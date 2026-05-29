Xiaomi možná frčí, na každém prodaném autě ale prodělává 117 tisíc. Je to šestkrát víc než loni

před 4 hodinami | Petr Prokopec
Rostoucí prodeje i obrat jsou dobrá věc, jen z těch se ale věčně žít nedá. Xiaomi se s auty daří, dostat tyto aktivity do ziskových sfér ale nedokáže. A dokonce se takovému stavu ani nepřibližuje, právě naopak, vývoj a výrobu aut musí víc a víc dotovat z jiných aktivit.
Čínské automobilky jsou známé nejen nízkými cenami svých produktů, ale také rychlostí, s jakou přistupují k jejich modernizaci. Na facelifty tak dochází klidně už rok po premiéře, do tří let lze vítat nové generace, jakkoli často stojící na stejných základech jako předchozí iterace. To je opravdu kvapík, kterému zejména zavedení výrobci z Evropy nezvládají konkurovat. A ani ti z Japonska, Ameriky či Koreje k věci takto nepřistupují.
Možná by u toho mohli zůstat, kdyby se nenechali strhnout k šíleným investicím do elektrických aut zdůvodňovaných mj. snahou konkurovat právě Číňanům. Tím se dostali do křížku s firmami, které tato auta umí vyvíjet a vyrábět na velmi slušné úrovni. A dokáží s nimi i uspět na trhu. Dostat podnikání s nimi do ziskových vod je ale už docela jiná věc, která řadě z nich dělá problémy. Prvotním zájmem bývá tržní podíl dobývaný i za cenu vysokých ztrát, což je něco, čemu se konkuruje těžko.
Výjimkou není ani Xiaomi, tedy firma proslulá v docela jiném oboru, která si může dovolit automobilový byznys dotovat ještě dlouho. Svůj první automobil, elektrický sedan SU7, začala nabízet v březnu 2024, tedy před pouhými dvěma lety, a aktuálně zveřejnila své finančními výsledky za první letošní kvartál. A v případě automobilové divize to moc hezké čtení není - prodeje sice vzrostly ze 75 869 aut o 6,6 procenta na 80 856 vozů a obrat se zvýšil na 19 miliard juanů, tedy na 58,52 miliardy korun. Firma nicméně také ohlásila rekordní provozní ztrátu ve výši 3,1 miliardy CNY (asi 9,5 miliardy Kč), což znamená, že firma na každém prodaném autě prodělává přibližně 117 tisíc korun.
U tak mladé firmy to nutně není neobvyklé, ostatně za příklad zde bývá dávána Tesla, která na první zisk čekala skoro věčnost. Její Roadster první generace se začal prodávat v roce 2008, první ziskový kvartál ale americká automobilka oznámila až po dlouhých 12 letech. Svým způsobem tedy Xiaomi má ještě dekádu k dobru. Jenže je tu jeden zásadní rozdíl, Tesla dlouho měla trh skoro jen sama pro sebe, téměř žádné jiné elektromobily se ve větší míře neprodávaly. A i v roce 2020 si mohla dovolit držet ceny vysoko. Dnes naopak tato auta nabízí kdekdo a živelně se je snaží prodat, takže ceny jsou mnohem níž a prostor pro snesitelné marže je minimální.
Xiaomi navíc musí ve své domovině soupeřit ještě diametrálně jiným počtem konkurentů. Ceny svých aut tedy tlačí co nejníže, zároveň však neustává v horečnatém tempu vývoje - třeba zcela nové SU7, které tituluje jako druhou generaci, ukázala automobilka už letos. V poměrné krátké době tedy přistoupila k dalším horečnatým investicím, což se ve finančních výkazech projevilo negativně. Loni v prvním kvartálu činil „provar“ na každém prodaném autě asi jen 19 tisíc Kč, tedy šestkrát míň.
Je přitom hezké, že nové SU7 má na kontě již více než 80 tisíc objednávek, stejně jako firmu může těšit, že za duben prodala 36 702 nových aut, tedy o 28,4 procenta víc než za stejný měsíc loňského roku. Jenže třeba od září do prosince registrace ani jednou neklesly pod 40 tisíc aut, naopak v prosinci se značka poprvé a zatím naposledy dostala nad metu 50 tisíc vozů. Zájem o SU7 a YU7, tedy elektrické SUV, je tedy spíše vrtkavý, a aby s ním Xiaomi mohlo počítat i nadále, musí znovu investovat.
I to je důvod, proč čínští výrobci stále více touží po zahraničních trzích, především pak po Evropě, která pro ně představuje zemi zaslíbenou. Místní politici totiž právě na elektrická auta, která ale automobilky jako Volkswagen neumí vyrobit zdaleka tak levně jako Číňani. Oproti své domovině tedy mohou čínské firmy výrazně dražit, a tedy ze ztráty udělat zisk. A co víc, nikdo po nich nechce facelift do roka a novou generaci do dvou tří let, na to tu nejsme zvyklí. Jejich snahu dobýt Evropu tak chápeme, ochotu místních jí podlehnout jen odtud potud.
Xiaomi SU7 a YU7 sice za své ceny klientelu lákají, jenže firemní pokladnu zatím jen vymetají, nikoli naopak. A spása se zatím nezdá být k dohledu, o čemž svědčí i dosavadní velmi negativní trend vývoje klíčových finančních výsledků. Foto: Xiaomi
Zdroje: Xiaomi, Car News China
