Z VW se stává Vořežwagen, osekávání nákladů zdevastuje i poslední zbytky řidičských aut před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Ne snad, že by Volkswagen v posledních letech dostával doslovnému překladu svého jména, lidového toho na jeho autech mnoho nebylo. Teď ale hraje prim ořezávání nákladů až na kost ve jménu elektromobility. Další obětí budou manuální verze Golfu, všechny do jedné.

Volkswageny se nevyhnutelně dostávají mimo hledáček stále větší části potenciálních kupců. Jednak jsou stále dražší, což je pochopitelně činí pro více a více lidí nedostupnými, to ale nakonec není ten hlavní problém. Klíčová omezení přichází odjinud - značka v prvé řadě stále více přepřahá na elektrický pohon, který je pro podstatnou část klientely, troufneme si říci její většinu, zcela nepřijatelný pro své faktické limity, pořizovací ceny i dlouhodobé náklady vlastnictví. A aby VW co nejvíce lidí dostal do úplně bezvýchodné situace, činí stále méně atraktivní i nabídku svých spalovacích vozů.

Berte to tak, že lidé nemají na nové auto přesně 500 tisíc korun a nejede přes to vlak. Mohou za něj utratit různé částky a dají klidně i větší než původně zamýšlené peníze, pokud se něco trefí do jejich vkusu. Stačí, aby šlo o opravdu žádoucí vůz, a kupec si může odříci dovolenou v Chorvatsku, pátý nový iPhone za poslední tři roky nebo cokoli podobného a za auto dát víc. Jenže VW dělá všechno pro to, aby v lidech takovou touhu nevyvolal, neboť svou nabídku omezuje stále více směrem k jakémusi „ideálním” průměrnému autu. A tímto směrem půjde dál.

Včera jsme zmiňovali, Němci přišli s novou strategií šetření nákladů, kterou odnese i řada produktů s omezeným prodejním potenciálem. Omezený ale není nulový - třeba včera zmiňovaný Arteon si u nás letos koupilo 350 lidí, Passat 502. Přežije ale jen ten druhý a půjde si všech 350 kupců Arteonu pro Passat? Asi ne. A tejné je to s čímkoli jiným, více či méně okrajovým. Tady vezmete autu motor, tady karosářskou verzi, támhle pohon všech kol, jinde něco v kabině... Všechny takové věci znamenají pro prodeje relativně málo, ale tak jako halíře dělají talíře, skládají se velké prodeje z malých prodejů. A pokud ty malé začnete devastovat, nutně se to projeví i na celkové bilanci.

Co všechno kvůli nové strategii VW skončí, není jasné, další pán na holení ale zřejmý je - jde o manuální řazení v Golfu jakéhokoli typu, které má skončit s rokem 2024. Autocaru to oznámil vývojový šéf Kai Grünitz s tím, že důvodem je emisní norma Euro 7, ale to je nesmysl. Jednak žádná taková definitivně známá není a především - protlačit zrovna přes zamýšlenou podobu Euro 7 ručně řazené verze čehokoli není žádný problém, chce to jen trochu toho, čím se Grünitz živí - vývoje. Problém je jen v tom, že se do toho VW nechce investovat. A především, že ručně řazené verze jsou pro něj jen „další Arteony”.

Nemáme před sebou přesné statistiky prodejů Golfů s ručním a automatickým řazením, podle jejich zastoupení v ojetých vozech Golfu 8. generace je ale manuál v asi 30 až 35 procentech vozů. To není málo. Jistě, spoustě lidí na manuálu nesejde, na to VW sází, ale těm může sejít na ceně, kterou absence ručně řazených verzí znovu o desítky tisíc korun zvýší. A pak jsou tu tací, kterým na nich sejde.

Ve verzích jako GTI je manuál preferovanou volbou nadšenců, kteří si bez něj žádný Golf prostě nekoupí, aspoň ne nový. Znovu půjde třeba o 10 nebo 20 procent lidí, ale s ohledem na výše zmíněné to zase není nic. Z VW se prostě tává Vořežwagewn - bude řezat a osekávat tak dlouho, až mu v nabídce nezůstane nic opravdu žádoucího. Budete si moci koupit buď nechtěný elektromobil nebo nechtěné provedení spalovacího vozu, nic jiného prostě nebude k dispozici.

Taková nabídka má vyvolat touhu? Devastace posledních zbytků řidičských aut v nabídce VW je jen dalším projevem ignorace přání zákazníků, dalším krokem směrem do pekel srovnatelným s pokusem oděvní firmy nabídnout jen jedno sako ve velikosti odpovídající průměru všech požadovaných velikostí. Že takové ve výsledku nepadne nikomu, a tak si ho ani nikdo nekoupí, asi nemusíme dodávat.

VW Golf VIII GTI lze pořád koupit s manuální převodovkou. A je to podle nás jedna z mála verzí, která z pohledu nadšenců pořád stojí za úvahu. Od roku 2024 nemá být k dispozici. Foto: Volkswagen

Zdroj: Autocar

