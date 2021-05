Výrobci aut strojí pohřeb manuálům, smrt jim nepřináší ani nezájem, ani elektromobily před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Výrobci čehokoli obvykle reagují na poptávku, dnešní automobilový svět má ale daleko ke stavu, který by připomínal volný trh. Zákazníci ani potenciálně nižší prodejní ceny tak neobstojí vedle regulatorních požadavků.

Z manuální převodovky se stává ohrožený druh. Ve stále větším množství aut již zcela chybí jak u mainstreamu, tak u prémie. Na první pohled to nemusí znít překvapivě, neboť lidstvo odjakživa inklinovalo k prvkům, které zjednodušují jeho každodenní námahu. A pokud zkrátka auto berete jen jako dopravní prostředek či rovnou jako nutné zlo, soustavné ruční řazení vám spíše bude lézt na nervy než vás jakkoli těšit.

Jenže to není jediný faktor. Manuální řazení má své výhody nejen z hlediska spojení člověka se strojem, ale také z hlediska jednoduchosti a také ceny své konstrukce. Automaty jsou desítky kilogramů navíc vážící, komplikovaná ústrojí, která navyšují výrobní náklady, a tedy i prodejní cenu o desítky tisíc korun. Zejména u levnější aut by toto měl být zásadní důvod, proč by dále měly žít, jenže... není.

Manuály totiž nemizí z běžných aut jen kvůli nezájmu, podstatným důvodem jsou i stále vyšší požadavky na přítomnost bezpečnostních asistentů na palubě. Ty jsou zkrátka mnohem lépe spojitelné s automatickými převodovkami a jelikož některé z nich již v nových autech musí být povinně, výrobci musí na náklady hledět v širším smyslu. A tak po třech pedálech a „fofrklacku“ začíná být veta.

V tomto ohledu můžeme zaskočit na návštěvu třeba k Subaru, jež u vozů s manuálem nenabízí kompletní paket EyeSight hodnocený mnohými jako nejbezpečnější na světě. Automobilka totiž uvádí, že se třemi pedály nelze propojit parkovací brzdu a nelze tudíž do systému plně integrovat autonomní brzdění. Respektive, po technické stránce něco takového možné je, jak dokládá třeba Mazda, která takové řešení nabízí, ovšem Subaru jej nakonec zavrhlo kvůli - uhádli jste - ekonomickým důvodům.

Tím, jak se začíná omezovat nabídka, se pak logicky snižují i prodeje, což pro manuály roztáčí smrtící spirálu. Třeba u kanadské divize zmíněného Subaru představovaly v roce 2019 méně než 10procentní podíl na celkových registracích. U divize Mazdy tamtéž došlo též k výraznému pádu prodejů - v roce 2016 manuály tvořily 19,2 procenta na celkových registracích, loni podíl klesl na 6,4 %. Když se odbyt dostane tak nízko, pro výrobce kvůli omezeným úsporám z rozsahu začíná manuál představovat spíše náklad navíc než naopak. A to znamená jen další odklon k automatům.

Masivní přesun ke dvěma pedálům tak probíhá ještě dříve, než do něj dále zasáhne elektrifikace. Elektrická auta s manuály prakticky neexistují a také u hybridů jde o velkou výjimku. Pokud tedy chcete auto s ručním řazením, kupujte, dokud to jde. „Doba temna“ je podle všeho za rohem - u takového ZF představují manuály na globálních prodejích již jen 17,1 %.

Nová Škoda Octavia je také již spíše automatickým než manuálním autem, v případě výkonu přesahujícího 150 koní totiž s výjimkou RS dostanete vždy jen DSG. Foto: Škoda Auto

