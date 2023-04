Výsledky Dacie za první kvartál ukazují, co dnes lidé chtějí především. A čeho se jim zoufale nedostává před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Dacia

Mohla by to být potěšující zpráva, kdyby ovšem neměla hořkou příchuť danou tím, co tento vývoj říká o automobilové Evropě jako takové. Obyčejná dostupná auta lidé chtějí, ale z nabídky mizí jedno po druhém. A tak lidé Dacie berou, dokud můžou.

Málokterá automobilka si v posledních letech mne ruce nad skvělými prodeji. A pokud se taková přece jen najde, obvykle jde o některou z prestižních značek, které nutně netrpí tím, co se děje s trhem jako takovým. Mainstreamoví výrobci obvykle výrazně ztrácí, až na jednu výjimku - Dacii. Ta jede jako namydlený blesk a připisuje si jeden prodejní rekord za druhým. Ani letos s tím zjevně nechce přestat.

Firma právě oznámila, že za první letošní čtvrtletí dodala zákazníkům celkem 171 789 aut. To zní samo o sobě zajímavě, klíčový je ale trend - je to o 34,3 procenta víc než ve stejném čtvrtletí loňského roku, který byl též velmi úspěšný. Tržní podíl rumunské značky v Evropě se tak jedním tahem zvýšil o 0,8 procentního bodu na 4,6 procenta. To už skutečně nelze ignorovat.

Udělala Dacia něco skvělého, čím si takové výsledky zasloužila? Ani ne, důvod jejího růstu je dán automobilovým vývojem v Evropě jako takovým. Zákazníci toužící po obyčejných autech za dobré peníze mají kvůli dopadům regulací EU na výběr ze stále menšího množství nových vozů. Dacia je jedním z posledních mohykánů, pořád si u ní můžete koupit prostý, ale ne ostudný kompakt za cenu, pro kterou nebudete muset obětovat ledvinu. Kdo jiný dnes něco takového nabízí? V mém druhém domově, tedy v Nizozemsku, se stále častěji říká, že Dacia je nová Škoda, to Rumuni jsou dnes „simply clever”.

Pravdivost těchto slov posuďte sami, je ale nezpochybnitelným faktem, že úspěch Dacie ukazuje hlavně to, co lidé chtějí v podobě nových aut především, ale čeho se jim u většiny značek zoufale nedostává. A není to tím, že by se „chudáci z východu chytali stébla”, největším odbytištěm značky zůstává Francie. V prvním čtvrtletí se tam prodalo necelých 39 tisíc rumunských aut (+33 procent), následuje Itálie (přes 25 tisíc vozů, +30 procent) a Německo (16 399 kusů, +30 procent. Až pak tu máme Rumunsko (13 651 vozů, +10 procent). Dobrou hodnotu za peníze zjevně lidé chtějí i v bohatých zemích.

Z více než 170 tisíc Dacií prodaných první tři letošní měsíce pak bylo 68 318 Sander, 57 660 Dusterů, dál už s větším odstupem následuje Jogger (23 330 kusů) a Spring (14 494 kusů). Jsou to všechno relativně velmi vysoká čísla, o nichž si třeba Škoda dnes může nechat jen zdát. Proč se konkurence nechytí za nos a nejde (také) podobnou cestou, když vidí, že funguje?

Sandero (zde ve verzi Stepway) je dnes nejprodávanější Dacií a pomáhá k výrazně vyšším prodejům celé značce. Ty rostou i v těžkých časech o víc než třetinu, proč asi? Foto: Dacia

Zdroj: Dacia

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.