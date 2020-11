Vzácný okruhový speciál vyzval na souboj rodinný hatchback, málem toho litoval před 3 hodinami | Petr Prokopec

Do jednoho můžete naložit rodinu i s nákupem, druhý ani nemá zadní sedačky a zbytek praktičnosti mu bere vyrámování. Na první pohled zcela nerovný souboj ale nakonec ukazuje hlavně to, kam až dynamicky dokráčely výkonné verze rodinných aut.

Již od nepaměti lidstvem rezonuje příběh o Davidu a Goliáši. Není tak vlastně překvapivé, že i ve světě aut dochází často na souboje, kdy jeden ze soupeřů viditelně tahá za kratší konec provazu. O to větší je pak překvapení, když v klání zvítězí. Jak je patrné z nového videa britského webu Carwow, čelo pelotonu takový vůz často nemusí ani fakticky ovládnout, přesto jej lze vyhlásit přinejmenším morálním vítězem, jako se to ostatně stalo s Rockym Balboou, když se v prvním postavil mistrovi světa Apollo Creedovi.

Mat Watson tentokrát do boxerského ringu hodil Mercedes-AMG A45, kterému se postavil Jaguar XE SV Project 8. V jednom rohu tedy máme německý hatchback použitelný jako rodinné auto, jehož všechna čtyři kola jsou poháněna přeplňovaným dvoulitrovým čtyřválcem. Ve druhém pak najdeme limitovaný speciál určený hlavně pro okruhové ježdění, který pohání přeplňovaný pětilitrový osmiválec. Mimo to oba vozy dostaly do vínku osmistupňový automat, byť ten má v prvním případě na starosti „pouze“ 421 koní, zatímco ve druhém jde již o 600koňové stádo.

Jaguar váží pouze o 42 kilogramů více (1 672 kg versus 1 630 kg) a při tomto poměru hmotností a výkonů by neměl prohrát. Cílovou pásku Project 8 skutečně protne jako první, ovšem nikoliv s tak velkým náskokem, jak by jeho třikrát vyšší cena a vyšší výkon naznačovaly. Čtvrtmíli pokoří až za 11,8 sekundy, zatímco A45 je o tři desetiny pomalejší. Jak ovšem Mat dodává, třícípé hvězdě mnohem propracovanější elektronika a systém Launch Control pomohly se lépe vypořádat s nepřízní počasí.

Britský sedan oproti tomu musel bojovat s trakcí, ve výsledku tak zaostal i za svým daleko lepším časem. Když jej totiž Matt poměřoval s Mercedesem-AMG E63, Project 8 zvládl onu čtvrtmíli již za 11,3 sekundy. V takové chvíli je přitom již rozdíl mezi ním a vrcholnou třídou A o poznání větší, jakkoliv řada lidí by u Jaguaru nejspíše očekávala ještě působivější dynamiku. Možná i to je důvod, spolu s onou skutečně enormní cenou, proč ani tři roky po debutu v Goodwoodu stále nejsou rozprodané všechny kusy.

Mercedes-AMG A45 sice prohrál ve všech disciplínách, ovšem jako morální vítěz se může cítit stoprocentně. S více než třikrát dražším, vypiplaným speciálem totiž držel krok více než obstojně. Foto: Mercedes-AMG



Jaguar XE SV Project 8 je sice nejrychlejším vozem značky, ovšem ani to nestačilo k tomu, aby všech 300 kusů bylo rozprodáno, a to ani dlouhou dobu po premiéře. Foto: Jaguar

