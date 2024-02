WRC po dvou letech končí s hybridy a vrací se ke spalovacím motorům, ani tam to není únosná koncepce

Petr Prokopec

Je to další cenný příspěvek do debaty o komplexní efektivitě různých řešení pohonu aut. Je hezké, že hybridy dokážou provozní efektivitu o něco zvýšit, ale za jakou cenu? Když jsou nákladově neudržitelné i v prostředí špičkového motorsportu, tak proč by měly být pro vás?