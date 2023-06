Ladu Niva už asi nezabije nic, i její poslední plánovaný pohřeb byl oficiálně zrušen včera | Petr Prokopec

Člověku může přijít normální, že je tu s námi tak nějak pořád, k normálnímu to má ale hodně daleko. Podobně jako vláda Františka Josefa I. poznamenává existence Nivy lidi několika generací. A bude v tom ještě chvíli pokračovat.

Pokud znáte hry Divadla Járy Cimrmana, nejspíše vám nemusíme vysvětlovat, jak dlouho vládnul císař František Josef I. Pro ty, kteří nejsou dílem Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka políbeni, dodáme, že šlo o 80 let. Což je opravdu neskutečný časový úsek, který první zmíněný protagonista dokonale popsal během semináře ke hře Lijavec. Zmiňuje totiž nejen žáčka, který šel do školy v roce 1848, kdy se František Josef I. ujal vlády, ale i jeho syna, vnuka a pravnuka. Tedy čtyři generace, jež odchodily základní školu a na obraze ve třídě viděli pořád téhož panovníka.

My si s dovolením tuto analogii vypůjčíme, byť trochu upravíme, a to v souvislosti s Ladou Niva Legend. Šéf koncernu AvtoVAZ Maxim Sokolov totiž nově potvrdil, že ruská legenda vydrží v nabídce až do roku 2027, kdy bude slavit padesáté výročí. To je v automobilové branži opravdu neskutečná doba, kterou si stejně jako onu vládu Františka Josefa I. málokdo dokáže uvědomit ve všech souvislostech. Však si jen vzpomeňte, kolik tuzemských prezidentů si mohlo tento off-road koupit jako nový vůz.

Výroba Lady Niva totiž odstartovala v roce 1977, tedy v době, kdy v čele republiky stál Gustav Husák. Ten nakonec odsloužil hned tři volební období, než byl nahrazen Václavem Havlem. Toho pro změnu v roce 2003, tedy po více než dvanácti letech, vystřídal Václav Klaus, jenž byl stejně jako jeho nástupce Miloš Zeman zvolen do úřadu hned dvakrát. Od letošního 9. března pak na Pražský hrad zamířil Petr Pavel, tedy již pátý prezident, který si může koupit zcela novou Nivu.

Je pochopitelně otázkou, zda si ruský off-road připíše na konto i šestý „zářez“. Je sice pravdou, že prezidentské období je pětileté a armádní generál ve výslužbě snadno může být zvolen znovu, ovšem Rusové vystavují svému národnímu pokladu stopku se železnou pravidelností. První taková měla přijít již na konci 90. let minulého století, ze spolupráce s Chevroletem se ale nakonec nevyklubala druhá generace, nýbrž SUV, které bylo a je nabízeno souběžně s originálem.

Poslední dekády se pro změnu nesly v duchu spolupráce s Renaultem, na jehož platformě CMF-B měla být nová generace Lady Niva představena již v roce 2022, kdy současně původní provedení slavící pětačtyřicátiny mělo skončit. Ovšem ani k tomu z dobře známých důvodů nedošlo a nyní je jistotou, že konec nepřijde ani za dva roky, jak se původně uvádělo. A vlastně by nás nepřekvapilo, kdyby Niva nakonec oslavila ve výrobě klidně i šedesátiny.

To jsme se ale již dostali do opravdu vzdálené budoucnosti, proto rychle zpátky do přítomnosti, respektive k výhledu na nejbližší léta. Rusové totiž chystají stěžejní změnu související s motorovým prostorem. Stávající jedna-sedma s 83 koňmi se totiž stane minulostí a místo ní základní provedení stejně jako originál dostane atmosférickou jedna-šestku VAZ-21129. Její výkon nicméně naroste na 106 koní. Mimo to ale dorazí i Niva Sport s jedna-osmou VAZ-21179 a 122 koňmi.

Možná nejlepší období má tedy šestačtyřicetiletá legenda ještě před sebou, přičemž Rusové mohou pořád překvapit - zmíněná jedna-osma totiž pod kapotou Lady Vesta Sport produkovala dokonce 140 koní. Pokud by se přitom Niva dočkala i této porce, mohl by Petr Pavel disponovat takřka dvakrát vyšším výkonem než Gustav Husák. Protože se ale hlásí spíše k vyznavačům jedné stopy, je pravděpodobné, že si takovou příležitost nechá ujít.

Niva Legend je v současné době k mání s jedna-sedmou, které se dočkala před třiceti lety. Až do roku 1993 byla totiž k dispozici s 1,6litrovým motorem. K tomu se pak v blízké budoucnosti vrátí, pohonná jednotka však bude produkovat 106 koní, tedy o třicet více než původní agregát. Verze Sport pak má její nabídku posunout ještě dál. Foto: AvtoVAZ

