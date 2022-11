Rusko je dnes země neomezených automobilových možností. Koupit už tam jde skoro vše, i další Škodu před 6 hodinami | Petr Prokopec

Začíná být nad slunce jasné, že minimálně z pohledu automobilové branže sankce nepřinesly to, co přinést měly. Auta se sice lidem zdražila, vybírat si ovšem mohou ze širší nabídky než dříve. A nemalé peníze mohou končit u těch, u kterých končit neměly.

Když se na sklonku naplno rozhořel konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou, bylo jasné, že svět to nenechá chladným. Za oněch devět měsíců jsme se tak dočkali hned několika sankčních balíčků zejména ze strany EU, USA a několika dalších zemí, které byly zaměřeny jak proti samotné zemi, tak proti mnoha jednotlivcům. Válku to nicméně neukončilo. A začíná být více než jasné, že v mnoha ohledech mají sankce spíše kontraproduktivní dopad. Platí to zejména v automobilové branži, neboť zákaz prodeje nových aut zahraničních značek v Rusku nepochybně poškodil výrobce, ale že by se dotkl Rusů?

Automobilky jako Škoda přišly o nadmíru důležitý trh, aniž by to na uvažování Kremlu mělo znatelný efekt. Zoufat si pak vlastně ani nemusí klientela, neboť ta se díky uvolnění pravidel dočkala aut, které v Rusku dříve nabízeny nebyly. Nyní se navíc po bok Kamiqu Monte Carlo a Scaly přidává také Fabia, která je k dispozici od 2 milionů a 325 tisíc rublů (cca 893 000 Kč). To opravdu není malá částka přičemž zákazníci po jejím zaplacení dostávají litrový tříválec naladěný na 95 koní a manuální převodovku.

V této konfiguraci u nás Fabia startuje na 379 900 Kč, v rámci „šedého dovozu“ se tedy kdosi hodlá řádně napakovat. Škoda to pochopitelně nebude, její dealeři ona auta prodali za oficiální ceny dost možná i u nás. Skrze sankce tak vlastně mezinárodní mocnosti dělají z překupníků boháče. Jít přitom může i o Rusy, a jelikož je k tomu nutná znalost prostředí, pak jistě nepůjde o ty níže postavené. Místo toho bychom se ani nedivili, kdyby sankce v tomto ohledu nejvíce pomáhaly těm, proti nimž jsou zaměřené.

Fabia přitom není v Rusku k dispozici pouze ve verzi 1,0 TSI Ambition, tamní klientela může sáhnout také po lépe vybaveném a výkonnějším provedení 1,0 TSI Style. Litrový tříválec v takové chvíli produkuje 110 koní, za které je třeba zaplatit 2 475 000 RUB (950 000 Kč). Také v tomto případě zde máme citelný rozdíl v cenách, u nás totiž daná konfigurace počítající rovněž s automatem DSG vychází na 459 900 Kč. Ani v tomto případě Škoda z více než 100procentní přirážky nic nemá a doprava a další nezbytnosti potřebné k dovozu do Ruska stovky tisíc nestojí.

Záplava aut, které jsou v Rusku momentálně k mání, tím nicméně nekončí. Spíše právě naopak. Do prodeje se totiž vrátil i Volkswagen Arteon, u kterého absence byla dokonce ještě delší než v případě Škody - z trhu byl stažen již po roce 2020. Nyní si nicméně lidé mohou zvolit benzinový (190 a 280 koní) či dieselový motor (200 koní). A stejně tak mají na výběr i karosářskou variantu, přičemž sedan vychází na 4,15 mil. RUB (1 594 000 Kč) a kombík na 4,3 mil. RUB (1 651 000 Kč).

Podobný osud je rovněž spojen s Chevroletem Spark. Tento hatchback byl dříve vyráběn v licenci uzbeckou společností UzAUto Motors, nicméně v březnu byla produkce pozastavena. Nyní je ale vůz zpátky, a to s 1,2litrovým benzinovým motorem, jehož 83 koní dostala na povel automatická převodovka. Nabízená konfigurace přitom zahrnuje veškeré možné doplňky, tedy mimo jiné parkovací senzory či vyhřívaná sedadla. Startuje pak na 1,049 milionech rublů (403 000 Kč).

Stále ještě nekončíme, dále si můžeme posvítit na Mitsubishi Attrage a Suzuki Swift. Ani jeden z těchto dvou modelů dříve v Rusku k mání nebyl, sankce tedy v tomto ohledu zafungovaly hlavně ku prospěchu tamní klientely. Tu přitom první zmíněný sedan vyjde minimálně na 1,65 milionu rublů (639 000 Kč), za což mohou počítat s 80 koňmi. Hatchback je oproti tomu k mání od 1,5 mil. RUB (581 000 Kč), a to s jedna-dvojkou disponující 91 koňmi.

Podobných aut je v Rusku k mání daleko víc, informujeme vždy jen o některých z nich. Sankce totiž v podstatě jen zvedly stavidla „šedého“ dovozu, za kterými stála dřívější omezení ruských úřadů. Nyní jsou pryč a šedý dovoz jen bují. Pokud tedy politici chtějí, aby jejich kroky skutečně měly nějaký dopad, pak je třeba, aby daná pravidla minimálně v rámci automobilové branže zrevidovali. Tímto způsobem ale Rusku opravdu nezasahují těžkou ránu, v tomto ohledu po něm můžeme spíše pošilhávat závistí.

Na ruském trhu je nově nabízena už i Fabia. Jde přitom o hatchback smontovaný u nás, díky „šedému dovozu“ si ovšem zejména překupníci namastí kapsy. Foto: Škoda Auto



K dispozici je rovněž Chevrolet Spark, i když v jeho případě půjde pouze o krátkou epizodu. Ve výrobě má být totiž tento hatchback ještě letos nahrazen modely Tracker a Onix. Ovšem i první z nich již do Ruska zamířil. Foto: Chevrolet

Zdroj: RG.ru, Motor.ru, Gazeta.ru, Autonews.ru

