Výrobci elektromobilů ztrácí půdu pod nohama, už nezvládají prodat ani to málo vozů, které vyrobí

Donedávna byl s jejich existencí spojen skoro bezbřehý optimismus a věštěna jim zářná budoucnost opakující úspěšný příběh Tesly. Jenže Tesla je zjevně jen jedna a automobilky jako Lucid, Nikola, Rivian či Fisker zatím její úspěch nedokážou napodobit ani zdaleka.

V lednu roku 2012 zastavila Tesla výrobu svého tehdy jediného modelu. Roadster do té doby zamířil ke zhruba 2 450 zákazníků, o nic světoborného se tedy nejednalo. Pro americkou automobilku šlo nicméně o pevné dno, od kterého se mohla odrazit. Následně totiž přišla se svou „sexy“ čtveřicí, tedy s Modely S, 3, X a Y, které ji společně s marketingovým úsilím Elona Muska vynesly na trůn svého druhu. Tesla je totiž aktuálně nejhodnotnější automobilkou světa.

Když si uvědomíme, že ona cesta zabrala pouhých deset let, není překvapivé, že zopakovat by ji chtěla řada dalších start-upů. Jak se ale ukazuje, úspěch Tesly byl skutečně ojedinělý a stal se dílem specifické kombinace okolností, které se budou jen stěží opakovat.

Připomínají to čtvrtletní výsledky výrobců elektromobilů, zejména pak už známých firem Lucid, Fisker, Nikola a Rivian. Se všemi byly donedávna spojovány velké naděje, i ti nejoptimističtější investoři ale nyní začínají sundavat zelené brýle z očí. Takový Lucid sice meziročně navýšil svůj obrat za první letošní kvartál o 159 procent na 149 milionů dolarů (cca 3,18 mld. Kč), nicméně i tak z finančních trhů zní bučení. Automobilka totiž za první tři měsíce vyrobila 2 314 aut, prodat jich však zvládla pouze 1 406.

V reakci na to hodnota akcií Lucidu poklesla o 8,3 procenta, vedení značky však nadále ujišťuje, že letos bude vyrobeno 10 tisíc aut. To asi rozhodně není problém, najde se však pro sedan Air dostatek kupců? Na základě dosavadních výsledků to není zdaleka jisté. Velká firemní naděje, tedy SUV Gravity, pak dorazí až příští rok. Letos tedy automobilka maximálně zvládne nasbírat značné množství rezervací, což jí za stávajících okolností nepomůže.

Výhled do budoucna není optimistický ani v případě Nikoly. Ta během prvního kvartálu vyrobila 63 kusů elektrického tahače Tre, prodáno jich však bylo jen 33. Značka tak dosáhla obratu pouze 11,1 milionu dolarů (237,3 mil. Kč), který je nicméně ve velké míře zastíněn ztrátou ve výši 169 mld. USD (3,6 mld. Kč). Nikola proto oznámila, že tahač Tre už bude vyráběn pouze na základě konkrétních objednávek, nikoli naslepo v domnění, že si jej někdo koupií.

Automobilka navíc oznámila, že prodává svůj podíl ve společné firmě založené s italským výrobcem náklaďáků Iveco. Za to získá jak své vlastní akcie, tak především 35 milionů dolarů (748,28 mil. Kč), které ji mají pomoci překonat další měsíce. Co se stane poté, je ve hvězdách. Stejně jako v případě Lucidu však také v tomto případě můžeme zmínit nemalou naději, příští rok má totiž dorazit zmíněný Tre s vodíkovým pohonem.

Přesunout se můžeme k Fiskeru, který před pár dny (5. května) s velkou pompou předal první exemplář svého SUV Ocean. Automobilka zároveň oznámila, že eviduje na 65 tisíc registrací. Nicméně ty lidé zjevně sepisují spíše ze zábavy než kvůli skutečnému zájmu. Fisker totiž aktuálně dodal, že nakonec letos vyrobí jen něco mezi 32 a 36 tisíci vozy, zatímco dle původních plánů jich mělo vzniknout 42 400 kusů.

Znovu se navíc můžeme ptát, zda je něco takového vůbec reálné. Ve druhém čtvrtletí by totiž mělo být vyrobeno jen 1 400 až 1 700 aut. Automobilka navíc stále více čerpá ze svých rezerv, neboť zatímco loni touto dobou měla k dispozici 1,04 mld. USD (22,23 mld. Kč), letos jde už jen o 652,5 mil. USD (13,95 mld. Kč). I zde tedy cena akcií letí dolů.

Tím se dostáváme k Rivianu, který za první tři letošní měsíce dosáhl obratu 661 milionu dolarů (14,1 mld. Kč). To je sice vyšší suma, než s jakou se počítalo, ovšem automobilka i tak má stále na kontě ztrátu ve výši 1,35 mld. USD (28,86 mld. Kč). Letos pak sice chce vyrobit 50 tisíc aut, se zákazníky je nicméně stále spojována nejistota. Zvláště po image poškozujících událostech typu lehkých nehod, které vyústily v extrémně drahé opravy a měsíce, po které se majitel musel obejít bez vozu.

Prosadit se mezi výrobci aut bylo vždy složité, na tom není nic nového. Ošidná je v tomto případě iluze, že to s elektromobily bude snazší. Jistě, je to nový druh aut, což dává prostor k průniku na trh, současně se ale také jedná o drahé a obtížněji použitelné zboží, které má z podstaty omezený počet zákazníků. K masám se tak bude dostávat o to hůř, zvláště když zajeté automobilky elektromobily nabízí též. Nadšence pak s úspěchem loví Tesla, která elektrické konkurenci nedává velký prostor a její vozy spousta lidí kupuje primárně jako Tesly, ne jako elektromobily. Lordstown, který nedávno naznačil možný bankrot, tak zjevně nebude posledním v řadě.

Letošní rok výrobcům elektromobilů zatím moc nepřeje. Takového sedanu Air bylo za první kvartál vyrobeno 2 314 kusů, automobilka jich však zvládla prodat pouhých 1 406. Není tak divu, že investoři posílají hodnotu akcií o 8,3 procenta níže. Většina obdobných firem je na tom velmi podobně. Foto: Lucid Motors

