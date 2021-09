Vzhled nového Mercedesu SL unikl týdny před premiérou, odhaluje dva klíčové detaily před 3 hodinami | Petr Prokopec

Do premiéry nové generace německé legendy zbývají ještě tři týdny, tak dlouho ale na odhalení designu vozu čekat nemusíme. Venku je první snímek zevnějšku potvrzující řadu dosud jen spekulovaných aspektů.

O nové generaci Mercedesu SL se mluví už poměrně dlouho. Třícípá hvězda jím totiž hodlá nahradit nejen stávající provedení, ale také třídy S Coupe, S Cabrio a dokonce i AMG GT Roadster. Kromě toho novinka dorazí ve všech verzích pod logem divize z Affalterbachu, a aby toho nebylo málo, pak se také po více než 30 letech vrátí k zadním sedadlům. Ta nicméně nebudou plnohodnotná, jak se dříve spekulovalo. Místo toho již Mercedes potvrdil, že jsou určena osobám vysokým maximálně 150 centimetrů. Pokud ovšem nemáte děti, hodí se zadní lavice na odložení zavazadel, kvůli němuž už nebudete muset do zavazadelníku.

Změny tím nekončí, další návrat je spojen s plátěnou skládací střechou, jenž nahradí pevné panely užívané předchozími dvěma generacemi. A co je možná nejpodstatnější, Mercedes i navzdory vyšší praktičnosti hodlá dostát podstatě zkratky SL. Novinka s kódovým označením R232 by tak měla být jak sportovní, tak lehká. A jakkoliv to v řeči Mercedesu znamená, že pod 1,5 tuny se nedostaneme, ve srovnání s předchůdcem dojde ke zkrácení délky a nejspíše i k několikasetkilové dietě.

Na podrobnosti je třeba vyčkat do 20. října, kdy má nový Mercedes-AMG SL premiéru. Ta je však určena pro širokou veřejnost, vybraní zákazníci značky ale již evidentně měli možnost vůz spatřit. Na světě je totiž snímek z privátního debutu, který zabírá část přídě. Povšimnout si tak můžeme dvou klíčových detailů - jednak úzkých a protažených světel, která vozu dodávají na agresivitě. A jednak černých kol, která podle všeho disponují centrální maticí. To by sportovní kredit vozu jen podtrhovalo.

Zcela jisti si zatím být nemůžeme, nicméně Mercedes taková kola v nabídce má, pročež by nejspíše byl sám proti sobě, kdyby je zákazníkům za tučný příplatek nenabídnul. Zvláště pak u vrcholné varianty SL73e, která dostane do vínku kombinaci dvakrát přeplňovaného čtyřlitrového osmiválce a elektromotoru. Výkon by přitom v té chvíli měl přesáhnout 800 koní, jenž bude přenášet automatická převodovka, a to na všechna čtyři kola.

Pohon 4Matic byl přitom pro nové SL již potvrzen, otázkou nicméně je, zda bude standardem pro všechny varianty. Vůz má totiž kromě výše zmíněného vrcholu i ve verzích 43/53/63, což by naznačovalo dokonce použití přeplňovaného dvoulitrového čtyřválce. Ten by přitom měl produkovat 367 koní, zatímco šestiválcové provedení zamíří ke 429 koním a osmiválcové bez hybridní techniky nabídne 558 koní.

Díky tomuto širokému záběru by nové SL mohlo skutečně dosáhnout úspěchu, přestože jde o zástupce skomírajícího segmentu. Zákazníci ovšem budou muset sáhnout opravdu hluboko do kapsy, neboť ani u základních variant se nepočítá s cenou nižší než 2,5 milionu korun. Za to přitom zákazníci budou moci počítat s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem či sklápěcí 11,9palcovou obrazovkou multimédií.

Dodat můžeme snad již jen zmínku o výběru sedadel, která jsou buď komfortní nebo sportovní. Dále se pak budou dle motorizace lišit koncovky výfuku (hranaté a oválné), zákazníci ovšem budou moci volit i barvu plátěné střechy. Čelní maska Panamericana ale nejspíše bude jednotná pro celé portfolio. A stejně tak by ve všech případech měl dorazit i automaticky výsuvný spoiler, pevné křídlo totiž dostanou až pozdější verze.

Pro srovnání současná podoba Mercedesu třídy SL. Foto: Mercedes-Benz



Z té nové automobilka už oficiálně ukázala interiér i její strukturu. Podstatnou část zbytku ukazuje uniklý záběr níže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroje: Cochespias@Instagram, Auto Bild, Mercedes-Benz

Petr Prokopec