Honda odpískala třetinu investic mířících do elektrických aut, z původních plánů na přechod ně už není skoro nic včera | Petr Prokopec

/ Foto: Honda

Před pouhými čtyřmi roky, během kterých se na technické, ekonomické i uživatelské utopičnosti těchto záměrů nezměnilo vůbec nic, plánovali Japonci prodávat za pár let 40 procent všech aut s čistě elektrickým pohonem. Dnes je jasné, že to dalece nevyjde, investice tímto směrem ruší.

Vždy jsem měl pocit, že vedoucí pozice v automobilové branži mohou zastávat jen inteligentní, schopní, kvalifikovaní a chytří lidé s brilantním úsudkem. Bývalo to tak, v posledních letech jsou ale kritéria nastavena očividně jinak. Opravdu nechce tolik technického a ekonomického vzdělání spolu s inteligencí a zdravým rozumem, abyste stejně jako staří harcovníci dávno viděli, do jakého průšvihu se řítíte s mohutnými sázkami jen na elektrická auta.

Jít o doplnění nabídky, fajn, takto s nimi ale nezacházel skoro nikdo. Prakticky všichni si stanovili naprosto utopická data, k jakým budou prodávat významné množství čistě elektrických aut, po kterých měla přijít už jen úplná elektrifikace. Padaly různě bizarní termíny, ani o absurdity typu „pouze elektrické novinky od roku 2026” nebylo nouze. A nebyla to jen líbivá plácnutí do vody, automobilky tomu reálně přizpůsobily své investice a některé neměly žádný plán B, jak ukazuje třeba současná situace Porsche.

Zázrak se ale nestal, a tak nejen tato automobilka dnes stojí tváří v tvář od počátku nevyhnutelné realitě, se kterou ale nekompetentní management jaksi nepočítal. Původní plány tak nezbývá než zrušit. A je někdy opravdu tragikomické, jak málo z nich zůstává.

Mezi automobilkami, které se s ostatními předháněly v tom, kdo dřív a víc přejde na elektrický pohon, patřila i Honda. S ohledem na svou globální působnost byla přece jen zdrženlivější, i tak do minulého týdne počítala s tím, že do roku 2030 bude prodávat 30 procent aut jen na elektřinu. Jak ale správně připomínají kolegové z Auto Weeku, to nebyl původní cíl. V roce 2021, tedy jen čtyři roky zpátky, to bylo 40 procent. Nyní ale Japonci počítají už jen s 20 procenty, jak rekapituluje Autoblog.

S novými plány přišel sám šéf automobilky Toshihiro Mibe, který zároveň uvedl, že s ohledem na nové predikce Honda sníží objem investic směřujících do bateriového pohonu o 30 procent na 7 bilionů yenů (cca 1,53 a 1,07 bilionů korun). Prioritou se totiž pro automobilku začínají stávat hybridy, v jejichž případě je zájem publika nejen větší, ale hlavně přirozenější. Honda tak vlastně prochází stejným prozřením jako většina ostatních. Proč před tím musela dostat přes prsty, aby pochopila, tomu opravdu nerozumíme.

Oněch 20 % prodaných elektroaut znamená také docela komické absolutní číslo - prodat by po celém světě měla Honda za 5 let jen 700 tisíc elektromobilů. Uvážíme-li, že si s dalšími roky následující dekády počítala původně s téměř stoprocentním zastoupením těchto aut v jejích prodejích a miliony vozů, jde o chybný odhad vskutku tragikomických rozměrů.

Elektromobily v podání Hondy klienty zatím moc nelákají, to je překvapení. Pro nás ne, pro Hondu ano, a tak dnes plánuje už jen poloviční prodeje ve srovnání se záměry z roku 2021. Aby vyšlo aspoň to... Foto: Honda

Zdroje: Autoblog, Auto Week

