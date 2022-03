Z Británie coby automobilové velmoci zbývají jen trosky, poráží ji Česko, Rusko i rozvojová země před 5 hodinami | Petr Prokopec

Jedna z tradičních bašt automobilové výroby se během pěti let rozpadla do takové míry, že se k horším výsledkům musíme vracet až do roku 1956. Lépe je tak teď na tom nejen Česko, ale dokonce i země, kterou mnozí ani správné nezakreslí na slepé mapě.

Když se před dvěma lety rozšířil koronavirus z Číny do celého světa, dostali výrobci aut pořádnou ránu. Na čas tehdy museli zavřít své továrny i showroomy, ovšem ani po jejich otevření nebyl důvod k radosti. Lidé nejprve váhali s většími investicemi, a tak si automobilky naděje spojovaly s rokem 2021. Jak se ale ukázalo, koronavirus byl jen předvojem dalších problémů. V důsledku narušených dodavatelských řetězců totiž výrobcům začal scházet kde co, zejména pak čipy. A problémem přestala být poptávka, stala se jím vůbec možnost nějaká auta vyrobit.

V uplynulých měsících jsme zmiňovali, že obě události měly značný vliv na britský automobilový průmysl, teprve nyní se však v plné nahotě ukazuje, kterak ostrovní království začíná padat na dno. Z kdysi automobilové velmoci se totiž začíná stávat otloukánek, který za loňský rok nezvládl překonat ani Indonésii. Tedy zemi, kterou řada lidí ani nedokáže zakreslit na slepé mapě, natož aby měla jakékoliv ponětí o tamním průmyslu. Přesto však Indonésie zvládal loni vyrobit více aut než Británie, která jich na kontě má 900 tisíc.

Dané číslo je přitom nejnižším od roku 1956 a polovičním ve srovnání s rokem 2017. Tehdy Británie patřila do nejlepší světové desítky, dnes se musí spokojit s umístěním v žebříčku nejlepších patnácti. A zatím nic nenasvědčuje tomu, že by v něm měla zůstat, či že by dokonce mělo přijít zlepšení. Letos v únoru bylo totiž v zemi vyrobeno jen 61 557 aut, což představuje 41procentní propad oproti mizernému loňskému roku. Jde přitom o nejnižší měsíční výsledek od února 2009, který byl vyústěním globální ekonomické krize.

„Sektor vstoupil do roku 2022 s velkými nadějemi, ty však nebyly naplněny. Nyní je třeba naléhavých akcí, které pomohou řešit stále vyšší energetické náklady, aby výrobci zůstali v rámci světa konkurenceschopní,“ uvedl šéf sdružení výrobců a prodejců SMMT Mike Hawes. Otázkou nicméně je, zda vůbec třeba vláda může pro britské výrobce něco udělat. V důsledku ukrajinsko-ruského konfliktu je totiž novým nedostatkem komponentů a stěžejních materiálů zasažena celá planeta.

Kromě toho je třeba připomenout, že Británii v loňském roce opustila Honda, která měla na celkové výrobě 10procentní podíl. Žebříček zemí vyrábějících auta tak vypadá následovně. Na prvním místě je nepřekvapivě Čína s 21,4 miliony aut, za ní pak následuje Japonsko (6,6 mil.), Indie (3,6 mil.), Jižní Korea (3,2 mil.), Německo (3,1 mil.), Brazílie (1,7 mil.), Španělsko (1,7 mil.), USA (1,6 mil.), Rusko (1,3 mil.) a Česká republika (1,1 mil.). Máme tak potvrzeno, že jsme skutečně automobilová velmoc, a to nejen v přepočtu vyrobených aut na hlavu. A v pořadí také vidíme, jak blízko má Rusko třeba k USA, i to v kontextu aktuálních událostí stojí za povšimnutí.

Britský automobilový průmysl byl koronavirem a následně nedostatkem čipů zasažen asi nejvíce, loni se v ostrovním království vyrobilo jen 900 tisíc aut. To je polovina vozů oproti roku 2017 a nejhorší výsledek od roku 1956. Ilustrační foto: Jaguar

