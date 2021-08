Vývoj v Nizozemsku dál varuje před následky přílišného tlaku na rozšíření elektromobilů před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Každý rozumný člověk by na základě těchto signálů snahy o vnucování elektroaut všem lidem bez rozdílu přehodnotil, zde se ale nic takového neděje. Nizozemsko si dál jede svou a zbytek Evropy se leda přidá.

Nizozemsko pro nás na první pohled není příliš zajímavá země - od Česka už se nachází docela daleko a není zase tak velká, aby dění v ní hýbalo celou Evropou. Z pohledu člověka žijícího auty je přesto zajímavá velmi. Jde o místo, které má silnou automobilovou tradici, po dekády navzdory své velikosti platilo za jeden z největších trhů s auty v Evropě a jde také o první zemi Evropské unie, ve které se ve velkém rozhodli, že jedinou automobilovou budoucností je elektromobilita.

Tamní dění tak můžeme sledovat jako jistý předvoj toho, co by se ve zbytku Evropy při stejných snahách mohlo dít v následujících letech. Je to věc, o níž se zmiňujeme pravidelně, je ale těžké před ní zavírat oči, když dále a dále graduje. Je až absurdní, že v této zemi se dnes prodává méně nových aut na hlavu než u nás, když situace byla ještě nedávno dramaticky opačná. Není to ale tak, že by země měla ekonomické problémy a neprodávalo se tam nic, naopak. Aut se prodává spousta, jen naprostá většina z nich je ojetých, v tomto ohledu naopak Nizozemsko láme rekordy.

Mohlo by se zdát, že situace zašla tak daleko, že už nemůže zajít dál, ale není tomu tak. Před sebou máme čerstvá čísla asociací BOVAG a RDC o prodejích nových a ojetých aut v evropské části Nizozemského království a jsou znovu překvapivá. Zájem o nové vozy se propadl tak nízko, že celkový odbyt za prvních sedm letošních měsíců je o 1,5 % nižší než loni - v „koronavirovém roce”, oproti němuž letos prodeje skoro všeho a všude rostou. A nejlépe to završuje červenec, kdy prodeje meziročně klesly o výrazných 22,4 % na 26 883 prodaných vozů. Za první půlrok je jich pak 189 692.

Takže lidé nekupují nic? Ne, kupují ojetiny, jejichž odbyt naopak láme historické rekordy. Od ledna do července bylo prodáno 811 463 ojetých vozů, o 7,6 procenta více než loni, přičemž měsíční čísla dále gradují - za květen, červen a červenec si v průměru našlo nové majitele přes 125 tisíc ojetin měsíčně, to všechno jsou historické rekordy. Důvodů je pochopitelně více, ani Nizozemsko nemíjí současné problémy s nedostatkem komponentů pro výrobu nových aut. Nikde jinde ale nedochází k tak masivním propadům prodejů nových vozů a tak obrovskému růstu prodejů ojetin, navzdory jejich nebývale vysokým cenám.

Hlavní příčinou tak zůstává živelný tlak na rozmach elektrických aut, který uměle zdražil žádané konvenční vozy tak, že jsou pro řadu lidí rázem nedostupné. Elektromobily ale přes mnohé úlevy a dotace zůstávají drahé též, takže reálnou alternativu nepředstavují a se svými praktickými limity i nejasnými vyhlídkami na dlouhodobou použitelnosti řadu lidí nelákají. Prodávají se tak ojeté vozy, které nabízí nejlepší poměr hodnoty a ceny.

Je to všechno jasný důkaz toho, že s lidmi nelze tak snadno manipulovat a donutit je koupit si něco, co sami nechtějí. Přesto Nizozemsko ve svých snahách nepolevuje a celá EU dál topí pod kotlem téhož. Nebylo by na čase začít se zajímat o realitu a nepokoušet se plánovat budoucnost jen od zelených stolů bruselských kanceláří?

V Nizozemsku se dnes prodává zcela bezprecedentní množství ojetých aut, zatímco prodeje nových vozů dál atakují historická minima. Je to zřetelný dopad živelného tlaku na rozmach elektromobilů, které jsou uměle zvýhodňovány, zatímco konvenční auta jsou uměle zdražována. Ta elektrická ale mnozí stejně nechtějí, a tak z nových vozů nekupují raději nic. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj dat: BOVAG, RDC

Petr Miler