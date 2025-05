Vyvíjíme spalovací superauto „lepší než Ferrari”, říká čínská automobilka. A ví, o čem mluví, její šéf s jedním Ferrari sám jezdi před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Great Wall Motor

Pokusy Číňanů o sportovní auta už tu byly, obvykle se ale jednalo o elektromobily, které se pro tento účel moc nehodí. U GWM se tak vydali jinou cestou a pro novinku mohou použít i svůj nový motor 4,0 V8 biturbo. Stal by se nejspíš součástí hybridního pohonu nikoli nepodobnému tomu ve Ferrari SF90.

Různá extrémní auta - extrémně silná, extrémně rychlá, s extrémní technikou, cokoli na ten způsob - se jeví být v podstatě zbytečná, neboť nikdy nemají sílu oslovit velké množství zákazníků. A jejich vývoj stojí spoust peněz. Mají ale zejména svůj marketingový význam a nakonec také ukazují, že ten, kdo je nabízí, je na koni. Že si je může dovolit vyvinout a prodávat, že si může dovolit provozovat tento sofistikovaný a drahý marketing místo mazání pouhého laciného reklamního medu kolem úst potenciálních kupců. Prostě ukazuje, kdo zrovna světu aut vládne a posouvá jej vpřed.

Ne nadarmo tyhle věci ve velkém - ale opravdu ve velkém - dělal koncern Volkswagen v časech Ferdinanda Piëcha. Však k čemu byl Golf s několika motory R5, V5 a V6? K čemu byl Passat W8? K čemu byl celý Phaeton, nemluvě o jeho motorech jako 5,0 V10 TDI? K čemu byl motor 6,0 V12 TDI v jediném Audi, k čemu byl příchod jeho modelu R8, proboha, k čemu bylo celé oživení Bugatti? Kdyby nějaký účetní přišel do VW a viděl náklady na tyto věci na jednotlivých řádcích a vedle toho jejich přímý přinos, muselo by ho trefit, šlo obvykle o totálně prodělečné projekty.

Ale VW tím dával najevo, čím je. Nebo čím chce být a čím se nakonec i díky tomu stal. Můžete si myslet, co chcete, ale svět nefunguje podle řádek v účetnictví a technická excelence prostě prodává. A není to nakonec jen marketing - pokud někdo vyvine Golf tak, že verze R32 funguje excelentně i v 250 km/h, váš golfík s motorem 1,9 TDI bude ve 180 km/h fungovat o to líp. A poznáte to třeba i tak, že vám ve 200 km/h fungují stěrače, protože prostě musí. Tak to je, a také proto se z VW stalo to, co se z něj stalo, naprostý hegemon automobilového světa.

Dnes je tam, kde je, nemá smysl to dál komentovat, vládu nad automobilovým světem přebírají jiní. A tak nakonec není divu, že to jsou teď oni, kdo chce dát všem najevo, že jsou na koni, že také umí to či ono, že si „mohou dopřát kilo navíc”, protože nemusí existovat na hranici maximální okamžité efektivity, aby přežili. Jsou to Číňané, právě proto od nich slyšíme o tisíci extrémních novinek od bizarních osmiválců až po vlastní obdobu Porsche 911. A zdá se, že se nezastaví před ničím.

Autoři onoho bizarního osmiválcového boxeru totiž před pár dny odhalili i konvenčnější motor 4,0 V8 biturbo určený pro SUV a pick-upy. Proč? Protože můžou, chce se říci, je to pořád ta samá píseň - takové auto nepotřebuje skoro nikdo a koupí ho hrstka „extrémistů”, ale image automobilky GWM to nakopne do stratosféry. Dá se jít i výš? No jistě dá, mezosféra, termosféra a exosféra volají. Právě GWM chce ale doputovat až kamsi do „ferrosféry”, jak uvedla technická šéfka automobilky na Weibu.

Věc má spojitost s Jackem Wei, šéfem GWM, který se chce - a nesmějte se - stát takovým Ferrucciem Lamborghinim východu. Stejně jako on je zákazníkem Ferrari, viděn byl přinejmenším při používání v modelu SF90 v „hadrech” s žlutým italským logem. Ani jemu ale zjevně není Ferrari dost dobré, a tak měl dát povel k tomu, aby jím řízená automobilka vyvinula čínský supersport, který bude „lepší než Ferrari“ s konkrétním odkazem na vrcholné SF90.

Nepůjde o elektrické auto jako u jiných čínských automobilek pokoušejících se prosadit v této oblasti, vůz vsadí na spalovací pohon. Čínský V12 ale - aspoň zatím - nečekejme, automobilka může použít zmíněný čtyřlitrový V8 s dvojitým přeplňováním jako součást hybridního pohonu. Ostatně i SF90 takový má. V úvahu ale připadá i použití 3,0litrového motoru V6 jinak srovnatelné koncepce.

Kdy by se auto mohlo stát realitou, zatím nepadlo, Wu uvedla jen tolik, že GWM „stále zkoumá náklady programu supersportů”, který podle ní jede už pátým rokem. A „jakmile auto bude venku, půjde o ohromující produkt“. „Musíme postavit vůz, který zvýší hladinu adrenalinu, způsobí explozi hormonů a dopaminu,“ řekla dále neskromně Wu s tím, že GWM si do Číny pozval „odborníky“, aby s vývojem supersportu pomohli a učinili jej skutečně lepším než vrcholy evropské produkce.

Stane se to? To samozřejmě nevíme. Už toto odhodlání ale ukazuje, jak jsou dnes v automobilovém pokeru rozdány karty. A Evropané v něm Royal Flush opravdu nedrží, ti se spíš sami drží pár posledních stébel v momentě, kdy jsou až po krk ve vodě.

Nový motor 4,0 V8 od GWM se může stát součástí supersportovního auta „lepšího než Ferrari”. Takové slibuje čínská automobilka GWM. Foto: Great Wall Motors



A řeč není zrovna o Mondialu, ale o současném špičkovém modelu SF90. Foto: Ferrari

Zdroje: Weibo, Great Wall Motors

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.