Youtuber si k supersportu za desítky milionů koupil dokonalou menší kopii za statisíce

Spousta lidí si nemůže dovolit koupit za takové peníze ani skutečné auto, pokud ale máte na sbírku skutečných vzácných sporťáků, modýlek za stovky tisíc není problém.

Už teď se projevující a do budoucna jen tíživější ekonomický úpadek globálních rozměrů zasáhne každého, vyšší společenská vrstva si ale dopady zjevně zatím nepřipouští. Těžká hlava netrápí Tima Burtona známého spíše jako Shmee150, který vyrazil na návštěvu do sídla firmy Amalgam Modelmaking v britském Bristolu. Nebyl tam ale jen tak pro nic za nic, byl si prohlédnout novou akvizici své automobilové kolekce.

Majitel několika výjimečných aut si už dříve pořídil McLaren Senna se základní cenou pohybující se okolo 26 milionů Kč a nyní si k němu nechal vytvořit přesnou zmenšenou kopii právě u Amalgamu. Chybět nesměla oblíbená modrá barva Cerulean Blue, palubní desku pokryla alcantara, odpovídají i brzdové třmeny McLaren Special Operations a nejlepší drobností výstavního model na podstavci jsou registrační značky SHI2 MEE kopírující originál do posledního detailu vně i uvnitř.

Jednou bouraný McLaren se dočkal mladšího a menšího kolegy s rokem výroby 2020 v měřítku 1:8. Tvůrci z Amalgamu se drželi všech důležitých detailů a Tim marně skrýval nadšení z pořízené ozdoby výstavní police. Přesná cena lapače prachu nebyla zveřejněna, sumy vydávané za modely Amalgamu ve zmíněném měřítku se ale pohybují mez 170 a 370 tisíc Kč v závislosti na složitosti předlohy a propracovanosti. Tady čekejme sumu spíše na horní hranici zmíněného rozsahu - výrobce zabudoval třeba i funkční osvětlení. Karbonový podklad s označením vozu je pak jen další drahou položkou navíc.

Shmee se rozhlédl po výrobních prostorech Amalgamu, a tak se můžeme obdivovat i další ručně montované modely ikonických vozidel z různých dob vývoje automobilismu. Konečné výrobky vznikají z přísně tvarovaných dílků zapadajících přesně do sebe, jeden umělecký proces vyžaduje nejmenší součástky i velké dílce například na karoserii.

Prodané modely jsou předány ve velké krabici, Tim tu svoji sotva vměstnal do kufru Mercedesu G63 AMG. Po natáčeném rozbalení novinky se poprvé setkala pojízdná verze s malou kopií Senny. Jako by si z oka vypadly, i proto se Tim málem rozbrečel nad tím, co si přivezl. Nakonec, podívejte se na to sami...

