Výroba klíčových modelů Tesly stojí. Firma to nikomu neřekla, zaměstnanci nesmí mluvit

Klíčová továrna Tesly už od pondělí nevyrábí Modely 3 a Y nejméně další týden se na tom nic nezmění. Firma o tom neinformovala a zaměstnancům o věci zakázala mluvit s tím, že jde o soukromou informaci.

Odstávky výroby nejsou v automobilovém světě ničím výjimečným, zvláště pak ne v tom současném. Je to jistě nevítaná věc, ať už z jakéhokoli důvodu, pokud na ni ale dojde, firmy obvykle vše avizují dopředu zaměstnancům i akcionářům, popíší důvody a pokud se něco změní, informace upřesní. Říká se tomu transparentnost a zvlášť u veřejně obchodovaných firem je brána za samozřejmost. U Tesly ale evidentně platí jiné pořádky.

Až s odstupem několika dnů se provalilo, že firma už v pondělí 22. února zastavila výrobu Modelů 3 a Y ve své stále největší továrně ve Fremontu. Veřejnost o tom neinformovala a zaměstnancům zakázala o této záležitosti mluvit s kýmkoli mimo továrnu s tím, že jde o soukromou záležitost. Bylo ale pochopitelně nemožné udržet takovou věc pod pokličkou a nyní o ní informuje agentura Bloomberg s odvoláním na zaměstnance firmy, kteří si z pochopitelných důvodů nepřáli být jmenováni.

Ze získaných informací dále vyplývá, že výroba bude stát nejméně dva týdny, v mezičase ale byla na krátký čas obnovena. V momentě publikace tohoto článku má ovšem znovu stát, a to nejméně do 7. března. Zaměstnanci dostanou plat za 22. a 23. února, od konce měsíce dále ale nebudou pobírat žádné peníze. Firma jim radí, aby po dobu odstávky čerpali dovolenou, mají-li nějakou k dispozici. To jsou všechno zajímavé detaily, proč ale výroba stojí?

To známo není a firma na žádosti o komentář nereaguje. Hovoří se ale v zásadě o třech možnostech. První je „starý dobrý” nedostatek mikročipů, který nyní zavírá jednu továrnu za druhou. I Tesla v minulosti připustila, že by se jí výpadek dodávek mohl dotknout, za takové situace ale příliš nerozumíme tomu, proč by odstávku tajila. Podobně je tomu v případě druhého skloňovaného důvodu, a to jsou možné výpadky dodávek jiných komponentů kvůli následkům nebývalých mrazů, které zasáhly některé části USA.

Další možností je, že Tesla prostě neprodává dost aut a nemíní je dále vyrábět na sklad. Něco takového naznačuje Gordon Johnson z firmy GLJ Research, která sleduje dění kolem Tesly na celém světě. Podle něj automobilka jen letos 14krát snížila ceny dotčených modelů na rozličných světových trzích, což má podporovat výše zmíněný předpoklad. „Uvážíme-li, že Tesla měla příliš mnoho skladových zásob už ve čtvrtém čtvrtletí 2020 a nikdy nebyla schopna prodat svou výrobní kapacity, vnímáme v tuto chvíli firmu jako zasaženou na straně poptávky, nikoli výroby,” konstatuje Johnson.

Jaká je realita, ukáže čas V tuto chvíli je faktem pouze tolik, že produkce dvou nejprodávanějších Tesel stojí a hned tak se nerozjede.

