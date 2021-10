Výsledky volby nejlepšího off-roadu roku ukazují, co dnes lidé skutečně chtějí před 7 hodinami | Petr Prokopec

Stále více automobilek podle nás ignoruje přání zákazníků a soustředí se na hodnoty, které jsou možná ušlechtilé, byznysu ale neprospívají. Výsledky ruské volby off-roadu roku mohou brát jako připomenutí, že racionalita z trhu nezmizela.

Nepochybujeme o tom, že Ladu Niva řada lidí považuje za nejlepší vůz na světě. Ostatně i u nás v redakci má ruská legenda své fanoušky a dokonce také jednoho majitele. Divit se tomu nelze, zvláště pokud jste vyrůstali u televizního seriálu Návštěvníci, kde Niva disponovala netušenými možnostmi. Ovšem i bez filmařské fikce dokáže mnohé - můžete s ní cestovat po zpevněném asfaltu i zamířit do náročného terénu. Stejně jako s ní můžete odvézt děti do školy či školky a poté navečer vyrazit s drahou polovičkou do opery - nikdo na vás v tu chvíli nebude koukat skrze prsty, je to legenda kupovaná i bohatými lidmi, kteří si mohou dovolit pořídit prakticky cokoli.

S takovou reputací může počítat jen málokterý vůz, přičemž Ladě nesnižuje kredit ani její mizerná ochrana proti korozi. Oranžové pramínky totiž mohou zdobit i zcela nový vůz, stačí jen, aby pár dnů odpočíval pod širým nebem. Stejně tak lze ale negativně ukázat i na pohonné ústrojí, jehož 83 koním je působivá dynamika zapovězena. Vše si nicméně vynahrazuje nemalým apetitem, zvláště poté, co překročíte metu 80 km/h. V té chvíli doslova vidíte ručičku palivové nádrže, jak se přesouvá zprava doleva.

Jak jsme nicméně zmínili, nic z toho lidem nevadí. Stojí za tím i nízká pořizovací cena, díky níž mnohé nedostatky snadno přehlédnete a vnímáte hlavně pozitiva. Těch je ostatně aktuálně mnohem více než před několika měsíci, neboť jak je známo, Niva prošla faceliftem. Modernizace jí přitom nadělila především novou topnou soustavu a klimatizaci, stejně jako bylo vylepšeno odhlučnění. Tím se ruský off-road konečně dostal do 21. století, byť kultivovaností i nadále nemůže moderním soupeřům konkurovat.

O to překvapivější může být skutečnost, že Niva byla momentálně zvolena Off-roadem roku, a to v rámci kategorie kompaktních SUV s pohonem všech kol. Do čela jí přitom nevynesla porota složená z odborníků nebo různí rádoby-influenceři a bloggeři, nýbrž běžní motoristé. Jinými slovy tedy rozhodl lid, což by měla být podstatná zpráva pro veškeré automobilky, a to nikoliv jen ty, jenž operují na území Ruska. Stále více se totiž ukazuje, že lidé nechtějí všemožná cingrlátka, nýbrž schopný vůz za dobrou cenu.

Tuto tezi přitom potvrzuje i prvenství Dacie Duster mezi kompaktními crossovery a SUV, stejně jako přítomnost mnoha čínských vozů v anketě. Ve stejné kategorii jako rumunský zástupce totiž zabodoval i Haval Jolion, který získal zlaté vavříny od oněch influencerů a bloggerů. Ti pak mezi předokolkovými SUV poslali na trůn Cherry Tiggo 8 Pro jakožto nejlepší model střední velikosti a Geely Coolray jako nejlepší model mezi kompakty. Všechny tyto vozy přitom spojuje hlavně nízká cena.

Výsledky ankety jsou zajímavé a naznačují, že lidé stále vyšší ceny nehodlají akceptovat a naopak přesouvají svou náklonost k vozům, které za málo peněz nabízí hodně muziky. Vozy jako Škoda Kodiaq tak zvládají bodovat jen u oné expertní části poroty, která ovšem vše hodnotí na bázi schopností. Zůstáváme přesvědčeni, že dobré dvě třetiny trhu při koupi nadále sledují jen poměr výkonu a ceny a je jim úplně jedno, jestli jejich auto jezdí na benzin, plyn nebo fotonová torpéda a co na jejich existenci říkají lední medvědi, v dobrém i zlém. Automobilky by to podle nás neměly ignorovat.

Lada Niva prošla modernizací, která ji nadělila jak klimatizaci, tak lepší odhlučnění. Podstatné je přitom hlavně to, že lepší výbavu a stále stejně působivé schopnosti v terénu nabízí i nadále za velmi příznivou cenu. Lidé ji tak i po 44 letech berou jako nejlepší nabídku mezi kompaktními SUV s pohonem 4x4. Foto: AvtoVAZ

