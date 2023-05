Youtuber si otevírá vlastní dealerství Koenigseggu, jedné z nejprestižnějších značek aut na světě před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Koenigsegg

Být to až takto jednoduché, jde o příběh úspěchu jako z pohádky, v případě Jamese Walkera je to složitější. Přesto jde o pozoruhodný krok, dealerství totiž bude mít v Londýně, kde se dnes prodává nejvíc Koenigseggů na světě.

James Walker, lépe známý jako MrJWW, může ve svých videích na Youtube působit jako milý usměvavý chlapík, kterému byste ve volných chvílích svěřili i vlastní manželku. Ve skutečnosti je to ale tvrdý obchodník, který v prvé řadě ví, jak vydělat peníze. Ostatně jeho praktiky v roli tzv. influencera vyplynuly už nejednou na povrch - heslo „zadarmo” ani kuře nehrabe by mohl mít vyšité na polštáři svého ložního prádla.

Nic proti tomu, jen se tím snažíme naznačit, že celkově není tak úplně tím, kým se tváří, že je. Mnoho lidí jej má primárně za youtubera, když však zakládal svůj kanál na nejslavnějším webu pro sdílení videí, už měl v garáži Ferrari F12, takže peníze si vydělává primárně jinak. Nic to ale nemění na tom, že se i v mediálním prostředí začal pohybovat zdatně. A o 5 let a 786 tisíc odběratelů později je z něj ve světě aut dobře známá postava.

Ve svých videích se pravidelně věnuje novinkám od Koenigseggu za přítomnosti šéfa a zakladatele značky. A právě s ním se prý po letech příprav dal do holportu ještě víc. Walker byl - podle vlastních slov s pár kamarády s investičními choutkami za zády - vždy schopný pouštět se do nových byznysů a nyní rozjíždí zjevně největší věc ve svém životě. Rozjede vlastní dealerství Koenigseggu v Londýně.

James hovoří o exkluzivním zastoupení, míní to ale zřejmě tak, že bude jedinou firmou, která se bude věnovat výlučně zastupování švédské značky. Jinak v Londýně už Koenigseggy prodává společnost SuperVettura, kterou sama automobilka zmiňuje jako svého největšího dealera na celém světě. Je tedy otázkou, kolik aut prodává, neboť Švédové za celou svou existenci prodali 215 aut pro celý svět, takže půjde nejspíše o pár vozů za rok. Ale stejně je to místo, kde by mohlo být relativně snadné prorazit.

Ačkoli vše je oficiální a posvěcené samotným Christianem von Koenigseggem, dealerství pořád nestojí a své brány až otevře někdy v budoucnosti. Kdy přesně, Walker ani nenaznačuje. Přejme mu úspěch - než se do dalšího pozoruhodného projektu svého života pustí, nezbude nám než sledovat jeho videa.

Dealerů Koenigseggu je ve světě jako šafránu, ten největší sídlí v Londýně. Brzy mu tam přibude konkurence, James Walker alias MrJWW tam otevře zastoupení švédské značky zasvěcené jen té. Model CC850 (na fotkách) už tam ale asi nabídnout nestihne. Foto: Koenigsegg

Zdroj: MrJWW@Youtube

