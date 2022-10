Z Dacie se stává nová Škoda, boduje přesně tam, kde už česká značka nemá co nabídnout před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

V momentě, kdy se jakákoli automobilka přestane zajímat o to, co její zákazníci chtějí, ocitne se nutně na šikmé ploše. Dacia něco takového neudělala, Škoda ano. A tak teď získává i její zákazníky.

Před pár dny jsme poukázali na pozoruhodný úspěch Dacie. Kdysi vysmívaná značka totiž aktuálně míří na evropský trůn za celý letošní rok. Zatím sice není jisté, zda jej uchvátí, neboť Sandero za Peugeotem 208 stále o něco zaostává, během října, listopadu a prosince se ale může odehrát ještě ledacos. I kdyby nicméně rumunský hatchback nakonec skončil až na stříbrné příčce, vrásky z toho rozhodně mít nemusí.

I takový výsledek by znamenalo vítězství v rámci jeho třídy a spoustu cenných skalpů od Volkswagenu Golf až po SUV všeho druhu. Bez ohledu na umístění jednotlivých modelů si navíc Dacia nepochybně připíše jiný cenný skalp - je už teď daleko nejžádanější značkou ze strany soukromé klientely, tedy lidí, kteří si sami k dealerům přijdou pro svá vlastní auta, za která musí dát své vlastní peníze.

Ne snad, že by firemní nákupy byly méněcenné (jakkoli doslova jsou, neboť marže z nich jsou vždy nižší), promlouvá do nich ale spousta politiky - například německé firmy si obvykle kupují německá auta, toto jsou obchody, které se domlouvají někde u partičky Golfu mezi pár vysoce postavenými lidmi. Abyste získali soukromou klientelu, musíte jí nabídnout maximum toho, co chce, za co nejméně peněz, které si může dovolit vydat. Jinými slovy musí nabízet vysokou hodnotu za peníze, to byla kdysi doména Škody. Něco takového dnes při pohledu na nesmyslné elektrické novinky za asi 1,6 milionu opravdu říci nelze.

Vysokých prodejů a rekordních soukromých registrací si u rumunské značky (kromě Sandera velkou měrou boduje hlavně Duster) si povšimli také kolegové z Německa. Ti se ptají, zda za daným úspěchem opravdu stojí hlavně cena. A s pomocí statistik si odpovídají. Pro 64 procent zákazníků v pěti hlavních obchodních třídách je totiž skutečně cena tím nejpodstatnějším. Oproti tomu design je rozhodující jen pro 22 procent klientely, zatímco 18 procent klade největší důraz na loajalitu.

Zajímavé přitom je, že ačkoli k Dacii táhne zákazníky právě ona láce, nakonec na sobě nešetří. Hned 66 procent lidí celosvětově a 63 procent v Německu totiž sáhlo po nejdražší verzi Stepway, která startuje na 350 900 Kč. Pod kapotou lze přitom v té chvíli počítat s litrovým tříválcem naladěným na 90 koní, uvnitř pak nechybí v rámci výbavy Essential ani klimatizace. S tou nicméně nemohou počítat lidé, kteří si kupují základní Sandero osazené atmosférickým motorem za 289 900 Kč.

Dacia se tak stává pomalu jedinou automobilkou, pro kterou je ještě zákazník na prvním místě. Nejde přitom pouze o český trh, Sandero totiž ve velkém boduje také ve Francii, Německu, Itálii, Španělsku a Velké Británii. Stojí za tím i ta skutečnost, že spíše než na elektrifikaci klade značka velký důraz na reálnou úsporu nákladů. Hybridní verzi tedy v jejím portfoliu nenajdete, hned 42 procent všech aut je nicméně možné osadit ústrojím spalujícím i LPG. Díky dodané nádrži na plyn přitom dojezd narostl na 1 000 km.

Nemáme tu tedy jen dostupnou pořizovací cenu, ale i nízké provozní náklady. A nejinak je tomu v servisech, kde hodina práce vychází na zhruba 900 Kč. U spřízněných modelů Renaultu nicméně již platíte o 100 až 200 Kč více, v případě elektromobilů jste pak na dvou tisícikorunách. To jsou již opravdu podstatné rozdíly, v důsledku kterých se opravdu nelze divit tomu, že lidé stižení energetickou krizí zvažují změnu automobilky. Zvláště když dosud preferovaný výrobce o plynu nechce ani slyšet.

Dacia navíc již oznámila, že současné ceny, které v posledních měsících narostly, jsou pouze dočasné. Jakmile dojde ke snížení výrobních nákladů, má být daný stav přenesen právě na zákazníky. Právě proto se dá předpokládat, že pokud Sandero letos nakonec skončí těsně pod vrcholem, v příštích letech jej stoprocentně dosáhne. Ostatně za sebou nenechává jen přímou konkurenci, ale i nepřímou - ve srovnání s jeho registracemi totiž blednou i prodeje veškerých SUV.

Jak se nicméně říká, s každou dobrou zprávou přichází alespoň jedna špatná. Nejinak je tomu i v případě rumunské značky, jenž již připustila, že kvůli regulacím EU bude muset přijmout za svou hybridní techniku. Ta nicméně zpočátku bude jen součástí výše postavených modelů, jako je chystaná nová vlajková loď, 4,6metrové SUV Bigster. V důsledku vstupu do vyšších sfér totiž zákazníci snadněji akceptují dražší techniku, zvláště když na tom stále budou lepe než u konkurence.

Než se nicméně Bigster objeví na scéně, hodlá Dacia hybridizovat i poslední novinku, a sice Jogger. V jeho případě se nicméně nepočítá s možností dobití baterií ze zásuvky. To možná zelené aktivisty zklame, nicméně pro zákazníky jde jednoznačně o pozitivum - taková technologie je totiž mnohem levnější než plug-in hybridní, jenž vyžaduje větší paket baterií. Není divu, že na takový přístup slyší i racionálně uvažující klientela. Tedy ta, kterou Škoda dříve oslovovala především.

Sandero není nejlevnějším vozem na českém trhu, nicméně ve srovnání s Hyundai i10 a Mitsubishi Space Star disponuje lepší praktičností. Díky tomu se tento model letos možná stane evropským králem. Foto: Dacia



V poměru ceny a použitelnosti boduje i větší model Jogger, jakýsi mix kombíku s dalšími karosářskými styly. Je to taková Škoda, kterou už ale od Škody nedostanete. Foto: Dacia

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.