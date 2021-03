Vývoj prodejů Bentley nejlépe ukazuje, co je pravdy na konci obliby SUV před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bentley

Britská automobilka zveřejnila pozoruhodné statistiky vývoje svých prodejů za více jak století své existence. A i když někomu mohou přijít suché, dá se v nich najít dost zajímavého.

Asi neodhalíme největší tajemství vesmíru, když vám řekneme, že SUV jsou dnes mezi zákazníky populárnější než jakýkoli jiný typ aut. Je to svým způsobem absurdní, a to nejen proto, že z čistě racionálního pohledu nepřináší téměř nic pozitivního - ve srovnání s kombíky obvykle nabízí stejný vnitřní prostor, dost často i horší komfort jízdy kvůli nutnosti krotit dopady vyššího těžiště, horší jízdní vlastnosti na silnici, často minimální terénní schopnosti navíc, k tomu obecně horší dynamiku, vyšší spotřebu, komplikovanější ovladatelnost, horší manévrovatelnost a v neposlední řadě vyšší cenu. Ne, že by se nenašlo nic pozitivního, je to ale zanedbatelné ve srovnání s vodopádem nevýhod.

Jejich obliba je ale zkrátka móda, a ta nemusí dávat smysl. Člověk by čekal, že něco takového nebude mít dlouhého trvání, a to zvlášť za situace, kdy by měl automobilový svět směřovat k minimalizaci spotřeby čehokoli spojeného s dopravou - něčemu takovému velká a těžká auta vyžadující více výkonu pro elementární pohyb jednoznačně nefandí. I proto si některé automobilky, nevyjímaje koncern VW, myslí, že móda SUV už musí skončit, ono se k tomu ale pořád neschyluje.

Ukazuje to i prodejní statistika jedné ze značek, které VW Group ovládá, britského Bentley. To čerstvě vyrobilo dvousettisící vůz své historie, kterým je SUV Bentayga, ale o to tu nejde. Zajímavý je spíše pohled na historický vývoj těchto prodejů.

I když Bentley začalo vyrábět svá auta už v roce 1919, do konce roku 2002 předalo zákazníkům jen 44 418 aut. Během dalších 18 let tedy vzniklo více jak 75 % Bentley, která kdy uzřela světlo světa, pochopitelně díky vstupu koncernu VW, který se odehrál v té době. Bez zajímavosti není ani to že 40 % všech prodaných vozů značky tvoří Continental GT, který se začal vyrábět právě až v roce 2003, pointa je ale ještě jinde.

Zmíněné SUV Bentayga přišlo na svět v roce 2015 a přesto dnes tvoří přes 12,5 % všech kdy vyrobených aut značky. Jinými slovy, zatímco Bentley trvalo 102 let, aby vyrobilo 200 tisíc aut, trvalo mu 5 let, aby prodalo 25 tisíc Bentayg. To je až bláznivé, uvážíme-li, kolik tohle auto stojí - spousta prodávaných specifikací přesahuje svou cenou 10 milionů Kč. Přesto je to takový prodejní hit.

Ano, zájem o Bentaygu prochází výkyvy, v některých letech byl slabší, nyní je ale opět na vrcholu a Bentley očekává, že se ještě v průběhu této dekády stane jeho jediné SUV nejprodávanějším modelem historie. Nezdá se tedy, že by se obliba esúvéček blížila svému konci v jakémkoli smyslu slova - ať už se vám to líbí, nebo ne.

Bentley za 102 let vyrobilo 200 tisíc aut. Bentley za 5 let vyrobilo 25 tisíc Bentayg. Co k tomu dodat? Foto: Bentley

Zdroj: Bentley

Petr Miler