u Formule 1, byste možná museli projít tréninkem pro stíhací letce, abyste takové přetížení zvládli.
Číňané ale dost možná i počítají s tím, že po zašlápnutí plynového pedálu majitelé odpadnou. Proto vůz disponuje jednotkou DHX1 LiDAR, která zvládá detekovat objekty až na vzdálenost 600 metrů. V prvé řadě má přitom dorazit autonomní řízení úrovně SAE2+, následně však bude k dispozici i třetí úroveň umožňující sundat ruce z volantu. Energii pak systému i elektromotorům mají dodávat baterie s tuhým elektrolytem. Tedy další v realitu léta neproměněný příslib výrobců.
Co přesně je na tomto voze skutečné? Zatím nic, příští rok by se ovšem Nebula měla objevit v prodeji. Ovšem bez tryskového pohonu, jen s elektromotory v útrobách. Foto: Dreame Technology
Zdroj: Dreame Technology
