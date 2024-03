Vyvěste parte. Jaguar prý ruší objednávky a zavírá dealerství, portál pro zákazníky skončí za 12 dnů před 10 hodinami | Petr Miler

Nezdá se, že by britská klasika mířila k tak světlým zítřkům, jak si sama maluje. Pokud jsou nejnovější informace pravdivé, pak víc než k čemu jinému směřuje k prodeji sebe sama.

Leaving on a Jet Plane, slavný song Johna Denvera, který mezi později narozenými proslavila spíš Chantal Kreviazuk, to je teď nejoblíbenější píseň příznivců Jaguaru. A není to žert, na fórech si někteří skutečně sdílí odkazy na ni. Text: „Už mám sbaleno a jsem připraven vyrazit (...), už teď jsem k smrti osamělý,” je nakonec docela výmluvný pro to, co se kolem britské klasiky v posledních týdnech děje a co dál eskaluje.

Automobilka se totiž navzdory vývoji na trhu mířícímu docela jiným směrem rozhodla dokonat svůj sebevražedný plán z roku 2021 a přejít jen na dražší elektrické modely. Zkraje března to potvrdil jeden z šéfů značky a po dotazu přímo na Jaguar známe i přesný jízdní řád: Ukončit život sedanů, kupé a roadsterů už v červnu, spalovacích SUV do konce letoška a elektrického crossoveru I-Pace nejspíš začátkem roku 2025. To samo o sobě vypadá jako sebevražda v přímém přenosu, nemá-li Jaguar tyto vozy čím nahradit a pouze spřádá plány na jejich nepřímé elektrické nástupce pro rok 2026. Možná ale ani nic takového reálně nezamýšlí.

Tato informace se začala šířit uzavřenou skupinou britských dealerů aut na Facebooku. A mnohé další k ní dokázal sehnat obvykle dobře informovaný člověk stojící za profilem Car Dealership Guy na X. Základní informací je údajná reakce jednoho z obchodních zástupců značky pro zákazníka, kterému Jaguar zrušil objednávku nového modelu právě kvůli zmíněnému červnovému konci jeho výroby. Tyto věci se skutečně dějí, automobilka dnes nabízí už jen předkonfigurovaná provedení. O dalších informacích můžeme mít pochybnosti pro jejich jistou nadbytečnost s ohledem na podstatu údajné komunikace s klientem, část z nich ale nezávisle potvrdily i jiné zdroje, popř. se fakticky dějí.

Faktem je, že Jaguar skutečně zavírá část dealerství resp. motivuje své obchodní partnery, aby tak učinili, pokud současně nabízí také Land Rovery. Ale to se dá chápat, pokud chce být značka do budoucna citelně menší. Stejně tak je faktem, že k 25. březnu 2024 ukončuje provozu online portálu My Jaguar, čímž klienti přijdou o část dosavadní podpory. To už je poněkud překvapivý krok, minimálně pro tuto chvíli - činit tak dlouho před tím, než se Jaguar fakticky změní, je poněkud předčasné. Ale změní se vůbec?

Ona nejvíc spekulativní část nových informací tkví v tom, že mateřská firma Tata Motors se změnou Jaguaru reálně vůbec nepočítá a chce jej v podstatě zabít. Popsanými kroky chce ze značky udělat samostatnou entitu s minimem fyzických aktiv, kterou by pak prodala jinému automobilovému koncernu, nejspíše Číňanům. Něco takového by přinejmenším vysvětlovalo dosud jen destruktivní kroky - zaměření automobilové značky jistě můžete změnit, ale je rozumné dělat to tak, že se vším skončíte a pak teprve začnete vymýšlet, s čím přijdete? To přece nedává smysl. Pokud byste to dělali s cílem prodat víceméně jen samotnou značku, smysl to dává, pak nepotřebujete ani dealery, online portál, v podstatě nic.

Jen čas ukáže, co je na této zvěsti pravdivé. Jaguar na přímý dotaz odmítl své další záměry komentovat nad rámec výše zmíněného. Také to něčemu nasvědčuje - kdyby na tom nebylo ani zrnko pravdy a popsaný scénář by přinejmenším nebyl jednou ze zvažovaných možností, čekali bychom popření, nikoli neutrální postoj. To už se znovu pouštíme do roviny dohadů, ale i kdyby to nebyla pravda, není od věci pro jistotu vyvěsit parte a napsat na něj s Johnem Denverem: „Odlétám tryskáčem. A nevím, kdy se zase vrátím...”

S Jaguarem je možná amen dřív, než sama značka byla ochotna připustit. Pikantní je, že elektrické revoluce se nemá dožít ani elektrický I-Pace, už to je podezřelé. Foto: Jaguar

