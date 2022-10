Výrobci dlouho stejným trikem zdražovali auta všeho druhu. Když jim teď teče do bot, vrací se zpět před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Postup automobilek jen připomíná, že trh nelze ovládat ze strany prodávajícího. Snažily se o to dlouho a v době nedostatku aut jim to vycházelo, v době nedostatku zákazníků to ale jednoduše není možné.

V posledních letech ceny nových aut enormně vzrostly. Důvodů je řada a ten klíčový jsme detailně probírali včera, podstatné je ale nakonec jen jedno - že je za vyšší ceny někdo kupoval. Jak si ovšem správné všimli kolegové z německého Focusu, nárůst cen neproběhl jen tak, že stejné zboží stálo víc, automobilky ceny šroubovaly výš i stejným trikem u modelů všeho druhu.

V momentě, kdy aut nebylo možné vyrobit dost a lidé byli ochotni platit skoro cokoli, nafoukli výrobci své marže i tak, že přikročili k podstatným redukcím svých nabídek. Padáka nepřekvapivě dostaly základní úrovně výbav a nejslabší motorizace spojené s nejmenšími maržemi, které se výrobcům obvykle vyrábět nechce.

Vedlejším, ovšem pro výrobce též podstatným efektem se stalo, že se zmenšily rozdíly mezi cenami spalovacích a elektrických modelů. Ne tak, že by ty elektrické zlevnily, ale tak, že ty spalovací zdražily. Pod 200 tisíc korun tak dnes již žádné nové auto neseženete, jakkoli ještě před pár lety byla v této kategorii poměrně slušná nabídka. Místo toho třeba taková spalovací Škoda Kamiq startuje na 427 900 Kč, díky čemuž již není příliš vzdálena od elektrické Dacie Spring, za kterou je třeba dát minimálně 511 900 Kč. Nejsou to úplně srovnatelná auta, přestp jde o docela malý rozdíl.

Proč je to pro výrobce podstatné, asi nemusíme dlouho vysvětlovat - elektromobily potřebují prodávat kvůli limitům flotilových emisí CO2 stanovených EU a takto je učinili relativně výhodnějšími. Lepší cestu neměli, neboť jakkoli se předpokládalo, že elektromobilita začne být díky většímu rozšíření levnější, realitou se stal pravý opak. Došlo totiž k drastickému růstu cen vzácných kovů. A jelikož bez nich nelze vyrobit baterie, přičemž ty se na ceně vozu podílí především, došlo během několika málo měsíců k opravdu neskutečným posunům. Třeba taková Tesla Model 3 stále ještě loni na jaře 39 990 Eur (cca 978 tisíc Kč), aktuálně si nicméně musíte připravit minimálně 49 990 Eur (asi 1 223 000 Kč).

Na podobný skok došlo také u Audi Q4 e-tron, jenž lze nyní pořídit od zhruba 52 tisíc Eur (1,27 mil. Kč). Za tímto posunem nicméně nestojí pouze dražší vzácné kovy, nicméně rovněž výše popsaný trik, jen v opačném gardu. Automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku totiž vypustila základní úroveň výbavy i u tohoto modelu. Měla k tomu přitom podstatný důvod, od příštího roku totiž Německo snižuje dotace. Namísto 6 000 Eur (asi 147 000 Kč) tak vládní příspěvek bude činit „jen” 4 500 Eur (cca 110 000 Kč), daná auta se navíc musí vejít do cenového stropu. Letos tak za „peníze těch druhých” může ještě prodat dražší auta, proč se tedy snažit o něco jiného?

Tohle všechno ale bylo možné jen ve chvíli, kdy poptávka převyšovala nabídku a automobilky si skutečně mohly vymýšlet, co budou prodávat. Zájem o nová auta ale rychle klesá a ovládat trh z pozice prodávajícího už není možné. Automobilky se tak v touze po nakopnutí prodejů začínají vracet zpět a do nabídky vrací ony základní úrovně výbavy. V případě Škody tomu tak v Česku není, tady se úplné základy nikdy dobře neprodávaly, šetřivějším Nizozemcům ale k dispozici byly. A tak je tam po čase znovu možné objednat jak zmíněný Kamiq, tak i Škodu Scala s nejlevnějším výbavovým stupněm Active.

Hatchback mladoboleslavské automobilky nyní startuje na 23 790 Eurech (582 tisíc Kč), zatímco za malé SUV dají v zemi tulipánů 26 590 Eur (650 tisíc Kč). Oproti dřívějšku tak došlo na zlevnění o zhruba 30 až 40 tisíc korun, jakkoliv výměnou na nižší standard. Něco takového nicméně zákazníci dokážou oželit, zvláště když na palubě nechybí klimatizace. Bez té se totiž dnes již žít pomalu nedá, ač je tím do jisté míry poukázáno na zhýčkanost Evropy, bez velkého displeje se ovšem obejdete.

Na další vývoj jsme zvědavi, pro automobilky je to ale hned trojitá špatná zpráva. Jednak je to definitivní důkaz, že zájem o nové vozy silně ochabl, ve stavu vysoké poptávky nezlevňujete. Jednak to pro ně znamená nutnost uskromnit se v případě marží. A do třetice to neguje předchozí relativní zvýhodnění elektrických modelů, protože ty nemají s cenou kam klesat a nůžky mezi nimi s spalovacími typy se znovu rozevírají.

V uplynulých letech jsme mnohokrát konstatovali, že ignorovat na trhu zákazníka a jít cestou určenou jinými faktory je vždy poutí do pekel. Toto je pro automobilky další varování, že to tak je a vždy bude. Jak dlouho ještě budou k těmto signálům netečné?

Scala je aktuálně nejhůře prodávaným vozem mladoboleslavské značky. Ta i proto třeba v Nizozemsku vrací do hry základní úroveň výbavy (na fotkách), a s ní tedy i nižší cenu. Zda to ovšem pomůže, je ve hvězdách. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus, Autoweek poprvé a podruhé

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.