Z nového Hyundai se stává podpultovka, dealeři ho nesmí prodávat, lidem musí vrátit zálohy

/ Foto: Hyundai

Představte si, že jste si vybrali nějaké auto, objednali si jej a dokonce na něj zaplatili zálohu. A pak vám dealer sdělí, že vám ho neprodá a zálohu vám vrátí. Fikce? V Austrálii je to realita, pod taktovkou Hyundai.

Řada dnes už dospělých lidí nezažila - a jiní už raději zapomněli -, že v době před rokem 1989 nebyl v Česku ničím neobvyklým tzv. podpultový prodej. Takto se prodávalo zboží, které jste sice v tom či onom obchodě měli mít možnost pořídit běžně, protože ale jeho nabídka nestačila vykrýt poptávku, stávalo se uměle ceněným a do regálů se nakonec nedostalo. Místo toho jej prodávali vedoucí prodejen svým známým za vyšší než oficiální cenu nebo nějakou protislužbu. I proto si někteří byli rovnější než jiní, hlavně po finanční stránce.

Určitě nejde o praktiku, po jejímž návratu by kdokoli toužil, tedy snad krom těch, kteří na ní profitovali. Přesto se v trochu jiné podobě začíná vracet. Stojí za tím elektrifikace, která výraznou měrou zvýšila náklady výrobců, a tedy ohrožuje jejich marže a zisky. Ti tak hledají všemožné cesty, jak tato auta nabízet co nejlevněji a pokud možno na nich něco vydělat - nebo alespoň co nejméně prodělat. A po všech úsporách při vývoji či výrobě jsou nejvíce na ráně dealeři, jejichž provize z prodaného vozu je automobilkám trnem v oku.

Všemožné automobilky tak už léta hovoří o tom, že si auta budou prodávat samy a Hyundai na tomto poli už tvrdě koná. Výsledkem je ale jakýsi podpultový prodej vzor 2021, neboť místo plynulého přechodu na jiný obchodní model australským dealerům s okamžitou platností zakázala prodávat nový elektrický model Ioniq 5. Prodejci tak nyní už jen mají odkázat kupce přímo na Hyundai, které jim vozy prodá přímo za jím určenou cenu, o které nepůjde smlouvat. A aby byla situace řádně tragikomická, dealeři musí vrátit veškeré zálohy na již učiněné objednávky, aby náhodou Hyundai nepřišlo ani o peníze z minulých, už sjednaných prodejů.

Jak se na tento krok budou tváři zákazníci, ukáže čas, nám ale vstávají vlasy hrůzou. I kdybychom Ioniq 5 nakrásně chtěli, otočili bychom se na podpatku a dali Hyundai sbohem. Ostatně si představte sami sebe v roli kupce, který již má uzavřenou smlouvu a zaplacenou zálohu na nový vůz. Místo něj ovšem jen dorazí dopis, ve kterém dealer píše o zrušení kontraktu a vrácení zálohy. Šli byste v té chvíli na web dotyčného výrobce, abyste dané auto objednali znovu, navíc velmi pravděpodobně za citelně vyšší sumu?

Odpovězte sami sami, tušíme ale, že na tom nebudete jinak než my. Stejně jako nelze předpokládat, že zákazníci budou celí žhaví do vozu, který si sice u dealera budou moci prohlédnout, ovšem ten jim následně řekne, že jim ho prodat nemůže. Vlastně by nás tak vůbec nepřekvapilo, kdyby odměnou značky za krátkodobé navýšení zisku byl dlouhodobý pokles prodejů. Zvláště pokud se podpultovky stanou i z dalších novinek.

Hyundai Ioniq 5 lze v Česku pořídit od 1 099 990 Kč. Pokud u nás Korejci zavedou stejný obchodní model jako v Austrálii - tedy pokud už náhodou zaveden nebyl, situaci prověřujeme - pak méně za tento elektromobil nedáte. Foto: Hyundai

Zdroj: Drive

