Z továrny unikly fotky dramaticky přepracované Lady Vesta, skutečně bude jako Tesly před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Od jednoho nejlevnějších aut vůbec tak nějak nečekáte, že by se přiblížil k drahým americkým elektromobilům, přesně to se ale stane. Interiér se jiný skoro k nepoznání jiný a výrazně se liší i zevnřejšek.

S modelem Vesta přišla Lada již v roce 2015. Pokud by se jednalo o „západní“ automobilku, každý by v tuto chvíli nejspíše již vyhlížel novou generaci. Řeč je ale o ruském AvtoVAZu, tedy o firmě, která třeba SUV Niva produkuje již čtyřiačtyřicet let, a to bez výraznějších změn. Není tak vlastně překvapivé, že v případě Vesty se Lada teprve nyní chystá na facelift. Ten by pak měl dorazit v příštím roce, kdy se začne také prodávat.

Zatímco v případě zmiňovaného off-roadu Lada v rámci modernizace změnila víceméně jen středovou konzoli, Vesta projde mnohem výraznějšími úpravami. V případě zevnějšku máme jen vodítko od ruského Avtogradu, podle nějž - a jeho nepříliš kvalitního záběru - můžeme očekávat nejen nové nárazníky vpředu a vzadu, ale také nová čelní a koncová světla i přepracovanou masku chladiče a dokonce také odlišné blatníky. Zatímco však v zadních partiích by se Vesta měla vůči stávajícímu provedení proměnit spíše v detailech, zepředu je agresivnější tón mnohem patrnější.

Ještě více novinek ovšem nalezneme uvnitř, jak ukazují citelně kvalitnější záběry uniklé přímo z továrny. Lada se očividně rozhodla vkročit do 21. století a vůz osadí digitálním přístrojovým štítem i tabletem orientovaným na výšku a propojeným s multimédii po vzoru Tesly. Tyto prvky jste si přitom do kabiny mohli nainstalovat i doposud, vždy ale šlo o produkty třetích stran. Nyní je veškerá výbava tovární, a tedy s plnou zárukou. Přístrojový štít přišel o příčné dělení, což je u LCD panelu pochopitelné, na oranžovou-bílou grafiku ale sází nadále.

Souběžně s přístrojovým štítem se pozmění i kaplička za volantem, stejně jako volant jako takový. Přepracovány nicméně budou také kliky dveří s navazujícími kryty reproduktorů, dveřní madla, výdechy klimatizace nebo rámeček voliče automatické převodovky. Z Renaultu Duster pak byla převzata moderní klimatizace, chybět ovšem nebudou ani porty na USB. S těmito prvky ale bude spojena vrcholná výbava, zatímco u základních úrovní lze čekat pouze klasické rádio.

Otázkou zůstávají změny v motorovém prostoru, velké rošády ale nečekáme. Spíše se dá vsadit na to, že Vesta opět dorazí s atmosférickou jedna-šestou a jedna-osmou. Můžeme pak už jen dodat, že po stránce cenové lze očekávat menší vzestup nad stávajících 250 tisíc korun, nicméně i tak by Vesta měla zůstat cenově dostupným vozem. Na tom si Lada zakládá především.

Lada Vesta navzdory své ceně ani dnes nemusí vypadat marně, verzi Sport to snad i sluší. Přesto se brzy dočká rozsáhlého faceliftu, který zachycují fotky níže - uvnitř přinese jí digitální přístrojový štít i centrální tablet. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: Lada.online@VKontakte, Avtograd News@VKontakte

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.