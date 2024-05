Vysoká cla na auta z Číny roztáčí spirálu smrti, varuje šéf Stellantisu, dožene hlavně USA, Evropu a místní automobilky včera | Petr Prokopec

Politici by se sami mohli dvakrát zamyslet nad tím, zda není zvláštní, když ti, které chtějí určitým krokem chránit, se proti takovému postupu sami ohrazují. Ani šéf Stellantisu o cla na auta z Číny nestojí, dostávají nečínské výrobce do začarovaného kruhu.

Administrativa prezidenta Bidena oznámila, že s účinností od 1. srpna letošního roku zavádí nové celní tarify na čínské výrobky. Jak uvádí agentura Reuters, tento krok je zaměřen hlavně proti elektromobilům z Říše středu, v jejichž případě se dovozní clo zvedá ze stávajících 25 na 100 procent. To má pomoci domácím výrobcům, aby byli více konkurenceschopní. Komu to ale reálně pomůže? Prodeje elektromobilů Tesly klesají a odbyt stejně koncipovaných vozů Fordu či Chevroletu ani nestačil nikam vyrůst, i když čínské elektromobily v USA nic neznamenají.

Navýšení cel tak nemá komu bezprostředně pomoci, místo toho povede pouze k tomu, že lidé, kteří by si elektromobil koupit chtěli, ovšem na dražší než na ten čínský nedosáhnou, nakonec nekoupí nic. Tímto způsobem se elektromobilita podporovat nedá. Zvláště když nejde o jedinou překážku, neboť od srpna se zvýší i clo na některé minerály používané v bateriích (na 25 %), od 1. ledna 2025 půjde i o polovodiče a čipy (na 50 %) a od 1. ledna 2026 o baterie samotné (z 7,5 na 25 %).

Během roku a půl tak vlastně již bude jedno, zda američtí výrobci budou dovážet pouze materiály pro baterie nebo již hotové články či zkompletované pakety - tak jako tak mohou počítat s vyšším clem a vyššími náklady. Ty pochopitelně nepřenesou na svá bedra, ta jsou dostatečně zatížena už jejich dosavadními aktivitami, nýbrž do cenovek na autech určených zákazníkům. Ve finále tak ubude i těch, kdo by zvažovali koupi elektromobilu vyrobeného americkou firmou na severoamerické půdě (zahrnující také Kanadu a Mexiko).

Politici se tím chytají do pasti, uvedl v reakci na eskalaci obchodní války šéf koncernu Stellantis Carlos Tavares, jak poznamenává opět Reuters. S vyššími poplatky totiž kvůli expanzi čínských automobilek koketuje také Evropská unie. „Je to (cla - pozn. red.) mamutí past pro země, které se takovou cestou vydají. Nevzejde z toho nic dobrého ani pro dealery, ani pro dodavatele a nebude to jednoduché ani pro automobilky,“ říká Tavares. A tím pádem logicky vše dopadne i na zákazníky.

Je to navíc pouze jedna část problému, očekávat se totiž dá i reakce z čínské strany. A Peking už směrem k Washingtonu (a potažmo Bruselu) vyslal jasný signál, že když vy, tak my také. Vláda tak prý zvažuje zvýšení cel u aut se spalovacím motorem o objemu 2,5 litru a více ze současných 15 na 25 procent. Takový krok by vedl hlavně ke snížení prodejů vrcholných Audi, BMW, Mercedesů či Porsche, které se nevyrábí v Číně, nýbrž v Evropě či USA. A pro ta je Čína největším odbytištěm vůbec.

S vozy jako třída S, X5 či Cayenne je spojen nemalý zisk, který výrobci následně mohou použít na vývoj. Pokud však tarify půjdou nahoru, půjde obrat dolů a s ním poklesnou i šance na konkurenceschopnost. Tedy pokud politici následně nesáhnou po dalším navyšování cel či jiných poplatků, což by spirálu problémů jen prohloubilo. Proto ostatně Tavares mluví o začarovaném kruhu, ze kterého již nebude úniku a zejména pro automobilky z Evropy a USA se může stát spirálou smrti.

Čínská reakce je zatím jen zvednutým varovným prstem, i proto jsou vyšší cla zmiňována jako „dočasné“ řešení. Čeká se totiž, zda si Bidenova administrativa vše ještě nerozmyslí, nepřijde s výjimkami a podobně. Protože ale boj o pracovní místa je jednou z klíčových záležitostí chystaných voleb do Bílého domu, nedá se s tím příliš počítat.

Stěžejní překážkou v cestě masové elektromobility jsou tak skutečně především politici, kteří bateriový pohon předem pasovali do role vítěze. A nyní zjišťují, že nejlépe jej umí někdo jiný. Navíc jde o někoho, kdo má daleko lepší přístup ke klíčovým materiálům. S tím se pochopitelně špatně bojuje, o to nutnější je ale přijít se správnou strategií. Ta aktuálně zvolená je tak špatná, že horší snad ani nemohla být.

Loni nejprodávanější vůz světa, tedy Model Y, se z velké části vyrábí v Číně. Co se stane s jeho prodeji, když i ten zatížíte vysokými dovozními cly, asi není třeba dodávat. A je to jen ten nejpřímější z potenciálních negativních dopadů pro mimočínské výrobce. Foto: Tesla



Nejen proto Carlos Tavares varuje před negativními následky a vysoká cla si nepřeje, i když by měla chránit i jím řízenou firmu. Foto: Stellantis

