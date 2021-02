Výstavba německé gigatovárny Tesly je už neskutečně daleko, 26 miliard na ni dáte i vy před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Jako houba po dešti roste nejnovější obří továrna Tesly nedaleko Berlína. Bylo by to obdivuhodné, kdyby si automobilka v pozici nejhodnotnější takové firmy na světě v čele s druhým nejbohatším mužem světa nebrala peníze od obyčejných lidí.

Přerozdělování peněz daňových poplatníků je oblíbenou kratochvílí politiků, na skutečně potřebné se ale dostane jen zřídka. Místo toho finance obyčejných lidí míří k osobám a firmám, které by se bez nich měly obejít. Ovšem proč si peníze složitě vydělávat, když stačí mít na správných místech ty správné lidi a přitečou i bez práce? Dokládá to nejen jistý český premiér, ale také Tesla. Ač se totiž momentálně jedná o daleko nejhodnotnější automobilku světa, v jejímž čele stojí druhý nejbohatší člověk světa, Evropská unie jí hodlá podpořit dotací.

Politici totiž prý během uplynulého roku zjistili, že svět je v případě elektromobility závislý na Číně. A pokud dojde na narušení dnes fungujícího řetězce, až už z jakéhokoliv důvodu, může starý kontinent přísahat na Pařížskou klimatickou dohodu od rána do večera, ale nic tím nedokáže. Proto vznikl projekt „Evropská bateriová inovace”, ze kterého se dá brát a rozdávat po hrstech.

Přerozdělovat se v jeho rámci bude 2,9 miliardy Eur (cca 75,2 mld. Kč), což již není zanedbatelná suma. A její největší část si ukousne - uhádli jste - Tesla. Podle informací magazínu Business Insider by měla z tohoto rozpočtu dostat neskutečnou 1 miliardu Eur, tedy asi 26 miliard Kč - více než třetinu z dostupné sumy a ekvivalent jejího ročního zisku, který je též bezvýhradně tvořen přerozdělovanými penězi za různé emisní povolenky a podobné věci.

Zveřejněné informace zatím nejsou oficiální, již nyní ale vzbuzují nemalou kontroverzi. Jak jsme již zmínili, Tesla je nejhodnotnější automobilkou světa a její šéf Elon Musk se s Jeffem Bezosem s Amazonu přetahuje o post nejbohatšího člověka planety. Navíc automobilka stavbu továrny již dávno odstartovala, jak ostatně dokládá sám Musk, který na Twitteru zveřejnil níže přiložené video, které odhaluje současný, značně pokročilý stav výstavby.

Stejně tak jsme již zmínili, že Tesla zvýhodňována dávno je, a to mimo jiné díky tzv. eko kreditům, jenž může následně prodávat ostatním automobilkám, jež nevyrábí dostatek elektrických aut. A aby toho nebylo málo, pobídky spojené s výstavbou továrny u Berlína již dostala. Suma sumárum by tak žádné peníze neměla dostat, neboť jednoduše nedělá nic navíc oproti předchozím záměrům. Ovšem tak logicky nejspíše přemýšlíme jen my, lidé, kteří to doslova po korunách ze svých daní všechno platí

Lze tedy jen dodat, že berlínská továrna Gigafactory se má otevřít letos v létě, a jak se zdá, zrovna tento termín Tesla neprošvihne. Musk přitom již uvedl, že její součástí bude obrovská „pařící místnost s reproduktory o velikosti auta“. Jejich cena pochopitelně nebude malá, načež každá miliarda navíc přijde vhod. Snad si tohle nebudou muset číst lidé, jejichž firmy kvůli omezené a obtížně dostupné pomoci za koronavirových restrikcí krachují. Je opravdu obtížné pochopit, proč se v takovém momentě dávají desítky miliard někomu, kdo je vůbec nepotřebuje.

Šéf Tesly po vizualizacích ukázal současný stav výstavby berlínské Gigafactory na videu níže. Je pozoruhodně daleko, financování stavby ale zvedá obočí. Foto: Tesla

Giga Berlin progress pic.twitter.com/ekpG5qcbUi — Elon Musk (@elonmusk) February 1, 2021

Zdroj: Business Insider

Petr Prokopec