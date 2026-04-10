Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Z bestselleru propadákem jedním tahem: Prodeje elektrického Porsche Macan jdou ke dnu, s sebou táhnou celou značku
10.4.2026 | Petr Miler
Nečekali jsme nic dobrého, možná i vy ale budete mít problém věřit, jak málo se tohoto auta prodává. Macan býval prodejní jedničkou, nyní s obdivem hledí na i odbyt sportovní 911. Propady nejenže jsou velké, jsou násobně větší, než jsme čekali i my v roli velkých skeptiků.
Když Porsche poprvé představilo nový a jen elektrický Macan, označili jsme to za zklamání. Auto nemělo čím ohromit a hned jsme se museli ptát, kolika zákazníkům bude taková náhrada téměř dokonalé první generace vozu stačit. Když jsme pak tento Macan poprvé otestovali, ptát už se nebylo na co - tohle je jednoduše mimořádně neatraktivní produkt, který většinu zákazníků Porsche nemá šanci oslovit.
„Zrušit, zahodit a začít znovu,” radil v tu chvíli Porsche kolega. To nyní firma skutečně dělá, jen bez té destruktivní části - zatím. O tu se ostatně stará vůz sám, neboť míra nezájmu, která jej po pouhém roce a něco na trhu provází, je dechberoucí. Porsche se totiž právě pochlubilo svými výsledky za první letošní kvartál a je to takový armagedon, až to bere dech.
Už nadpis tiskové zprávy hovořící o „očekávaném poklesu prodejů” leccos naznačuje, neboť pokud to firma - byť takto hloupě - otevřeně říká, je jasné, že se není čeho pozitivního chytit. A není. Celkové globální prodeje automobilky klesly už jen na 60 991, tedy o dalších 15 procent níž než loni. A klesá se všude - Čína o 21 %, Evropa o 18 %, Severní Amerika o 11 % a zbytek světa o 20.
V případě modelů se drží nahoře jen 911 (13 889 aut), která dokonce o 22 procent prodejně rostla, jinak ale není kde brát. I nejprodávanější Cayenne je s 19 183 prodeji o 4 procenta dole z na rok, Taycan s 3 420 dodávkami je níž o 19 a Panamera s 4 498 prodeji dokonce o 42 procent. Ještě horší je to s modely 718, které už automobilka pouze doprodává - nástupce za ně nemá žádného a ten chystaný bude primárně (původně jedině) elektrický. Výsledkem je už jen 1 792 dodávek a 60procentní pokles. Zvadlý zlatý hřeb je ale jinde - jmenuje se Macan.
Na první pohled to nevypadá jako taková tragédie. 18 209 prodejů je sice 20procentní meziroční pokles a bolavá rána pro odbyt, který byl v případě tohoto modelu několikrát u Porsche i nejvyšší. Ďábel je ale v detailu - z těchto aut bylo pouhých 8 121 elektrických. A to je totální fiasko.
Uvážíme-li, že spalovací Macan už se prodává pořádně jen v USA, je fascinující, že novinku s globální působností porazil. Je to morálně 12 let staré auto s mnoha archaickými prvky. Přesto takto boduje. Nejvíc šokující je ale nezájem o elektrickou verzi - čekali jsme málo, ale 8 121 aut za kvartál? To je skoro nic.
Vůz se stal z bestselleru propadákem prakticky mávnutím proutku, z aktivně nabízených modelů je na tom už vedle druhého elektrického propadáku (Taycan) hůř jen Panamera. Hlavně ale 8 121 aut za kvartál predikuje roční odbyt okolo 32 tisíc aut. Tohle je přitom auto, jehož roční prodeje se opakovaně pohybovaly okolo 100 tisíc vozů ročně a zřídka klesaly pod 80 tisíc, i po dekádě na trhu. Čekali jsme odliv zákazníků, ale už takových 20 až 30 procent pryč by bylo fiasko. Ve skutečnosti se bavíme o násobně větších číslech.
Není tedy divu, že automobilka před pár dny přiznala, že zpackaný elektrický Macan posílá jeho prodeje „do kytek”. Protože posílá, už to nešlo zastírat. My se na jednu stranu nedivíme, to auto je od začátku velká minela. Na tu druhou jsme ale překvapeni mírou nezájmu, téměř okamžitým poklesem a především se zase jednou musíme ptát: Bylo to nutné? Jen slepý to nemohl vidět, jen slepý...
Elektrický Macan je větší propadák, než by i skeptiky napadlo. Ale je to všechno naštěstí „očekávané”, to se nám ulevilo. Foto: Porsche
Zdroj: Porsche
