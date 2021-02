Vyspělý čínský sok Škody Kodiaq dostal schválení pro první západní trh, čekejme ho i u nás před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Se svými až 14 radary a 6 kamerami dělá dojem zejména technicky vyspělého auta a ani designově není k zahození. S cenou se přitom pořád drží statisíce pod známější konkurencí.

Pomalu není dne, aby se některá z nám obvykle nepříliš známých čínských automobilek nevytasila s novinkou, která minimálně na papíře spojuje zajímavou techniku, bohatou výbavu a vskutku nízké ceny. Nejčastěji se tak děje v hávu SUV a dnešek není výjimkou v žádném směru. Řeč bude o čínském Havalu, který už loni v červenci vytáhl třetí generaci modelu H6 s ambicí bodovat s ním nejen v Číně. Chce dobýt také další země a nezastaví se v těch rozvojových, cílem je i vyspělý svět.

Právě světové ambice jsou na aktuálních snahách Havalu, součásti koncernu Great Wall Motors, tou největší novinkou. Značka už nějaký ten pátek na rozličných trzích mimo Čínu působí, dosud ale nebyla příliš agresivní a vypadalo to spíše, jako by si prozkoumávala půdu. Protože ale i s tímto postupem patří mezi ty nejúspěšnější, od letošního roku chce udeřit naplno.

Nyní tu máme nejlepší důkaz. Australští kolegové informují, že nový H6 dostal schválení pro prodej na tamním trhu, což je zásadní předpoklad pro jakoukoli expanzi. Australská homologační pravidla jsou už velmi náročná a pokud něco dostane schválení pro provoz u protinožců, v Evropské unii už to nebude nic neřešitelného. Navíc to dává lepší představu o tom, kolik takové auto může stát zde, neboť například v Rusku lze stále prodávat jednodušší techniku, která auta pochopitelně zlevňuje. Ale k tomu až za chvíli.

Nejdříve si posviťme na samotný nový H6, který se snaží zaujmout už designem. Jeho atraktivitu posuďte sami, snaží se ale tvářit svébytně a moderně. Především po technické stránce ale lze hovořit o konkurenceschopném voze. Hlavní světla už jsou čistě LED, máme tu 18" a 19" kola, podvozek s dvojitými lichoběžníky vzadu a spoustu zajímavé palubní elektroniky od dvou digitálních displejů s 9 a 12 palci v průměru, 5G-konektivitu s možností online aktualizací, autonomní řízení úrovně SAE3 opřené o až 14 radarů a 6 kamer a s ním spojené i nespojené asistenční systémy zahrnující mimo jiné i 360° parkovací kameru nebo automatické parkování.

Pro anglicky hovořící bude vtipné, že auto stojí na platformě, které Číňané říkají L.E.M.O.N. Slovo „lemon” je totiž v anglosaských zemích používáno pro problematická auta už z výroby, lidově řekněme šmejdy. V Číně si to zjevně nikdo neuvědomil, a tak zde totéž značí „Lightweight, Electrification, Multi-purpose, Omni-protection and Network”. Snad s tímto autem problémy nebudou, v pro Austrálii bude na každý pád k dispozici pouze s motorem 2,0 turbo s výkonem 204 koní, který na přední nebo všechna kola posílá 7stupňový automat s dvojicí spojek.

Luxusu je na palubě rovněž dost, a tak nechybí ani věci jako panoramatické střešní okno, vyhřívaný volant, vyhřívaná kožená sedadla s elektrickým ovládáním (v osmi směrech), vícezónová klimatizace nebo zadní sedadla nastavitelná ve dvou směrech. To všechno v autě o rozměrech (délka x šířka x výška) 4 610 x 1 860 x 1 720 mm, což značí docela velké SUV jen o chlup menší než Škoda Kodiaq.

Známe i větší a lépe vybavená čínská auta, ale v poměru výkonu a ceny je Haval H6 opravdu daleko. Na domácím trhu začíná jen na 119 900 CNY, což je asi 394 tisíc Kč. Škoda Kodiaq u nás stojí v jakékoli jiné než té úplně „nejoholenější” verzi alespoň dvakrát tolik. I vrcholný model s veškerou výbavou pak přijde na 134 900 CNY, tedy asi 444 tisíc Kč. V Austrálii stojí dosavadní H6 od 28 990 australských dolarů, tedy pořád zajímavých 477 tisíc Kč a nová generace by neměla stát dramaticky více. Počkejme si na to, prodeje by měly odstartovat v první polovině roku, expanze na další vyspělé trhy, nevyjímaje třeba i ten náš, bude jen logicky navazujícím krokem.

Nový Haval H6 pro rok 2021 slibuje nejmodernější techniku a luxusní vybavení prémiových aut za cenu výrazně nižší než u těch mainstreamových. Navíc chce na západ, do Austrálie už může. Foto: Haval

Zdroje: Motoring, Haval

Petr Miler