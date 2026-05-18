Vzhled nových Mini se může změnit víc, než by fanoušky značky napadlo, varuje nový šéfdesignér

18.5.2026 | Petr Prokopec
Pokud máte pocit, že z kdokoli, kdo si dovolí dotknout se klasického pojetí Mini, bude pro fanoušky značky trochu vagabund, pak možná přesně o takové vnímání Holger Hampf usiluje. Však proč by jinak konceptům naznačující vzhled nových modelů říkal právě tak?
K prvnímu novodobému Mini se váže zajímavá historka. Když měl tehdejší designér značky Frank Stephenson vedení značky odprezentovat hliněný model, zjistil, že jeho tým zapomněl na koncovku výfuku. Proto rychle vzal prázdnou plechovku od piva, udělal do ní díru, zbavil ji barvy a zatlačil ji zezadu pod nárazník. Toto řešení mu zabralo pět minut, ovšem vrcholným manažerům se jasně viditelná „koncovka“ líbila natolik, že vůz dostal jejich požehnání a Stephenson povel, aby u produkčního auta nic neměnil.
Na svět tak přišla první moderní generace Mini, která v sobě i přes (zde skutečně nevyhnutelný...) nárůst rozměrů v sobě měla duch originálu. Totéž pak lze říci o jejím nástupci z roku 2006, přičemž výrazně se od Stephensonova základu nevzdálila ani generace třetí představená před třinácti lety. Jenže v roce 2023 odhalilo Mini současné provedení, které se dočkalo elektrického pohonu. Ten měl pochopitelně vliv i na design, a nedá se říci, že v pozitivním slova smyslu. Přičemž ve stejném stylu byla stylizována i spalovací verze.
Na jejich adresu se Stephenson nevyjádřil, sama automobilka je ale nejspíš spokojena. Třeba vrcholných verzí John Cooper Works v loňském roce prodala 25 630 kusů, což je nejen o 59,9 procenta víc než předloni, ale také jde historický rekord. Dá se sice předpokládat, že hlavním předmětem zájmu kupujících byl přeplňovaný dvoulitr pod kapotou, ovšem i tak je evidentní, že nový designový směr publikum neodrazuje tak, jak se na první pohled mohlo zdát.
Holger Hampf, který se v říjnu 2024 stal novým šéfdesignérem Mini, přesto říká, že přijdou velké změny. A chleba se začne lámat docela brzy. „Mou práci uvidíte už při faceliftu,“ varoval kolegy z Autocaru. Vzhledem k tomu, že britská automobilka pořád tlačí sedmileté životní cykly, tak modernizaci můžeme očekávat během jednoho dvou let. Podle Hampfa přitom půjde o „důležitý milník“, přičemž směr, jakým se Mini vydá, byl ovlivněn „odezvou zákazníků na současnou generaci“.
Hampf dále dodal, že vzhled novinek je už „téměř hotov“ a půjde o počátek nové éry značky. Tento směr pak jen umocní nová generace, která přijde někdy v roce 2031. Ještě před jejím příchodem ale Mini dost možná rozšíří své portfolio, a to o pravověrný off-road, který by byl založen na modelu Countryman. Dočkali bychom se měli jak pohonu všech kol, tak vyšší světlé výšky. A pochopitelně i výraznějších plastových lemů a krytů podvozku.
Pokud se vám tedy vzhled dosavadních, zejména těch Stephensonem inspirovaných Mini líbí, pak nejspíš nebudete nadšeni z toho, co dorazí v příštích letech. V takovém případě vám ale pořád zbude možnost v podobě návštěvy autobazaru, kde lze kousky navržené Frankem S. pořídit už za pár desítek tisíc korun. Je ale třeba upozornit hlavně na ceny náhradních dílů, které jsou poměrně vysoké, tahle auta jsou v podstatě BMW.
Před pár týdny se britská značka pochlubila zakázkovými koncepty Vagabund, které její další designové směřování zřejmě už naznačují. Nám dvakrát neučarovaly, vám? Foto: Mini
Zdroj: Autocar
