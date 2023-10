Vzhled nových VW bude šitý na míru Číně, říká šéfdesignér značky. Ta tam ztrácí, nepřijde ale takhle o všechno? 24.10.2023 | Petr Prokopec

Pro Volkswagen je Čína dlouho jasně největším trhem na světě, v poslední době tam ale výrazně ztrácí. A na doby, kdy byla jedničkou, může jen vzpomínat. Michael Mauer to chce zvrátit novým designem, nebude ale nakonec výsledkem propad nejen v Číně?

Letošní rok se pro Volkswagen v Číně moc dobře nevyvíjí. Německá automobilka ztratila pozici jedničky na trhu, zájem o její elektromobily je pak zanedbatelný. Za tím stojí jak jejich o poznání vyšší ceny, tak nezajímavá technika. Ve srovnání se značkami jako BYD, Xpeng, Nio a spol. tak „lidový vůz“ prakticky nemá co nabídnout. Šéf koncernu VW Oliver Blume proto zavelel ke změnám. Otázkou nicméně je, zda lze počítat s úspěchem, neboť jedním z klíčových prvků, které mají Volkswagenu pomoci zpátky na vrchol, není zlevnění či nabídka lepší techniky, nýbrž divočejší venkovní vzhled.

O této věci se nyní více rozpovídal šéfdesignér VW a Porsche Michael Mauer (na hlavní fotce vlevo vedle šéfa koncernu a Porsche Blumeho). Ten zmínil, že „start-upy bez historie dělají věci zcela jinak“. Na mysli tím neměl někdejší kopírování, spíše jistou svobodu, kterou zajeté značky z podstaty nemají. „To považuji za velmi pozitivní věc, neboť ti, kteří dělají rozhodnutí, tedy správní rada, tak mají více otevřenou mysl,“ říká. Znamená to ovšem, že dosud spíše konzervativní Němci zavelí k radikálnímu obratu a začnou na trh pouštět jednu šílenou kreaci za druhou? To asi ne, přesto změny, které v Číně zaujmout nemusí a jinde přesto mohou odradit.

Tomu by se Mauer rád vyhnul, když říká, že u futuristického designu je vždy důležité najít tu správnou míru, za kterou už nelze jít. „Ve své mysli mám vždy obrázek kamene, kterým házíme do budoucna. A otázkou je - hodíme s ním daleko? Přičemž skutečnou výzvou je, abychom trefili hřebíček přímo na hlavičku, nesmíme tedy zajít ani příliš daleko, ani se držet moc zkrátka,“ upřesňuje. VW má nicméně dle něj velký prostor pro zlepšení a současnou situaci designu jeho aut považuje za vážnou, byť nikoli kritickou.

Jak jsme nicméně naznačili, je vskutku třeba se ptát, zda něco takového Němcům v Číně pomůže. Produkty určené zvláště tomuto trhu jsou totiž designově mnohem odvážnější než většina aut nabízených v Evropě. Klientela k nim ovšem již nevzhlíží tak jako kdysi, prioritou se pro ni naopak začíná stávat domácí produkce. Něčemu takovému by se VW neměl divit, ostatně v Německu dominuje právě díky národnímu cítění klientely. I té se ale vysoké ceny zajídají.

To vlastně Mauer svými dalšími slovy i potvrzuje. Uvedl totiž, že „design není uvnitř firmy tím největším problémem. Je to však oblast, kde můžeme dosáhnout hodně při vynaložení relativně malých prostředků“. S tím pochopitelně lze souhlasit, jakkoliv tu máme nemalý paradox. Dříve to totiž byly evropské automobilky, od kterých ty čínské „opisovaly“, a to legálně i ilegálně. Momentálně se ale situace obrátila a západ bude inspirován východem. V případě VW máme reálnou obavu, aby nakonec nechtěl víc a místo toho neměl nic.

Takový Teramont X 530 V6 4Motion R-Line, tedy 4 917 milimetrů dlouhé SUV disponující 299 koňmi, by v Evropě jistě zabodovalo. S patřičně agresivním vzhledem a opravdu bohatou výbavou je totiž v přepočtu k mání za 1,1 milionu korun. Na Čínu je nicméně tento model zkrátka až příliš drahý a málo odvážný. VW tak svá auta designově globálně opepří, na výsledky si počkejme. Foto: Volkswagen

