Petr ProkopecI výsledky této, ke všemu zámořské ankety ukazují, v čem všem má dnes hlavní slovo ideologie namísto zdravého rozumu. To, co se dostalo do výběru Wards Auto, jsou vesměs obrovské, někdy už i prokazatelně nechtěné kompromisy. To má být špička techniky?
Z nejlepších motorů roku 2025 se stala jen další agitka, jen jediný se mezi nimi zdá být právem
před 2 hodinami | Petr Prokopec
I výsledky této, ke všemu zámořské ankety ukazují, v čem všem má dnes hlavní slovo ideologie namísto zdravého rozumu. To, co se dostalo do výběru Wards Auto, jsou vesměs obrovské, někdy už i prokazatelně nechtěné kompromisy. To má být špička techniky?
Američané mají včetně dneška už jen dva dny na to, aby vytáhli peníze z kapes těch druhých, neboť s koncem měsíce končí i rozdělování federálních dotací na koupi elektrických aut. Jejich registrace nicméně v zámoří klesají už hezkých pár měsíců a jakkoli se dá s aktuálním měsícem čekat závěrečné vzepětí, poté nejspíš přijde nanejvýš stagnace či další pokles. Jasně se tak potvrzuje, že přirozený zájem o tyto vozy je minimální a řadu lidí k nim nahání jen umělá podpora všeho druhu, jíž jsou dotace jen jednou ze součástí.
Je proto poměrně značně tragikomické, že zrovna v tuto dobu magazín Wards Auto přišel s výsledky dalšího ročníku ankety 10 nejlepších motorů, které jako by zkoušel popřít realitu. Wards nejlepší motory volí už jednatřicet let, přičemž až do roku 2017 branži vždy kralovaly spalovací jednotky, tu a tam hybridy. Již o pouhá čtyři léta později ovšem nadvládu začaly přebírat elektrické agregáty, nikoli však proto, že by se skutečně jednalo o ty nejlepší motory pod sluncem.
Víc než co jiného bylo zjevné, že Wards Auto drží ústa a krok podobně jako některá další média, která s gustem hlásají, kterak je elektrický pohon jedinou budoucností pouze na základě vlastního ideologického přesvědčení. Navzdory této masáži ale lidé zůstávají z valné většiny rozumní a tisíckrát probírané limity elektrického pohonu jako celku - zejména kvůli současným bateriím - neignorují.
Samotné elektrické motory nemá smysl dehonestovat, mají své nepopiratelné výhody, dokud ale baterie mají takové problémy s energetickou hustotou i doplňováním energie - obojí současně -, navíc jsou drahé jako čert, jednoduše nemají šanci konkurovat možnostem spalovacího pohonu. Jsou to fakta, nic víc. A buď je prostě vezmete v potaz, nebo před nimi zavřete oči. Pokud uděláte to druhé, můžete rozjet podobnou agitku jako Wards Auto, kterému zjevně nedošlo, že Amerika za posledních pár měsíců došla k celkem jasnému směřování a „oblbování“ publika zde skončí pouze další ztrátou kredibility
V důsledku toho je magazínem stále do popředí tlačen elektrický pohon, aniž by pro to existoval jakýkoli smysluplný důvod. Třeba pohon takového Lucidu Gravity vychází z jednotek, jaké používá model Air už roky a samy nikdy nepředstavovaly nic jedinečného - nejsou ani nejvýkonnější, ani nejefektivnější. Ani jeden z elektromobilů této firmy pak nepatří mezi dostupné. Co tedy toto pohonné ústrojí opravňuje k zisku titulu?
Snadně ještě úsměvnější je vyhlášení elektrického pohonu Dodge Charger Daytona, tedy jednoho z největších současných propadáků, který je na hranici úplného vyřazení z nabídky pro nezájem. Znovu nevidíme nic, čím by tento pohon vybočoval z řady. Což rozhodně neplatí třeba o takovém 5,5litrovém osmiválci twin-turbo, který pohání Chevrolet Corvette ZR1 a jenž lze označit za malý zázrak. Už jen proto, že mainstreamová značka z něj vykřesala 1 079 koní a dostala s ním takový výkon do prodeje v relativně dostupném autě.
Hybridy jsou pak kapitolou samou o sobě. Jistě lze udělat lepší i horší hybrid, ještě jsme ale neviděli takový, který by byl opravdu dobrý a něco podstatného přinášel ve srovnání s čistě spalovacím motorem. Hybrid je v prvé řadě úlitba normám a soutěžit o nejlepší úlitbu normám... To už může Wars Auto vyhlašovat šampiona v motorovém účetnictví, nemá to nic společného s tím, co byste si jako skutečný zákazník ve skutečném autě pro skutečný svět chtěli koupit. Ostatně stačí připomenout cestu jednoho z našich kolegů od dieselu přes elektromobil k plug-in hybridu a zase dieselu. Tento člověk chtěl být elektrický, ale nedávalo to smysl. Tak chtěl být aspoň hybridní, ani to ale nedávalo smysl. A tak skončil tam, kde začal. To samé bychom doporučovali Wards Auto.
Seznam nejlepší desítky najdete níže, přičemž necháme na vašem úsudku, které tituly jsou podle vás rozdané zaslouženě - třeba absurdní nové BMW M5 kritizované ze všech stran už pro svou absurdní hmotnost a z ní nevyhnutelně vyplývající krutou reálnou neefektivitu... Vážně vtip. Za nás palec nahoru skutečně dostává jen motor Corvette ZR1, neboť v jeho případě se opravdu povedlo překonat řadu předchozích met. Čím chce ale okouzlit pohon onoho BMW M5 G80? Schopností vyrovnat svou hmotností Titanic?
10 nejlepších motorů magazínu Wards Auto pro rok 2025
BMW M5 G90 - 4,4litrový V8 PHEV twin-turbo
Dodge Charger Daytona - elektrický pohon
Ford F-150 - 3,5litrový V6 HEV turbo
Honda Civic Hybrid - dvoulitrový hybridní čtyřválec
Hyundai Ioniq 9 - elektrický pohon
Chevrolet Corvette ZR1 - 5,5litrový V8 twin-turbo
Lexus LX 700h - 3,4litrový hybridní V6 turbo
Lucid Gravity - elektrický pohon
Mercedes-AMG E53 - třílitrový plug-in hybridní řadový šestiválec turbo
Nissan Leaf - elektrický pohon
Osmiválec Corvette ZR1 si letošní titul zaslouží, asi jako jediný pohon bez výhrad. Tady se totiž skutečně přepisovaly historické tabulky, zbytek volby vypadá jako větší nebo amenší agitka. Foto: Chevrolet
Zdroj: Wards Auto
