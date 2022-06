Vyšetřování nehod Autopilotu Tesly přineslo znepokojivé závěry, vše probíhalo tak, jak jsme po léta varovali před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Stačil jen selský rozum a ignorace některých otázek ze strany Elona Muska, aby si člověk domyslel, že to tak nejspíše bylo. Teď už je to fakt. Slova o vypnutém Autopilotu v době nehod jím vybavených Tesel byla přesně tak účelová, jak se vždy zdálo.

Tesla dosáhla astronomické hodnoty zejména díky slibům, které ohromily laickou a mnohdy i odbornou veřejnost. Zejména u expertů je to překvapivé, neboť ti by ze své podstaty měli vědět, co je reálně možné a co nikoli. Přesto řada z nich skočila Elonu Muskovi na špek a uvěřila zejména řečem o schopnostech systémů autonomního řízení Autopilot a Full Self-Driving. Ty prý překonávají veškerou konkurenci, přesto však automobilka s jejich klasifikací nikdy nepřekročila hranici SAE2 definující relativně „tupé” asistenční systémy, které si lze pořídit i to úplně obyčejných aut.

Tesla pro to má pádný důvod. Pokud by totiž postoupila o úroveň výše, již by musela převzít odpovědnost za některé incidenty. To by pro ni ale mohlo být popravou v přímém přenosu, neboť obě technologie zdaleka nedostávají svým jménům. Postaral se o to mimo jiné i Musk, dle kterého vozům musí stačit kamery, když lidem stačí oči. Tesla proto v rámci úspor dala padáka klasickým radarům.

I toto opatření mohlo vést ke stále četnějším haváriím Tesel, které až s nepochopitelnou pravidelností bouraly do aut záchranářů, hasičů či policistů. Něco takového je překvapivé už proto, že jejich blikající majáky by nepřehlédl ani poloslepý řidič. Tesla ale „přehlédne” i náklaďák ležící napříč silnicí, a tak má v tomto ohledu na kontě opravdu velké množství incidentů. Automobilku proto začala vyšetřovat agentura NHTSA, jež má na starosti dohled nad americkými silnicemi.

Ta v rámci tzv. Předběžného vyhodnocení zkoumala 11 nehod, v průběhu vyšetřování nicméně NHTSA přihodila šest dalších případů a pouze jeden předchozí poslala k ledu. Prověřovaných incidentů je tedy nyní 16, přičemž agentura pozměnila jejich hodnocení z onoho Předběžného vyhodnocení na Technickou analýzu. Tesla je tak už jen krůček od příkazu ke svolávací akci, která by se týkala minimálně 830 tisíc aut. V jejich případě by navíc již nemuselo dojít jen na oblíbenou softwarovou modifikaci, místo toho by přišla na řadu i výměna či doplnění hardwaru.

Důvodem k tomuto postupu je objevení dříve skrytých dat ze strany NHTSA. Ta potvrzují, že oblíbený argument Tesly o tom, že „Autopilot v době nehody nebyl aktivovaný”, je přesně tak falešný, jak se od začátku zdál být. Naposledy loni jme zmiňovali, že je něco docela jiného, když člověk auto normálně řídí a nabourá, než když jej na oko řídí elektronický systém, který jej dostane do neřešitelné situace a pět metrů před nárazem řidiči předá řízení s tím, až si pomůže sám. Při nehodě by Autopilot nebyl aktivní ani v jednom případě, v tom druhém se o ní ale bezprostředně zasloužil.

Vyšetřování NHTSA ukázalo, že druhý zmíněný případ je dokonalou reflexní reality, bohužel. Autopilot byl naprogramován tak, aby se v případě hrozícího incidentu deaktivoval. Obvykle se tak vypnul pouhou sekundu před nárazem, takže Tesla mohla tvrdit, že v době nehody nebyl aktivní. Řidič ale v tu chvíli už s autem nemohl dělat vůbec nic a jen bezmocně sledoval, jak jej systém rádoby autonomního řízení nasměroval.

Pokud dojde na nařízení svolávací akce zatím nejasného charakteru, může jít pro dříve kalifornskou, dnes již texaskou automobilku o velkou ránu. Na něco takového není připravena ani po stránce komponentů, ani v rámci své nedostačující a spíše tragické sítě servisů. Kromě toho zde máme absolutní ztrátu reputace, koneckonců celá kauza začíná být přirovnávána k Dieselgate. Tedy k černé kaňce na pověsti Volkswagenu, o které se poprvé mluvilo v roce 2015. Mnozí s ní ovšem německou značku spojují dodnes.

VW nicméně mohl alespoň začít s nápravou svého image skrze PR oddělení, Tesla však to své zrušila. O zlepšení jejího obrazu by se tak mohl starat pouze Musk na sociálních sítích. Od něj bychom se ale nejspíše dočkali slov jako „kampaň“ či „účelovka“, kterým by věřili už jen jeho největší nohsledi. Jsme tak pouze svědky mlčení - uvidíme, kdo nebo co jej nakonec prolomí.

Dle NHTSA je autonomní řízení Tesly naprogramováno tak, aby řidiči předalo kontrolu nad vozem těsně před kolizí, kdy už nestihnete zareagovat na nic. Značku tak možná čeká rozsáhlá svolávací akce, stejně jako ztráta reputace spojená s tím, že takto ohrožovala životy mnoha motoristů. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Auto Evolution

Petr Prokopec

