Z Evropy se stává druhá Kuba přímo před očima, i auta v Německu jsou dnes bezprecedentně stará

/ Foto: Škoda Auto

Zejména regulace Evropské unie dělají ze starého kontinentu stále větší skanzen, když jsou lidem stále více vnucovány vozy, které nechtějí anebo si je nemohou dovolit. Že si to vybírá svou daň v podobě rostoucího stáří aut v provozu se všemi důsledky, překvapí asi jen Brusel.

Česku se občas nemístně přezdívá vrakoviště Evropy. Stojí za tím průměrné stáří místního vozového parku, jenž loni narostlo na takřka 16 let. To sice není nízké číslo, úplně to ale nereflektuje podobu českých silnic. Je to dáno hlavně minimálním daňovým zatížením aut v provozu, které lidi nenutí vyřazovat z evidence auta po svých předcích či jejich vlastní starší vozy. Průměr tak navyšují, v provozu se ale objevují spíše sporadicky.

Nižší zahraniční čísla jsou tak nezřídka dána tím, že starší auta jsou zatížena vysokým průběžným zdaněním, které podobné zachovávání nepříliš provozovaných aut činí ekonomicky nesmyslným. Není tedy až tak třeba sledovat konkrétní hodnoty jako spíše trendy. A ty jsou dnes v Evropě skutečně varovné, jak ukazuje dění v Německu.

Jak vyplývá z nových informací TÜV, u našich sousedů došlo na zcela bezprecedentní zestárnutí vozového parku. Průměrný věk aut v provozu loni vzrostl na 9,8 roku, což je nejvyšší číslo od chvíle, kdy Němci takový průměr evidují. Pro srovnání - ještě před 12 lety se jednalo o 8,3 roku. Němci dále dodávají, že hned 42 procent všech zaregistrovaných aut je desetiletých a starších. Děje se tak přesně to, co se dít muselo.

Jde o následek snah Evropské unie, která se tváří, že chce postavit Evropu na čelo pelotonu, dělá ale pravý opak. Veškeré její kroky vedou k tomu, že nová auta jsou svým charakterem pro spoustu lidí nevhodná nebo cenově nedostupná. Zejména za poslední tři léta pak došlo k takovému zdražení, že řada Němců již nemá ani na novou Škodu Fabia. Ta je u našich sousedů k dispozici za takřka stejné peníze jako u nás, tedy za zhruba 370 tisíc korun. Když si ji ovšem mohou dovolit koupit ani naši bohatší sousedé, je nad slunce jasné, že ostrouhat musí i Češi.

Před sebou navíc máme hned dvě další zdražovací kolečka - emisní normu Euro 7 a zákaz spalovacích motorů. S prvním můžeme počítat již za dvě léta, s druhým pak v roce 2035, jakkoli v obou případech je otázkou, v jaké podobě. Pokud se nestane nic nečekaně pozitivního, Fabia by v důsledku prvního měla stát o minimálně 100 tisíc korun více, čímž se již stane absolutně neprodejnou, a tak se možná ani nebude prodávat. Pokud pak dostane elektrického nástupce stát bude dokonce přes 600 tisíc. Kdo za takové auto dá tolik

Poměrně drahá jsou v důsledku toho i ojetá auta, průměrná cena totiž u nás loni narostla na 287 tisíc korun. Je navíc jasné, že s těmi pár let starými jsou spojené ještě daleko vyšší sumy, znovu na ně tedy lidé nemají. Ve finále tedy lze očekávat, že vozové parky budou stárnout dál a dál, obdoba automobilové Kuby se tak z Evropy stává přímo před očima. Že něco takového nepomůže ani ekologii, ani bezpečnosti, asi nemusíme dodávat. Tedy vám, EU to zjevně pořád nechápe.

Lze už jen dodat, že v případě firemních aut jsou na tom Němci přeci jen lépe, v takovém případě je průměrné stáří 3,7leté. U soukromníků však již došlo k nárůstu na více než 10 let. Co se pak týče průměrného věku aut, jenž byly sešrotovány, pak ten činí 18 let. Zrovna tento údaj by nicméně s elektromobily měl klesnout, tak dlouho totiž vydrží jen velmi málo z nich. Zvláště pak ne s původní baterií. Ovšem ani to pochopitelně přírodě neprospěje.

Škoda Octavia I dnes může působit jako automobilový dávnověk, podobná auta jsou ale v provozu k vidění relativně stále častěji. Ta nová jsou pro řadu lidí nevhodná či nedostupná, a tak dále jezdí těmi starými se všemi myslitelnými důsledky. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Focus

