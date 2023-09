Z Ruska se pro Čínu stává to, čím byl východ Evropy pro západ v 90. letech, nový trh pro auta za stovky miliard před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Haval

Pár čísel stačí na potvrzení toho, že minimálně automobilové Rusko se ze sankcí západních mocností otřepalo docela rychle. A že z nastalé situace profituje Čína, které se najednou otevřel obrovský trh s minimem zahraniční konkurence.

Pokud patříte mezi dříve narozené, nejspíše si vzpomenete, co se odehrálo poté, kdy na Albertově a následně na v celé zemi docinkaly klíče lidí odporujících dalšímu pokračování vlády komunistů. Česká republika se spolu s dalšími zeměmi východního bloku otevřela západu, načež i na náš trh mohly bez jakéhokoli omezení proudit vozy zahraničních značek. Zpočátku to šlo pomalu, postupem času ale místní životní úroveň stoupala a západním automobilkám se otevřel obrovský nový trh, na kterém dříve působit ani nemohly.

S něčím podobným můžeme aktuálně spojit Rusko. Jen za zahraničními vozy tu nejsou auta výrobců, jako je Volkswagen, Renault či třeba Hyundai. Všechny tyto automobilky se naopak musely z Ruska stáhnout, čímž uvolnily prostor Číňanům. Ti pak byli mnohem agresivnější než Ford, který se svého času s VW rval o pozici tuzemské dvojky po Škodě.

Abychom nemluvili jen obecně, můžeme hodit do placu pár suchých čísel. Od začátku ledna do konce srpna bylo totiž z Číny do Ruska dovezeno 482 tisíc nových aut, tedy 6,3krát více než během stejného období loňského roku. V důsledku toho se ruský trh chlubí dokonce světovým prvenstvím - připadá na něj totiž 14 procent veškerého čínského exportu. EU, Velká Británie, Austrálie a Španělsko pak okupují druhou až pátou příčku, podíl těchto zemí je ale výrazně nižší.

Pohled na srpnová data navíc jen dokládá, že spolupráce mezi oběma zeměmi jen nabírá na obrátkách - s osmým letošním měsícem je spojen dovoz 77 100 nových čínských aut. To je pomalu stejný počet registrací, jaký má za dané období na kontě celá Itálie. Španělsko s 55 597 prodeji, o které se stejně jako na apeninském poloostrově postarali výrobci všech možných značek, pak nezaostává jen o parník, ale rovnou o celou flotilu.

Nejde nicméně jen o samotné registrace, ale také příjmy s nimi spojené. Celkový obrat za prvních osm letošních měsíců totiž dosáhl sumy 6,76 miliardy dolarů (cca 155,26 miliardy korun), což odpovídá 8,7násobku loňské částky. I v této statistice pak znovu vyčuhuje srpen, kdy obrat vystoupal dokonce na 1,1 mld. USD (25,26 mld. Kč). Je tak vlastně plně vyjádřeno, o kolik přišli západní výrobci, které ke stažení donutily zavedené sankce.

Znovu se tak jen můžeme ptát, komu či čemu prospěje, když si Rusové nebudou moci koupit třeba novou Škodu. Mladoboleslavské automobilce nikoli a spolu s ní ani Česku či celé Evropě. Česká vláda přitom zoufale řeší státní rozpočet, který též mohl mít příjem navíc. Sankcionovat v podstatě sebe sama, tomu opravdu nerozumíme.

V srpnu se ruským bestsellerem čínského původu stalo SUV Jolion, jehož se prodalo 5 575 exemplářů. To je dosavadní rekord, díky kterému si vůz upevnil v pořadí čtvrtou příčku v žebříčku po trojlístku Lady. Foto: Haval

Zdroj: Drom

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.