Z obchodních záměrů Škody se zcela vytratil zdravý rozum. Pokud to nezmění, je odsouzena ke zkáze

Kdysi mimořádně racionálně uvažující firma postavená kolem snahy maximálně uspokojovat přání docela obyčejných lidi se změnila ve společnost ženoucí se za jediným cílem s klapkami na očích. Jak to asi může dopadnout?

Proti největší, vlastně jediné velké české automobilce nemám vůbec nic. Naopak jsem nikdy nerozuměl těm, kteří na Škodu kydali hnůj v podstatě jen kvůli tomu, že jde o českou značku. To je takové vlastenectví naruby, na to jsme v Česku experty - někteří lidé zkrátka působí dojmem, že si nepřejí úspěch český firem, škodovku nevyjímaje. Nepatřím mezi takové a troufnu si říci, že mezi ně nepatří ani nikdo z naší redakce. Přejeme si úspěch Škody, ten ale nenastane tak, že budeme s nadšením tleskat všemu, co tato automobilka udělá.

Jak praví kolega: „Jen ti, kteří tě mají opravdu rádi, tě otevřeně kritizují. Protože jim na tobě záleží.” Tak to je, nekritický obdiv není znakem přízně, a tak nemůžeme obdivovat to, kam nyní česká automobilka míří. Napsáno o tom byla z naší strany spousta slov, nyní se k tomu ale musíme vrátit, neboť absurdita směřování Škody nezná mezí.

Tento týden firma oznámila, že akceleruje svůj přechod na elektrická auta a do roku 2026 přijde hned se třemi novými modely s takovým pohonem. Nemá smysl to dál rozpitvávat, stačí říci tuto jednu větu, aby se člověk s elementárním IQ potřebným k zajištění vlastní existence chytil za hlavu a buď se rozplakal, nebo se začal hlasitě smát. Je to jako hasit oheň benzinem, pokoušet se odrazit ode dna uvázáním kamene k noze nebo zkoušet vyřešit špatnou ekonomickou situaci úvěrem s 500procentním RPSN. Je to naprostá pitomost a nikdy, nikdy nepochopíme, jak vůbec s něčím takovým škodovka může v této době přijít.

Zopakujme si základní proměnné:

- cena elektřiny dosáhla rekordních hodnot a je tak drahá, že vzhledem ke své nezbytnosti připravuje lidi o peníze na spoustu jiných věcí,

- elektřiny je v Evropě málo (proto je také drahá, že...) a žádná spása není na obzoru,

- kvůli nastalé situaci je její výroba stále méně ekologická, např. v Německu dnes kvůli skoro polovičnímu podílu uhelných elektráren produkuje skoro nejvíce CO2 v Evropě, Německo je na úrovni Indie nebo Jihoafrické republiky,

- elektromobily jsou pořád velmi drahé a ani zde žádná spása není na obzoru.

Šlo by jich jmenovat více, třeba fakt, že použitelnost elektromobilů je ve srovnání se spalovacími vozy možná poloviční při dvojnásobné ceně, ale znovu stačí tyto. Jak si za takového stavu někdo může říci: „Paráda, nabídneme víc elektroaut!?” Nedává to absolutně žádný smysl, provoz takových bude drahý, bude klást ještě větší nároky na výrobu toho, čeho je málo (takže bude možná ještě dražší), nebude to ani za mák ekologické a vzhledem k obecné ekonomické situaci si takové vozy bude moci koupit jen méně a méně lidí.

Je to úplně exemplární případ okolností, které mají přimět výrobce dřívější plány změnit, ale Škoda je akceleruje? Tomu se dá jen hořce smát. Je to jako kdyby vám do Titanicu tekla voda a někdo přišel s nápadem: „Šéfe, uděláme do trupu druhou díru, třeba to pomůže!” Kdo ví, že, třeba ano... Ale jak moc je to pravděpodobné? Kapitán ovšem rozhodne, že to přesto udělá, na palubě se chytne kolem ramen a bude vesele tančit, dokud bárka neklesne ke dnu.

Škoda dělá úplně to samé a je to naprostý nonsens. Je to jako účinkování Franty Šišky v Milionáři, naprosto nepochopitelný, racionality do poslední kapky zbavený postup. Přejeme škodovce hodně zdaru, proč by ne. Jsme ale přesvědčeni, že pokud svůj přístup nezmění a nevrátí se znovu k racionální obchodní strategii postavené okolo potřeb zákazníků, je odsouzena k zániku. Snad se někdo chytne za nos dříve, než bude pozdě...

Enyaq Coupe iV je dnes autem, které s využitelností nekonkurující ani základní Fabii Škoda prodává za ceny od 1 644 900 Kč. Takové jistě bude chtít každý.

