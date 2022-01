Z nejvyšší horské dráhy světa se dělá špatně už na pohled, i díky 20 800 koním pokoří zrychlením Formuli 1 před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Six Flags Great Adventure

Tohle není nic pro lidi se slabším žaludkem, z extrémní atrakce zábavního parku Six Flags se skutečně dělá šoufl už na pohled. Zrychlení z 0 na 200 km/h za méně než 3,5 sekundy v ničem jiném nezažijete.

Asi jen málokdo nebude znát americký sitcom Krok za krokem. Proslulá je i jeho úvodní znělka, která vznikla v zábavním parku Six Flags Magic Mountain ve Valencii v Kalifornii. Součástí parku je hned 19 horských drah, díky čemuž „magická hora“ drží světový rekord. My si nicméně posvítíme na sesterskou lokalitu, a to park Six Flags Great Adventure, který se nachází v New Jersey a nyní se snaží připomenout světu. Jeho součástí je totiž dráha zvaná Kingda Ka, která se taktéž chlubí řadou rekordů.

První pohled na data spojená s touto horskou dráhou možná mohou přinést menší zklamání. Jedna jízda totiž trvá pouhých 28 sekund, což opravdu není mnoho. Zvláště v kontextu s cenami lístků. Za méně než 39,99 dolarů (cca 870 Kč) se totiž dovnitř nedostanete. Na druhou stranu, za tuto sumu můžete nejen na Kingda Ka, ale rovněž na dalších 57 atrakcí. Ve finále tak spíše budete mít problém během jediného dne vše stihnout. A to základní vstupenka nezahrnuje dobrodružnou jízdu skrze safari.

Zaměřme se nicméně jen na dráhu Kingda Ka, která v době svého vzniku držela hned dva světové rekordy, neboť byla vůbec nejvyšší a také nejrychlejší. Ve druhém ohledu byla už překonána to atrakcí zvanou Formula Rossa, která se nachází ve Ferrari Worldu v Abú Zabí, nejvyšší ale je dodnes. A pomalá též není - dokáže vás vystřelit z klidu na rychlost 206 km/h již za pouhých 3,5 sekundy. Na dvoustovku se tedy dostane ještě rychleji, to neumí ani monoposty Formule 1. Přitom zažijete i přetížení 1,67 g.

Pokud tedy hodláte okusit akceleraci, jakou nezažijí ani piloti nejrychlejších aut světa, pak vám tedy evidentně nezbývá nic jiného, než zakoupit letenky a vyrazit do New Jersey. Kromě zmiňované rychlosti si přitom užijete i nemalou nadmořskou výšku, neboť vláček se čtyřmi vozíky ihned po startu šplhá do 139 metrů nad povrch zemský. Poté následuje 127metrový sešup, během kterého si navíc užijete i vývrtku. Rozhodně byste se tedy během snídaně neměli přecpávat.

Lze pak už jen dodat, že součástí dráhy je i druhý vrchol, ten však leží „jen“ ve 39 metrech. Jelikož nicméně přichází po onom sešupu, kdy má vláček neskutečnou rychlost, zažijete u něj krátkodobý pocit stavu beztíže. Jak jsme tedy zmínili, bohatá snídaně rozhodně není dobrý nápad. Koneckonců, motor hydraulického mechanismu, který zajišťuje pohon, disponuje 20 800 koňmi. Vskutku se tak nelze divit, že jedna jízda netrvá ani půl minuty.

Jednou z dominant zábavního parku Six Flags Great Adventure je horská dráha Kingda Ka, která je i nadále nejvyšší na celém světě. Až do roku 2010 pak byla i nejrychlejší, díky 20 800 koním totiž dosáhnete rychlosti 206 km/h již za 3,5 sekundy. Foto: Six Flags Great Adventure

Zdroj: Six Flags Great Adventure

Petr Prokopec

