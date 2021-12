Výrobci už teď počítají s tím, že jim lidé budou platit stovky miliard navíc za používání vlastních aut před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Co dělat v době, kdy marže z prodeje aut zůstávají přes vysoké ceny nízko a vyhlídky do budoucna slibují jen zhoršení? Chce to „přidojit” zákazníky trochu víc, nejlépe aby si toho ani moc nevšimli. Přesně to automobilky plánují.

Přiznejme si, že systém placení za určité věci pouze v momentě, kdy je skutečně využíváte, je lákavý. Na tomto principu byly postaveny třeba předplacené karty mobilních operátorů, kdy předem nemusíte zaplatit nic, průběžně nemusíte platit nic a peníze se vám z účtu strhnou až v momentě, kdy někam voláte, posíláte SMS nebo čerpáte data. A podobné je to s tarify, které vyžadují minimální či žádné měsíční platby.

Spoustě lidí se takové řešení může vyplatit, troufneme si ale tvrdit, že většina postupem času přišla na to, že to není zase takové terno, jak se na první pohled může zdát. Ony čerpané služby jsou totiž jednotkově velmi drahé a stačí pár delších hovorů se zamilovaným člověkem či stovky a tisíce SMS s ním, trocha ne úplně plánované sledování streamovaného videa či cokoli podobného a zjistíte, že optikou delšího časové období zaplatíte snadno více než za tarif, který by vám skýtal širší možnosti využití za pravidelnou měsíční platbu.

Tato řešení se tak ve výsledku obvykle vyplatí hlavně jejich poskytovatelům a to je také důvod, proč se dostaly do hledáčku automobilek. Na první pohled působí levně, výhodně, skoro máte pocit, že něco dostáváte zdarma... Nakonec si ale za všechno musíte tvrdě zaplatit. Automobilky nemají za situace, kdy se z jejich vozů stávají počítače na kolech, jinou vizi.

Výrobci tak už dnes nabízí a výhledově stále častěji budou nabízet automobily s řadou fyzicky přítomných prvků, které ale nejsou aktivované. Za jejich spuštění bude třeba platit, a to v závislosti na vašich požadavcích v různých časových intervalech. Chcete třeba vyhřívané sedačky, ale nemáte na ně při pořízení? Není problém, předplatíte si je jen za zimu. Zní to výhodně a schůdně, ve výsledku ale snadno můžete přijít na to, že dříve standardně či relativně levně dostupná věc vás přijde za pár let na mnohem víc jako u oněch předplacených karet. A i kdyby ne, automobilky kalkulují s tím, že takto dostanou peníze od více lidí.

Snaha automobilek připravit vás takto o další peníze, přestože je dané auto již vaše, vzbuzuje vášně, přesně s tím ale další a další firmy kalkulují. Ze zveřejněných plánů některých gigantů je patrné, že do budoucna by se pomalu mělo platit za cokoliv vyjma volantu a čtyř kol. General Motors totiž předpokládá, že do roku 2030 by mohl jeho roční příjem z předplatných dosáhnout 25 miliard dolarů (cca 563 miliard Kč). A podobně je na tom koncern Stellantis, který k danému datu ročně počítá s 23 mld. USD (518 miliard Kč). To je padesátinásobek současných příjmů těchto výrobců z podobných aktivit a obrovské peníze i optikou takových gigantů.

„Máme v úmyslu prohloubit emocionální pouto mezi našimi zákazníky a značkou, kterou milují,“ uvedla k záměrům šéfka softwarové divize koncernu Stellantis Mamatha Chamarthi. Pokud myslí emoce jako nenávist, pak se to může povést, jinak pochybujeme. Je jasné, že hnacím motorem automobilek není spokojenost klientely, nýbrž dodatečné příjmy a zvýšení ziskových marží. S koncernem Stellantis je totiž dnes spojena pouze 10procentní, zatímco takový Apple, který profituje více ze služeb než z prodeje hardwaru, má na kontě 29procentní. Něčemu takovému se dá jen stěží odolat.

Jedním z výrobců, kteří vás hodlají nechat platit za auto, i když už je vaše, je Volkswagen. Ten novému systému již uzpůsobil elektromobil ID.4, u kterého by do budoucna třeba aktivace autonomního řízení úrovně SAE4 měla vyjít na takřka 200 korun za hodinu. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto News

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.