Výrobci elektromobilů včetně Tesly uzavřeli kartelovou dohodu, která má zabránit dalšímu zlevňování těchto aut před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Ceny elektromobilů začaly poslední dobou alespoň mířit správný směrem, neděje se tak ovšem pod tíhou převratného technického vynálezu. Je to jen dílem konkurence na poli těchto aut, právě ta má ale skončit dohodou automobilek. Otevřeně zatím jen v Číně.

Nejspíše jste zaregistrovali, že se na poli elektrických aut rozhořela cenová válka. Tu odstartovala Tesla, která na sklonku loňského roku vůbec poprvé ve své historii začala evidovat skladové zásoby, které rostou do dnešních dnů. A protože chce nadále udržet odbyt co nejblíže svých produkčních kapacit, rozhodla se prodeje rozdmýchat i snížením cen. Co jiného pak mohla dělat konkurence, než taktéž ceny svých aut poslat níže? I když většina výrobců na elektromobilech prodělává, prodávat je dál za stejně vysoké ceny prostě nemůže, to by prodělávala jen víc.

Nejvíce se tento stav projevuje v Číně, kde základní cena Tesly Model 3 spadla až na 231 900 yuanů (cca 705 tisíc korun). Českou optikou je to příznivá suma, však u nás za takové peníze nedostanete ani BMW řady 3 v základu - i ve verzi 318i stojí mnichovský sedan nejméně 1 081 600 Kč. Zákazníci mohou být šťastní, výrobci ale pochopitelně mají hlavy v dlaních. A tak se právě v Číně odhodlali ke kroku, který se nezdráháme označit za kartelovou dohodu svého druhu.

Něco takového je v našem prostředí absolutně nemožné, tedy aspoň formálně. I pouhá přátelská diskuze o cenách mezi zástupci konkurujících si firem v restauraci by byla tvrdě potrestána, Čína je ale pořád komunistická země. A tak tam 16 automobilek včetně Tesly pod taktovkou místní asociace výrobců aut CAAM (China Association of Automobile Manufacturers) uzavřelo dohodu, která počítá se čtyřmi body. Ten první mluví o férové konkurenci, druhý pak o marketingové etice. Třetím bodem je upřednostňování kvality, čtvrtým pak tuzemskými básníky proslavené „sociální jistoty“. Konečným cílem je pak zabránění „nekontrolovatelnému snižování cen“ elektromobilů.

Výrobci dohodou slibují posílit i „základní socialistické hodnoty“, čímž podpoří národní ekonomický růst právě i díky tomu, že nebudou nutit jeden druhého prodávat pod cenou. To je fascinující samo o sobě, stejně jako výčet výrobců, kteří něco takového podporují. Nejde totiž jen o domácí Dongfeng, FAW, SAIC, Changan, Chery či Geely, ale také o BYD a hlavně o již zmiňovanou Teslu.

Právě poslední dvě zmíněné automobilky přitom na cenové válce nejvíce profitovaly, druhý letošní kvartál byl totiž jak pro čínského výrobce, tak i pro toho amerického rekordním. BYD dokonce v červnu jako první překročil metu 250 tisíc prodaných elektrifikovaných aut, i když na rozdíl od Tesly se o tento výsledek zasadily také plug-in hybridy. Tesla oproti tomu měla k dispozici jen bateriový pohon, i s ním se však oné metě dostala na dostřel.

Zajímavé je také to, že mezi signatáři chybí Volkswagen. Německá automobilka přitom skrze svého šéfa Ralfa Brandstättera přiznala, že čínský trh s elektromobily již začíná být přehřátý a proti dalšímu snižování cen se ohrazuje, což je přesně to, o co se snaží ona kartelová dohoda. „Rozhodně povede k poškození zákazníků,“ říká dnes poněkud pateticky. A proto nehodlá honit prodejní čísla, ale bude se prý soustředit pouze na marže.

Je samozřejmě otázkou, zda nastalá situace něco změní, neboť kartely mají z podstaty tendenci se vnitřně rozkládat. A čím větší jsou, tím je to pravděpodobnější - stačí, aby se jedna ze zapojených firem pokusila využít nepřipravenosti ostatních s cenami hýbat směrem dolů. A rozklad je v plném proudu. Stejně tak je ale otázkou, zda se stejné automobilky o podobné dohody nepokouší i jinde, akorát méně viditelně. Popravdě řečeno bychom se tomu ani nedivili...

Tesle v Číně nemá problém přihlásit se k posilování sociálních hodnot a uzavřít de facto kartelovou dohodu s domácí konkurencí. Nedělá to i jinde? Foto: WLT Design, tiskové materiály

Zdroj: Bloomberg, CAAM

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.